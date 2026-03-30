Porsche 911 Dakar phiên bản mới lộ diện

  • Thứ hai, 30/3/2026 16:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mẫu xe thể thao địa hình Porsche 911 Dakar bản nâng cấp giữa vòng đời đang trong giai đoạn phát triển, và có thể được trang bị công nghệ T-Hybrid có trên dòng 911 Carrera GTS.

Với thành công của chiếc 911 Dakar (992.1) ra mắt vào năm 2022, Porsche đang thử nghiệm phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe thể thao off-road này.
Phiên bản thử nghiệm của chiếc Porsche 911 Dakar facelift vừa được phát hiện tại miền bắc Thụy Điển, vốn được phát triển dựa trên nền tảng 992.2 ra mắt vào năm 2024.
Về ngoại hình, mẫu xe này sở hữu ngoại thất đặc trưng của dòng 992.2 với cụm đèn LED đã được tinh chỉnh. Cản trước cũng được thay đổi nhẹ theo phong cách địa hình.
Nhờ hệ thống treo đặc biệt, khoảng sáng gầm được nâng cao, vốn đạt mức 191 mm trên đời xe 992.1. Chiếc 911 này cũng sở hữu bộ mâm Fuchs 5 chấu phong cách cổ điển.
Phiên bản thử nghiệm này vẫn sở hữu cánh gió điều khiển điện của chiếc Porsche 911 Carrera (992.2) tiêu chuẩn. Trước đó, 911 Dakar (992.1) mang cánh gió cố định cỡ lớn.
Về hiệu năng, Porsche 911 Dakar từng được trang bị động cơ boxer 6 xy-lanh turbo 3.0L, sản sinh công suất 480 mã lực - tương đương với 911 Carrera GTS (992.1).
Do đó, rất có thể phiên bản nâng cấp của Porsche 911 Dakar cũng sẽ có cấu hình giống 911 Carrera GTS (992.2), bao gồm cơ cấu T-Hybrid có công suất tổng hợp lên đến 541 mã lực và mô-men xoắn cực đại 610 Nm.

Việt Hà

Ảnh: SH Proshots/Carscoops

Porsche 911 911 dakar porsche 911 porsche 911 dakar địa hình thử nghiệm hybrid t-hybrid 911 carrera 911 carrera gts Porsche 911 911 dakar porsche 911 porsche 911 dakar địa hình thử nghiệm hybrid t-hybrid 911 carrera 911 carrera gts

