Tay golf Tiger Woods đi xe gì khi gặp tai nạn?

Tay golf Tiger Woods lại một lần nữa làm chấn động giới thể thao và truyền thông khi bị bắt vì hành vi lái xe khi đang bị ảnh hưởng bởi chất kích thích (DUI) tại bang Florida (Mỹ).
Theo tường trình của một số nhân chứng, chiếc SUV màu đen đã cố gắng vượt một chiếc bán tải Ford F-150 kéo theo rơ-moóc. Không may, phần rơ-moóc va chạm vào bánh trước của chiếc SUV và khiến nó lật ngang về bên trái.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ốp gầm xe bị xé toạc và có vẻ cầu trước gặp hư hại sau va chạm. Một người đàn ông được phát hiện bò ra từ chiếc xe từ ghế hành khách và đó chính là Tiger Woods. Mặc dù bài kiểm tra thổi nồng độ cồn bằng 0, tay golf này vẫn bị giam giữ và hiện đã được tại ngoại.
Dựa vào thiết kế cản trước, lưới tản nhiệt và logo màu trắng hình tròn ở cửa khoang hành lý, rất có thể tay golf này đang cầm lái chiếc Range Rover SV Intrepid khi xảy ra tai nạn.
Là phiên bản cao cấp nhất của thương hiệu SUV hạng sang Land Rover, Range Rover SV sở hữu những tinh chỉnh tinh tế cả về ngoại thất và nội thất so với bản tiêu chuẩn.
Thay vì những chi tiết mạ màu vàng hồng của gói Serenity, Range Rover SV Intrepid mạnh mẽ và thể thao hơn với những bề mặt được mạ chrome tối màu.
Dựa trên biến thể kéo dài trục cơ sở, mẫu SUV hạng sang này có kích thước 5.258 x 2.047 x 1.870, trục cơ sở 3.197 mm. Khoảng sáng gầm xe có thể tăng từ 219 mm lên 290 mm với khả năng lội nước tối đa 900 mm.
Với gói SV Intrepid, khách hàng có thể trang bị nhiều tùy chọn độc quyền như màu sơn đen nhám SV Ultra Metallic Obsidian Black kết hợp phim bảo vệ Satin, mâm 23 inch Style 1077 thửa riêng cho Range Rover SV...
Nội thất của Range Rover SV vẫn sở hữu bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số và màn hình trung tâm cảm ứng cong 13.1 inch. Tuy nhiên, cần số và các phím xoay bảng điều khiển giờ đây được ốp một lớp gốm màu trắng hoặc đen.
Khách hàng có thể lựa chọn giữa cấu hình tiêu chuẩn 5 chỗ ngồi, hoặc tùy chọn khoang sau hạng nhất SV Signature Suite với 2 ghế độc lập, bàn gấp được ốp gỗ hay bọc da...
Tại nhiều thị trường, Range Rover SV khả dụng với nhiều loại động cơ khác nhau. Phiên bản cao cấp nhất P615 được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.4L, sản sinh công suất tối đa 615 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm.
Đi kèm với động cơ mild-hybrid (MHEV) này là hộp số tự động 8 cấp do ZF sản xuất, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh... cho khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4,7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 261 km/h.
Tại Mỹ, Range Rover SV có giá khởi điểm từ 245.700 USD. Nếu được trang bị đầy đủ các tùy chọn cao cấp, con số này sẽ không dưới 300.000 USD. Tại Việt Nam, mức giá khởi điểm của mẫu SUV siêu sang này lên đến 28,3 tỷ đồng.
Trước đó, Tiger Woods từng gặp tai nạn giao thông nhiều lần khi vào năm 2009, anh đã đâm hỏng chiếc Cadillac Escalade vào trụ nước cứu hỏa. Vào năm 2017, anh cũng bị bắt vì tội DUI khi bất tỉnh trên chiếc Mercedes-Benz, và năm 2021 đâm hỏng chiếc Genesis GV80 tại một giải golf ở Los Angeles.
