Tại buổi lễ ra mắt Ferrari Build & Race thuộc Legoland New York Resort, hãng xe đến từ Italy đã hợp tác cùng thương hiệu đồ chơi nổi tiếng thế giới để cho ra mắt phiên bản có kích thước thực tế của siêu xe Ferrari 12Cilindri Spider.
Được thiết kế và lắp ráp bởi các chuyên gia Lego Master Model Builder, dự án này tốn hơn 2.300 giờ lao động cùng 554.767 viên gạch, khiến chiếc "siêu xe" này có khối lượng hơn 1,8 tấn - nặng hơn cả phiên bản thực tế vốn chỉ có 1.620 kg.
Từng chi tiết được tạo hình bởi những viên gạch Lego như cụm đèn trước với dải LED phát sáng, thân xe, cùm phanh, đĩa phanh... Tuy nhiên, mâm và lốp được sử dụng từ phụ tùng của chiếc siêu xe ngoài đời thực.
Gần như toàn bộ chi tiết phía sau của siêu xe này cũng được tạo hình từ Lego như cánh gió khí động học, khuếch tán gió, ống xả... Tuy nhiên, logo ngựa chồm được in trên một viên gạch độc lập nhằm giữ đúng hình ảnh của thương hiệu.
Đặc biệt hơn, biển số mang tên của siêu xe "12Cilindri", với phông nền và các ký tự quen thuộc của thành phố New York (thuộc bang New York), cũng được làm từ Lego.
Nội thất của chiếc Ferrari 12Cilindri Spider này cũng được chế tác hoàn toàn bằng các viên gạch mini, như bảng đồng hồ taplo, bảng taplo, kính chiếu hậu, tựa lưng ghế...
Tuy nhiên, vô lăng và đệm ghế được lấy từ phụ tùng của Ferrari, cũng như chiếc xe này không có cơ cấu đánh lái hay động cơ điện phụ trợ đi kèm.
Ra mắt vào tháng 5/2024, Ferrari 12Cilindri Spider đảm nhận vị trí siêu xe đầu bảng, thay thế cho chiếc 812 GTS. Cảm hứng cho chiếc xe này đến từ những thiết kế Gran Turismo của thương hiệu, đặc biệt là chiếc 365 GTB/4 Daytona.
Động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L có công suất 830 mã lực và mô-men xoắn 678 Nm, giúp Ferrari 12Cilindri Spider tăng tốc 0-100 km/h dưới 3 giây, vận tốc tối đa hơn 340 km/h.
Bên cạnh mô hình 1:1 của siêu xe Ferrari 12Cilindri Spider, du khách có thể chiêm ngưỡng nhiều mô hình Ferrari khác làm từ Lego trong khu vực Ferrari Build & Race.
Khi tham quan Legoland New York Resort, phụ huynh và các em nhỏ có thể tương tác trực tiếp với mô hình 1:1 này, từ việc mở cửa cho đến ngồi vào không gian nội thất của chiếc Ferrari Lego lớn nhất thế giới.
