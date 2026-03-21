Siêu xe điện Ferrari Luce sử dụng công nghệ NASA

Ferrari hợp tác với NASA để tinh chỉnh khả năng tăng tốc trên mẫu Ferrari Luce, nhằm tránh cảm giác gây khó chịu cho người lái.

Dù thị trường xe điện cao cấp đang đối mặt không ít thách thức, Ferrari vẫn kiên định với kế hoạch ra mắt mẫu EV đầu tiên mang tên Ferrari Luce. Thương hiệu ngựa chồm tin rằng chiếc xe này vẫn sẽ mang lại cảm giác lái đầy cảm xúc - yếu tố cốt lõi làm nên danh tiếng của hãng.

Ferrari sử dụng công nghệ của NASA cho siêu xe điện

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, CEO Benedetto Vigna cho biết Ferrari Luce sẽ đáp ứng đủ 5 yếu tố then chốt tạo nên sự phấn khích khi cầm lái. Đây cũng là nỗ lực nhằm khắc phục điểm yếu của nhiều xe điện hiện nay: thiếu cảm xúc và sự kết nối với người lái.

Ferrari đã hợp tác với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) nhằm cải thiện trải nghiệm tăng tốc trên các mẫu xe điện, khắc phục tình trạng gia tốc quá mạnh từng gây cảm giác khó chịu cho hành khách.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất là gia tốc dọc. Theo ông Vigna, nhiều xe điện hiện nay tăng tốc quá tuyến tính và thậm chí "quá mạnh đến mức gây khó chịu cho não bộ".

Để giải quyết vấn đề này, Ferrari đã hợp tác với NASA nhằm nghiên cứu ngưỡng gia tốc có thể gây khó chịu cho con người. Kết quả cho thấy việc tối ưu cảm giác tăng tốc quan trọng hơn là chỉ đơn thuần đẩy hiệu năng lên mức cực hạn.

Bên cạnh đó, hãng cũng tập trung vào các yếu tố khác như gia tốc ngang, cảm giác phanh, chuyển số và âm thanh. Đáng chú ý, hình ảnh nội thất cho thấy Ferrari Luce sẽ được trang bị lẫy chuyển số sau vô lăng. Tuy nhiên, thay vì điều chỉnh mức tái tạo năng lượng như nhiều EV khác, hệ thống này sẽ kiểm soát mức độ truyền mô-men xoắn.

Siêu xe Ferrari Luce có âm thanh từ động cơ điện

Âm thanh, yếu tố vốn được xem là linh hồn của Ferrari, cũng được hãng đặc biệt chú trọng. Thay vì giả lập tiếng động cơ xăng, Ferrari lựa chọn khuếch đại âm thanh tự nhiên của motor điện.

Vào năm 2023, Ferrari đã nộp bằng sáng chế về hệ thống loa ngoài, vốn liên kết trực tiếp với hệ thống động cơ của các mẫu xe điện hoàn toàn mới trong tương lai của thương hiệu.

Theo ông Vigna, vấn đề hiện nay là nhiều người liên tưởng âm thanh EV với tần số cao gây khó chịu, nhưng thực tế vẫn tồn tại các dải âm trầm có thể khai thác theo cách chân thực và dễ chịu hơn.

Về phạm vi hoạt động, Ferrari Luce dự kiến đạt hơn 500 km cho mỗi chu kỳ sạc. Con số này không quá nổi bật so với một số đối thủ, nhưng Ferrari khẳng định chiếc xe không được thiết kế để chạy track, đồng thời thừa nhận công nghệ pin hiện tại vẫn chưa phù hợp cho những mẫu xe điện hiệu năng cao chuyên dụng trên đường đua.

Trong những hình ảnh nội thất vừa được tiết lộ, màn hình cảm ứng chính trên Ferrari Luce xuất hiện cụm từ "Enzo", vốn là sự tri ân cho nhà sáng lập thương hiệu, hoặc ám chỉ đến khả năng vận hành và âm thanh của mẫu siêu xe cùng tên.

Với cách tiếp cận khác biệt - từ gia tốc, cảm giác lái đến âm thanh, Ferrari đang cho thấy họ không chỉ đơn thuần chế tạo một chiếc xe điện, mà là tái định nghĩa trải nghiệm lái theo đúng tinh thần thương hiệu trong kỷ nguyên mới. Theo thông tin từ thương hiệu này, Ferrari Luce sẽ được ra mắt vào tháng 5/2026.