Toyota đầu tư 158 triệu USD cho nhà máy Land Cruiser FJ tại Thái Lan

Toyota đầu tư 158 triệu USD cho dây chuyền sản xuất Land Cruiser FJ tại Thái Lan, nhắm tới mục tiêu xuất khẩu 40.000 xe mỗi năm.

Toyota Motor Thailand (TMT) vừa công bố khoản đầu tư hơn 5.200 tỷ baht (khoảng 158 triệu USD ) để triển khai dây chuyền sản xuất mẫu Toyota Land Cruiser FJ tại nhà máy Ban Pho ở Thái Lan. Đây là cơ sở sản xuất theo hình thức "fully manufactured" (sản xuất hoàn chỉnh) đầu tiên của mẫu xe này bên ngoài Nhật Bản.

Thái Lan trở thành đầu mối sản xuất Toyota Land Cruiser FJ

Theo ông Noriaki Yamashita, Chủ tịch TMT, kế hoạch của thương hiệu là hướng tới xuất khẩu khoảng 40.000 xe mỗi năm tới 60 quốc gia trên toàn cầu, bao gồm cả Nhật Bản. Tỷ lệ nội địa hóa linh kiện của mẫu xe đạt 84%.

Thái Lan là thị trường đầu tiên được Toyota đầu tư dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh cho dòng SUV vừa ra mắt Land Cruiser FJ, với con số "kỷ lục" 5.200 tỷ baht (khoảng 158 triệu USD ).

Tại thị trường Thái Lan, Toyota đặt mục tiêu bán 5.000 xe Land Cruiser FJ trong năm đầu tiên, với thời điểm bắt đầu bàn giao dự kiến từ tháng 5/2026. Các thị trường xuất khẩu chủ lực khác của mẫu xe này bao gồm châu Á (có Nhật Bản), Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ.

Trong đó, Trung Đông được xem là thị trường trọng điểm của toàn ngành công nghiệp ôtô. Tuy nhiên, tình hình xung đột tại khu vực này đang diễn biến khó lường và có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.

Kỳ vọng của thương hiệu Nhật Bản dành cho mẫu xe này khá cao khi tỷ lệ nội địa hóa linh kiện đạt 84%, sản lượng xuất khẩu hàng năm lên đến 40.000 xe đến 60 quốc gia trên thế giới.

Không chỉ tác động đến đầu ra, khu vực Trung Đông còn ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng đầu vào, đặc biệt là một số nguyên liệu quan trọng như nhựa resin, vốn đã bắt đầu gây tác động đến ngành sản xuất trong giai đoạn đầu.

Toyota đang xem xét điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu và theo dõi sát tình hình. Vào năm ngoái, hãng đã xuất khẩu khoảng 100.000 xe sang khu vực Trung Đông. Những ảnh hưởng chính được ghi nhận liên quan đến an ninh năng lượng, nguồn cung nhiên liệu và hoạt động vận chuyển đường biển.

Toyota đẩy mạnh nhóm SUV phát triển từ bán tải

Phó Chủ tịch cấp cao của TMT Suppakorn Rattanavaraha cho biết Toyota Land Cruiser FJ được định vị trong phân khúc xe PPV thiên về trải nghiệm off-road và cá nhân hóa, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích khám phá và khả năng vận hành linh hoạt.

Toyota Land Cruiser FJ được phân khúc PPV tại Thái Lan, nơi các mẫu SUV được phát triển trên cấu trúc bán tải. Hãng cũng cho biết mẫu xe này không ảnh hưởng đến doanh số của "đàn anh" Land Cruiser LC300.

Tại Thái Lan, các mẫu SUV hạng D phát triển từ nền tảng bán tải được gọi là phân khúc PPV - Pick-up Passenger Vehicle (xe bán tải chở khách). Trên thực tế, Toyota Land Cruiser FJ được phát triển trên khung gầm rời IMV SSWB Super, vốn chia sẻ cùng mẫu bán tải Toyota Hilux Champ.

Toyota Fortuner vẫn tiếp tục phục vụ nhóm khách hàng gia đình với cấu hình 7 chỗ, phù hợp cho nhu cầu sử dụng hàng ngày và công việc. Hãng xe nhấn mạnh việc bổ sung Land Cruiser FJ sẽ hoàn thiện dải sản phẩm PPV mà không gây ảnh hưởng đến doanh số của Fortuner, do 2 mẫu xe hướng đến những nhóm khách hàng hoàn toàn khác biệt.