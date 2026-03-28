Giữa biến động năng lượng và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, Hyundai Thái Lan cảnh báo giá xe có thể tăng và khuyến nghị người tiêu dùng nên mua sớm để tránh chi phí leo thang.

Tại triển lãm Bangkok International Motor Show 2026, Giám đốc Hyundai Mobility Thailand Wallop Chalermwongsewech cho biết nếu tình hình chiến sự Trung Đông kéo dài, chuỗi cung ứng linh kiện ôtô toàn cầu có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Những dấu hiệu thiếu hụt chip bán dẫn đã bắt đầu xuất hiện trở lại ở một số khu vực.

Giá xe có thể tăng cao do tình hình chiến sự Trung Đông

Theo ông Wallop, giá năng lượng tăng cao sẽ trực tiếp làm tăng chi phí logistics và sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung chip và linh kiện bị gián đoạn. Điều này nhiều khả năng sẽ khiến giá xe mới tăng trong thời gian tới.

Người đứng đầu thương hiệu Hàn Quốc tại Thái Lan cho biết đây là thời điểm hợp lý để người tiêu dùng cân nhắc xuống tiền mua xe, đặc biệt khi tình hình Trung Đông còn đang là một dấu hỏi lớn đối với ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, đại diện Hyundai khuyến nghị người tiêu dùng nên cân nhắc mua xe sớm, khi giá bán hiện tại vẫn chưa chịu tác động từ các yếu tố chi phí mới. Ông nhấn mạnh: "Những chiếc xe đang được bán hiện nay vẫn dựa trên cấu trúc chi phí cũ. Nếu chi phí đầu vào tăng lên trong tương lai, giá xe chắc chắn sẽ bị điều chỉnh tương tự như giai đoạn đại dịch Covid-19".

Ngoài ra, ông cũng cho rằng với những khách hàng đã có kế hoạch mua xe phục vụ nhu cầu thực tế, đây là thời điểm phù hợp để đưa ra quyết định. Việc này không chỉ giúp người tiêu dùng tránh được rủi ro tăng giá mà còn góp phần duy trì dòng tiền trong nền kinh tế, hạn chế tác động tiêu cực lan rộng.

Khủng hoảng ảnh hưởng đến cả giá xe xăng và xe điện

Ở một diễn biến khác, khủng hoảng năng lượng tại Thái Lan đang ảnh hưởng đến xu hướng tiêu dùng. Trong ngắn hạn, người dùng có xu hướng chuyển sự quan tâm từ xe động cơ đốt trong sang xe thuần điện. Tuy nhiên khi giá năng lượng leo thang, chi phí vận hành của mọi loại phương tiện đều bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau.

Những thay đổi về địa chính trị cũng như tình hình chiến sự tại Trung Đông đều ảnh hưởng đến giá xe và chuỗi cung ứng toàn cầu, không phân biệt xe sử dụng động cơ đốt trong hay xe thuần điện.

Đáng chú ý, thị trường ôtô Thái Lan những năm gần đây ghi nhận xu hướng giảm mạnh về giá bán trung bình mỗi xe. Từ mức khoảng 700.000 - 800.000 baht/xe trước đây (21.300 - 24.300 USD ), hiện nay con số này chỉ còn khoảng 300.000 – 500.000 baht/xe (9.100 - 15.200 USD ), kéo theo tổng giá trị thị trường suy giảm.

Trước khi xảy ra các biến động địa chính trị, Hyundai dự báo thị trường ôtô Thái Lan năm 2026 có thể đạt khoảng 620.000 xe, tương đương mức tăng trưởng nhẹ 1-2% so với năm trước. Trong kịch bản xung đột kéo dài, quy mô thị trường có thể sụt giảm từ 10 đến 20%, tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng đến chi phí và chuỗi cung ứng toàn cầu.