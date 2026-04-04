Tesla lại đón tin vui ở Trung Quốc

  • Thứ bảy, 4/4/2026 08:00 (GMT+7)
Doanh số xe điện sản xuất tại Trung Quốc của Tesla tiếp tục tăng quý thứ hai liên tiếp, cho thấy đà phục hồi ổn định bất chấp áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên toàn cầu.

Doanh số xe Tesla sản xuất tại Trung Quốc tăng 8,7%

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) công bố, lượng tiêu thụ các mẫu Model 3 và Model Y sản xuất tại nhà máy Thượng Hải, bao gồm cả xe xuất khẩu sang châu Âu và các thị trường khác, đã tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 85.670 chiếc trong tháng 3 năm nay.

tesla, trung quoc, doanh so, chau au, my, trung dong, xe dien anh 1

Khách hàng Trung Quốc tham dự buổi lễ bàn giao chiếc Model 3 tại nhà máy ở Thượng Hải vào tháng 1/2020. Tính đến tháng 3/2026, doanh số các mẫu xe lắp ráp tại Trung Quốc của thương hiệu đã tăng trưởng liên tiếp 5 tháng.

Đây cũng là tháng thứ 5 liên tiếp doanh số của Tesla tại Trung Quốc tăng trưởng, chủ yếu nhờ nhu cầu phục hồi tại châu Âu. Các nhà phân tích nhận định, giá dầu tăng cao do chiến sự tại Trung Đông có thể thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang xe điện, qua đó mang lại lợi thế không chỉ cho hãng xe này mà còn cho toàn ngành công nghiệp ôtô.

Trong quý I/2026, doanh số xe sản xuất tại Trung Quốc của Tesla tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng tốc đáng kể so với mức tăng 1,9% ghi nhận trong quý IV/2025. Ở quy mô toàn cầu, lượng xe bàn giao trong quý I được dự báo sẽ phục hồi gần 10% so với mức sụt giảm cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, nhu cầu từng bị ảnh hưởng bởi làn sóng phản ứng từ một bộ phận người tiêu dùng liên quan đến quan điểm chính trị của tỷ phú Elon Musk.

Tesla vẫn phải đối mặt với thách thức lớn về mảng xe điện

Dù vậy, Tesla vẫn đang đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, đặc biệt từ các đối thủ Trung Quốc. Tại châu Âu, hãng đã đánh mất gần một nửa thị phần trong năm ngoái, trong khi thị phần xe điện tại Trung Quốc giảm từ 10% xuống còn khoảng 8%.

tesla, trung quoc, doanh so, chau au, my, trung dong, xe dien anh 2

Tesla vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn tại Trung Quốc cũng như các thị trường quốc tế như châu Âu, khi các đối thủ từ Trung Quốc như BYD đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đối thủ lớn nhất của Tesla tại Trung Quốc là BYD tiếp tục gây sức ép tại thị trường châu Âu. Tuy nhiên, tăng trưởng mạnh ở nước ngoài vẫn chưa đủ để bù đắp những khó khăn mà BYD đang gặp phải tại thị trường nội địa.

Trong bối cảnh ngành xe điện biến động, Tesla đang định vị lại chiến lược tăng trưởng dài hạn bằng cách mở rộng sang các lĩnh vực mới như năng lượng mặt trời, robot hình người và dịch vụ robotaxi tự hành. Hãng cũng đang đàm phán với các công ty Trung Quốc để mua khoảng 2,9 tỷ USD thiết bị năng lượng mặt trời, cho thấy tham vọng đa dạng hóa nguồn doanh thu ngoài mảng ôtô.

Việt Hà

Reuters

