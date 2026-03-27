Jaguar Land Rover lại phải tạm dừng nhà máy sản xuất tại Anh

Vận rủi vẫn không buông tha Jaguar Land Rover khi nhà máy Solihull phải tạm dừng 2 tuần vì thiếu nguồn cung nguyên vật liệu.

Jaguar Land Rover (JLR) buộc phải tạm dừng hoạt động một nhà máy tại Anh trong gần 2 tuần do sự cố cháy tại một nhà cung cấp ở Na Uy, đánh dấu thêm một cú sốc mới chỉ vài tháng sau vụ tấn công mạng gây thiệt hại lớn vào năm ngoái.

Cháy nhà máy cung ứng, Jaguar Land Rover phải dừng sản xuất 2 tuần

Theo thông báo gửi tới các đối tác, JLR sẽ tạm ngừng sản xuất các mẫu Range Rover và Range Rover Sport tại nhà máy Solihull (West Midlands) cho đến ngày 8/4. Việc gián đoạn này đã bao gồm cả kỳ nghỉ lễ Phục Sinh kéo dài 5 ngày.

Jaguar Land Rover vừa thông báo sẽ dừng hoạt động sản xuất của nhà máy Solihull (Anh) do thiếu hụt nguồn cung ứng khi nhà máy của đối tác tại Na Uy gặp hỏa hoạn, và dự kiến sẽ trở lại bình thường vào ngày 8/4.

JLR xác nhận đang gặp "thách thức về nguồn cung linh kiện từ một nhà cung cấp" và cho biết đang phối hợp chặt chẽ để khắc phục sự cố nhanh nhất có thể, đồng thời giảm thiểu tác động đến khách hàng cũng như hoạt động sản xuất.

Sự cố mới này càng làm gia tăng áp lực lên chuỗi cung ứng vốn đã mong manh của JLR, liên quan tới khoảng 200.000 lao động. Trước đó, hãng từng chịu ảnh hưởng nặng nề từ một cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào năm ngoái khiến toàn bộ các nhà máy tại Anh phải đóng cửa hơn 1 tháng.

Sự cố này ảnh hưởng đến quá trình sản xuất các dòng SUV hạng sang như Range Rover và Range Rover Sport.

Vụ việc đã khiến công ty thiệt hại khoảng 260 triệu bảng do mất doanh thu và chi phí phát sinh, đồng thời gây gián đoạn thanh toán trong toàn chuỗi cung ứng. Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, JLR ghi nhận khoản lỗ trước thuế 310 triệu bảng, đảo chiều so với mức lợi nhuận 523 triệu bảng cùng kỳ năm trước. Doanh thu trong giai đoạn này cũng giảm mạnh 39%, xuống còn 4,5 tỷ bảng.

Thách thức lớn cho CEO mới của Jaguar Land Rover

Một nhà cung cấp của JLR cho biết việc dừng sản xuất tại Solihull, có thể kéo dài từ 2 đến 3 tuần, là "hoàn toàn bất ngờ", đồng thời cảnh báo nguy cơ mất doanh thu nghiêm trọng và đe dọa việc làm. Tuy nhiên, phía JLR phủ nhận khả năng việc đóng cửa kéo dài quá ngày 8/4.

Việc Jaguar Land Rover "liên tiếp" gặp các sự cố liên quan đến quy trình sản xuất có thể khiến nhiều nhà cung ứng gặp thiệt hại lớn về tài chính, đồng thời làm thay đổi thời gian vận chuyển và bàn giao xe cho khách hàng.

Ông Johnathan Dudley, phụ trách mảng sản xuất tại công ty kiểm toán Crowe, nhận định các nhà cung ứng có thể đã "chịu đựng được cú đấm đầu tiên từ vụ tấn công mạng, nhưng thêm 2 tuần nữa có thể là đòn kết liễu đối với một số doanh nghiệp".

Những khó khăn liên tiếp này đang đặt ra thách thức lớn cho tân CEO PB Balaji trong nỗ lực tái cấu trúc hãng, bao gồm việc làm mới thương hiệu Jaguar và đẩy mạnh chiến lược xe điện.

Ngoài ra, thương hiệu này cũng phải đối mặt với thách thức lớn trong kế hoạch ra mắt các dòng xe Jaguar và Land Rover thuần điện.

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng gặp thêm biến số khi Giám đốc Thiết kế Gerry McGovern, người đứng sau quá trình chuyển đổi Jaguar thành thương hiệu thuần điện cao cấp, đã quyết định rời công ty để thành lập hãng tư vấn riêng.

Trong thời gian tới, JLR dự kiến mở rộng mạnh tại thị trường Mỹ với các mẫu Range Rover và Jaguar thuần điện. Dù vậy, hãng cũng đang chịu sức ép từ chính sách thuế nhập khẩu cao hơn, khiến triển vọng phục hồi càng thêm thách thức.