Tesla hưởng lợi nếu Canada mở cửa cho xe Trung Quốc?

Canada đang tạo ra một bước ngoặt đáng chú ý trên thị trường xe điện khi nới lỏng chính sách thuế đối với xe nhập khẩu từ Trung Quốc, và Tesla được dự báo sẽ là một trong những hãng hưởng lợi đầu tiên.

Tesla có thể tái nhập khẩu xe sản xuất từ Trung Quốc vào Canada

Theo thỏa thuận giữa 2 nước, Canada sẽ cho phép nhập khẩu tối đa 49.000 xe điện sản xuất tại Trung Quốc mỗi năm với mức thuế ưu đãi 6,1% theo quy tắc Tối huệ quốc. Thủ tướng Mark Carney cho biết hạn ngạch này có thể tăng lên 70.000 xe trong vòng 5 năm tới.

Tuy nhiên, một điều khoản quan trọng trong thỏa thuận quy định một nửa hạn ngạch sẽ dành cho các mẫu xe có giá dưới 35.000 CAD (khoảng 25.100 USD ) - mức giá mà hiện chưa có mẫu xe nào của Tesla đáp ứng. Dù vậy, hãng xe Mỹ vẫn được đánh giá có lợi thế nhờ chuẩn bị từ sớm.

Từ năm 2023, Tesla đã nâng cấp nhà máy tại Thượng Hải để chế tạo phiên bản Model Y dành riêng cho thị trường Canada, góp phần khiến lượng ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc qua cảng Vancouver tăng vọt 460% lên 44.356 xe.

Tại Trung Quốc, Tesla có một nhà máy Gigafactory đặt tại Thượng Hải. Sản phẩm từ nhà máy này được phân phối tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông, Nam Mỹ...

Đà tăng trưởng này bị gián đoạn vào năm 2024 khi Ottawa áp thuế 100% đối với xe điện Trung Quốc nhằm đối phó với tình trạng dư thừa công suất mà họ cho là có định hướng từ Bắc Kinh. Khi đó, hãng buộc phải chuyển sang cung ứng xe từ các nhà máy tại Mỹ và Berlin.

Ưu thế của Tesla so với các thương hiệu Trung Quốc khác tại Canada

Hiện nay, Tesla chủ yếu xuất khẩu Model Y sản xuất tại Berlin sang Canada, trong khi các phiên bản giá rẻ hơn như Model 3 phần lớn được sản xuất tại Trung Quốc. Theo giới chuyên gia, thỏa thuận mới có thể giúp hãng xe này nhanh chóng nối lại hoạt động xuất khẩu từ Thượng Hải.

Trước đây, Tesla thường cung cấp mẫu sedan thuần điện Model 3 lắp ráp tại Trung Quốc đến Canada. Sau khi Ottawa áp thuế 100% đối với xe điện Trung Quốc vào năm 2024, hãng đã sử dụng nguồn cung từ Đức để thay thế.

Ngoài lợi thế về sản xuất, Tesla còn sở hữu mạng lưới 39 cửa hàng tại Canada, một ưu thế lớn so với các đối thủ Trung Quốc như BYD hay NIO, vốn chưa có hiện diện bán hàng chính thức tại đây. Danh mục sản phẩm tinh gọn với chỉ vài mẫu xe chủ lực cũng giúp thương hiệu của ông Elon Musk linh hoạt hơn trong việc điều phối nguồn cung toàn cầu.

Điều khoản giới hạn giá có thể tạo khoảng hở cho các hãng xe Trung Quốc, vốn có thế mạnh ở phân khúc phổ thông. Nhóm hưởng lợi lớn nhất từ chính sách này có thể là các nhà sản xuất Trung Quốc cùng những khách hàng Canada tìm kiếm xe điện giá rẻ.

Một số thương hiệu từng xuất khẩu xe từ Trung Quốc sang Canada trước khi bị áp thuế, như Volvo và Polestar (đều thuộc tập đoàn Geely), cũng có thể cân nhắc quay lại thị trường này.

Ngoài ra, Canada được cho là đang hướng tới hợp tác sâu hơn với các công ty Trung Quốc trong vòng 3 năm tới, bao gồm khả năng thành lập liên doanh để sản xuất xe điện ngay tại nước này, tận dụng công nghệ và kinh nghiệm từ Trung Quốc. Hiện tại, BYD đã có một nhà máy lắp ráp xe buýt điện tại bang Ontario.

Động thái của Canada đã vấp phải chỉ trích từ phía Mỹ. Trước đó, chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đã tăng thuế đối với xe điện Trung Quốc lên 100% vào năm 2024, gần như đóng cửa thị trường Mỹ đối với các dòng xe này. Gần đây, các đại diện hãng xe lớn tại Mỹ cũng như Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Bernie Moreno đề xuất mở rộng lệnh cấm xe Trung Quốc tại Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thương mại và lo ngại an ninh dữ liệu tiếp tục gia tăng.