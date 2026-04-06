Triển lãm Bangkok International Motor Show (BIMS) 2026 lần thứ 47 khép lại với kết quả bùng nổ khi lượng xe đặt mua đạt mức cao nhất lịch sử, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường ôtô Thái Lan.

Các hãng xe Trung Quốc chiếm ưu thế tại BIMS 2026

Sự kiện, vốn diễn ra từ ngày 23/3 đến 5/4/2026, ghi nhận tổng cộng 132.951 đơn đặt xe trong 14 ngày. Con số này tăng thêm 55.572 xe, tương đương 71,8% so với kỳ triển lãm năm 2025, vốn đạt 77.379 xe.

Đáng chú ý, số liệu của hãng xe Trung Quốc BYD được tính trên phạm vi toàn quốc, trong khi thương hiệu Nhật Bản Toyota chỉ ghi nhận lượng đơn phát sinh trong khuôn khổ triển lãm.

Về kết quả từng thương hiệu, BYD dẫn đầu với 17.354 xe, theo sau là Toyota với 15.750 xe và bộ đôi Omoda & Jaecoo đạt 15.088 xe. Nhóm kế tiếp gồm MG với 10.537 xe và Changan (bao gồm Deepal, Nevo) đạt 8.573 xe. Các hãng Geely, Chery, GWM và GAC (Aion, Hyptec) đều ghi nhận doanh số trên 6.000 xe, trong khi Honda đạt 5.907 xe.

Một số thương hiệu hạng sang có lượng đơn khiêm tốn hơn như Mercedes-Benz đạt 2.111 xe, BMW 1.001 xe, MINI 422 xe, Volvo 306 xe, Lexus 141 xe, Porsche 112 xe và Audi 76 xe, Maserati chỉ có 12 xe, Aston Martin và Rolls-Royce mỗi hãng 2 xe. Tesla không công bố số liệu.

Doanh số các liên doanh Trung Quốc chiếm vị trí dẫn đầu

Nếu gộp theo nhóm, các thương hiệu Trung Quốc tiếp tục thể hiện ưu thế áp đảo. Tổ hợp Chery, Omoda và Jaecoo đạt tổng cộng 22.597 xe, tiếp đến là BYD và Denza với 18.057 xe. Nhóm Geely, Zeekr và Riddara đạt 12.719 xe, trong khi MG, IM và Maxus đạt 10.831 xe.

Liên doanh các thương hiệu Trung Quốc cũng chiếm ưu thế về doanh số. Năm 2026 ghi nhận nhiều thương hiệu quen thuộc không tham gia BIMS như Leapmotor, Wuling, Subaru, Jaguar Land Rover, Lamborghini, McLaren hay Lotus.

Tổ hợp Changan, Deepal, Avatr và Nevo cũng ghi nhận 10.008 xe. Bên cạnh đó, một số hãng không tham gia triển lãm năm nay như Leapmotor, Wuling, Subaru, Jaguar Land Rover, Lamborghini, McLaren hay Lotus.

Xét theo lịch sử, BIMS 2026 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất từ trước đến nay. Từ mốc 31.031 xe năm 2017, thị trường từng sụt giảm mạnh xuống còn 18.381 xe vào năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19, trước khi phục hồi dần lên 42.885 xe năm 2023, 53.438 xe năm 2024, 77.379 xe năm 2025 và bứt phá lên 132.951 xe trong năm 2026.

Dấu hiệu tích cực cho ngành công nghiệp ôtô Thái Lan

Không chỉ doanh số, lượng khách tham quan cũng lập kỷ lục mới với 1.798.312 lượt, tương đương trung bình 128.450 người mỗi ngày, tăng 12,3% so với năm trước. Trong các năm gần đây, lượng khách tham quan duy trì quanh mức 1,6 triệu người trước khi tăng vọt trong năm 2026, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sự kiện.

Ở chiều so sánh, triển lãm Motor Expo 2025 tổ chức vào cuối năm cũng đạt kết quả tích cực với 82.250 xe, tăng 48,5% so với năm trước, song vẫn thấp hơn đáng kể so với BIMS 2026. Điều này cho thấy triển lãm đầu năm đang trở thành động lực chính thúc đẩy doanh số của thị trường ôtô Thái Lan.

Kết quả từ BIMS 2026 phản ánh rõ xu hướng chuyển dịch sang xe điện và sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu Trung Quốc, qua đó dự báo một năm 2026 đầy sôi động đối với ngành công nghiệp ôtô khu vực.