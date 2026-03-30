Porsche 911 Dakar phiên bản mới lộ diện

Với thành công của chiếc 911 Dakar (992.1) ra mắt vào năm 2022, Porsche đang thử nghiệm phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe thể thao off-road này.

Phiên bản thử nghiệm của chiếc Porsche 911 Dakar facelift vừa được phát hiện tại miền bắc Thụy Điển, vốn được phát triển dựa trên nền tảng 992.2 ra mắt vào năm 2024.

Về ngoại hình, mẫu xe này sở hữu ngoại thất đặc trưng của dòng 992.2 với cụm đèn LED đã được tinh chỉnh. Cản trước cũng được thay đổi nhẹ theo phong cách địa hình.

Phiên bản thử nghiệm này vẫn sở hữu cánh gió điều khiển điện của chiếc Porsche 911 Carrera (992.2) tiêu chuẩn. Trước đó, 911 Dakar (992.1) mang cánh gió cố định cỡ lớn.

Do đó, rất có thể phiên bản nâng cấp của Porsche 911 Dakar cũng sẽ có cấu hình giống 911 Carrera GTS (992.2), bao gồm cơ cấu T-Hybrid có công suất tổng hợp lên đến 541 mã lực và mô-men xoắn cực đại 610 Nm.

