Hãng nào đang dẫn đầu tại Bangkok International Motor Show 2026?

  • Thứ ba, 31/3/2026 10:31 (GMT+7)
Sau 7 ngày đầu của Bangkok International Motor Show 2026, ban tổ chức ghi nhận gần 42.000 đơn đặt hàng, với Toyota tạm dẫn đầu trong bối cảnh các thương hiệu Trung Quốc tăng tốc mạnh mẽ.

Triển lãm Bangkok International Motor Show 2026 (BIMS) đang ghi nhận sức mua ấn tượng của thị trường ôtô Thái Lan khi đạt tổng cộng 41.778 đơn đặt hàng chỉ sau 7 ngày đầu tiên (23 đến 29/3/2026).

Toyota dẫn đầu nửa chặng đường BIMS 2026

Sự kiện lần thứ 47 do Grand Prix International Public Company Limited tổ chức, diễn ra tại khu phức hợp Challenger Hall 1-3, Muang Thong Thani. Đây tiếp tục là một trong những triển lãm ôtô lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Sau nửa chặng đường, Toyota tạm giữ vị trí số 1 với 5.672 xe, bỏ xa các đối thủ phía sau. Điểm đáng chú ý nhất là sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu Trung Quốc, chiếm phần lớn các vị trí trong top đầu.

Cụ thể, MG đứng thứ hai với 4.217 xe, theo sau là liên doanh Omoda & Jaecoo đạt 3.984 xe. Changan Automobile (bao gồm Deepal và Nevo) xếp thứ tư với 3.828 xe, trong khi Geely đạt 3.213 xe.

Các thương hiệu Trung Quốc khác như Chery (2.588 xe), Great Wall Motor (2.581 xe) và GAC Group (2.489 xe, bao gồm Aion/Hyptec) cũng đều góp mặt trong top 10.

Ngoài Toyota, các hãng xe Nhật Bản khác như Honda (2.479 xe), Mazda (2.132 xe) và Isuzu (1.888 xe) vẫn duy trì doanh số ổn định, song đã bị thu hẹp khoảng cách đáng kể bởi các đối thủ đến từ Trung Quốc.

Doanh số của các thương hiệu như Riddara (1.160 xe), Zeekr (909 xe), XPeng (834 xe) và Avatr (784 xe) cho thấy người tiêu dùng tại Thái Lan ngày càng quan tâm đến các phương tiện thuần điện.

Ở nhóm phía sau, Mitsubishi đạt 1.208 xe, trong khi các thương hiệu mới nổi như Riddara (1.160 xe), Zeekr (909 xe), Xpeng (834 xe) và Avatr (784 xe) tiếp tục cho thấy sức hút trong phân khúc xe điện.

Sự chuyển dịch thị phần bởi các thương hiệu Trung Quốc

Một số hãng như Ford (413 xe), Nissan (377 xe), Hyundai (177 xe) hay Kia (136 xe) ghi nhận lượng đơn đặt hàng khiêm tốn hơn. Đáng chú ý, nhiều thương hiệu cao cấp như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Tesla hay BYD chưa công bố số liệu tạm thời, mà sẽ chỉ báo cáo tổng đơn hàng vào ngày cuối cùng của triển lãm.

Kết quả nửa đầu BIMS 2026 cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt của thị trường ôtô Thái Lan, khi các thương hiệu Trung Quốc, đặc biệt trong mảng xe điện và xe hybrid, đang gia tăng ảnh hưởng mạnh mẽ, cạnh tranh trực diện với các hãng Nhật Bản vốn thống trị khu vực trong nhiều thập kỷ.

Nếu đà tăng trưởng này được duy trì đến cuối sự kiện, bảng xếp hạng chung cuộc nhiều khả năng sẽ phản ánh một cục diện mới của ngành ôtô Đông Nam Á, nơi cán cân quyền lực đang dần thay đổi. Triển lãm Bangkok International Motor Show 2026 sẽ kéo dài đến ngày 5/4.

Hyundai Thái Lan cảnh báo giá xe có thể tăng

Giữa biến động năng lượng và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, Hyundai Thái Lan cảnh báo giá xe có thể tăng và khuyến nghị người tiêu dùng nên mua sớm để tránh chi phí leo thang.

07:49 28/3/2026

Xe điện Mercedes-Benz CLA 250+ EQ tại Thái Lan có giá 70.000 USD

Mercedes-Benz CLA thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Thái Lan với biến thể thuần điện CLA 250+ EQ, với khả năng di chuyển tối đa gần 800 km cho một lần sạc.

07:01 24/3/2026

Cận cảnh Toyota Land Cruiser FJ có mặt tại Thái Lan, giá từ 38.700 USD

Mẫu SUV cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ chính thức ra mắt tại Thái Lan với phiên bản lắp ráp trong nước, với mức giá từ 38.700 USD.

14:38 22/3/2026

Porsche 911 Dakar phien ban moi lo dien hinh anh

Porsche 911 Dakar phiên bản mới lộ diện

18 giờ trước 16:30 30/3/2026

Mẫu xe thể thao địa hình Porsche 911 Dakar bản nâng cấp giữa vòng đời đang trong giai đoạn phát triển, và có thể được trang bị công nghệ T-Hybrid có trên dòng 911 Carrera GTS.

Việt Hà

Autolife Thailand

