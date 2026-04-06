Chi tiết xe điện 3 hàng ghế Tesla Model Y L tại Thái Lan

|
Ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 8/2025, Tesla Model Y L phiên bản kéo dài trục cơ sở dần được phổ biến đến các thị trường lân cận như Australia hay Malaysia. Mới đây, mẫu xe thuần điện này đã được giới thiệu tại Thái Lan.
|
Chiếc crossover cỡ nhỏ này chỉ được phân phối duy nhất với biến thể Long Range AWD. Tesla cũng đem mẫu xe này đến triển lãm Bangkok International Motor Show (BIMS) 2026.
|
Tesla Model Y L Premium có thiết kế tương đồng với Premium RWD, Premium Long Range RWD và Premium Long Range AWD bởi cụm đèn LED trước nằm ngang.
|
Xe có kích thước 4.969 x 1.982 x 1.668 mm, trục cơ sở đạt 3.040 mm. Do đó, phiên bản này có chiều dài tổng thể tăng thêm 179 mm, cao hơn 44 mm và trục cơ sở tăng 150 mm.
|
Xe có duy nhất lựa chọn mâm 19 inch Machina 2.0, khoảng sáng gầm xe đạt 169 mm. Khách hàng có thể lựa chọn 6 màu sơn xám Stealth Grey, trắng Pearl White, đen Diamond Black, xanh Glacier Blue, đỏ Ultra Red hoặc bạc Cosmic Silver.
|
Phần đuôi của Tesla Model Y Performance sở hữu thiết kế khuếch tán gió khí động học. Đèn hậu được thiết kế với công nghệ "tấm phản quang gián tiếp".
|
Nội thất của Tesla Model Y L không có nhiều sự khác biệt so với các biến thể khác. Toàn bộ thao tác vận hành sẽ được thực hiện trên màn hình cảm ứng kích thước 15.4 inch.
|
Nội thất chỉ có 2 tùy chọn đen All Black hoặc xám Zen Grey với chất liệu da bò cao cấp. Hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai có thêm tính năng thông gió và sưởi ấm.
|
|
Đặc biệt, phím báo tín hiệu rẽ trên vô lăng đã được tách riêng xuống cần gạt. Trước đây, việc Tesla tích hợp mọi tính năng bằng phím cảm ứng khiến việc điều khiển không được trực quan và khiến người lái mất tập trung.
|
Hàng ghế thứ hai Captain Seat được thiết kế với vị trí ngồi độc lập điều chỉnh điện tiến lùi và độ ngả tựa lưng, tích hợp tựa tay điều khiển điện và giá để cốc.
|
Các tính năng tiện nghi tại vị trí này được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng 8 inch. Xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh 19 loa và Subwoofer cao cấp.
|
Hàng ghế thứ 3 được thiết kế độc lập tích hợp chức năng sưởi, điều khiển điện và gập tựa lưng theo tỷ lệ 50:50. Hàng ghế thứ 2 và 3 đều có cửa gió điều hòa riêng.
|
Khoang hành lý dưới nắp capo có dung tích 117 L. Nếu gập tựa lưng hàng ghế 2 và 3 xuống, dung tích khoang hành lý sau có thể lên đến 2.539 L.
|
Tesla Model Y L được trang bị cấu hình 2 động cơ độc lập, mang đến khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5 giây. Quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc lên đến 681 km.
|
Mẫu EV này được trang bị chức năng hỗ trợ lái Basic Autopilot , bao gồm tự động đánh lái và kiểm soát hành trình thích ứng. Khách hàng có thể nâng cấp bản Enhanced Autopilot và Full Self-Driving với giá từ 122.000 baht và 244.000 baht (3.800 - 7.500 USD).
|
Xe hỗ trợ khả năng sạc AC với công suất 11 kW, và công suất sạc nhanh DC lên đến 250 kW. Với nguồn sạc nhanh DC, người dùng có thể bổ sung 288 km chỉ với 15 phút sạc.
|
|
Đi kèm theo xe là chìa khóa dạng thẻ quen thuộc của Tesla. Xe được bảo hành 4 năm hoặc 80.000 km. Đối với hệ thống pin và vận hành, con số này là 8 năm và 192.000 km.
|
Tại Thái Lan, Tesla Model Y L có giá từ 1,999 triệu baht (61.600 USD). Mẫu EV này cũng vừa được giới thiệu tại Malaysia với mức giá 260.000 ringgit (64.600 USD). Xe được lắp ráp tại nhà máy Gigafactory tại Thượng Hải, Trung Quốc.
