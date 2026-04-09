Ford Bronco Badlands hầm hố hơn với gói nâng cấp địa hình Wildtrak

Tái xuất sau 25 năm "ẩn mình", Ford Bronco thế hệ thứ 6 là mẫu xe SUV cỡ nhỏ được phát triển trên nền tảng Ford T6, tương tự Ranger hay Everest. Tuy nhiên, chiếc xe này lại mang phong cách cổ điển lấy cảm hứng từ các thế hệ trước.
Với đời xe 2026, Wildtrak trở thành một gói nâng cấp dành riêng cho phiên bản Ford Bronco Badlands, thay vì đứng độc lập như một biến thể trong các đời xe trước đây.
Về ngoại hình, Ford Bronco Badlands Wildtrak sở hữu 9 màu sơn khác nhau, bao gồm tùy chọn độc quyền cam Orange Fury Metallic Tri-coat, vốn trước đây chỉ dành riêng cho dòng xe thể thao Ford Mustang.
Ngoài ra, xe được trang bị tiêu chuẩn gói ngoại thất tối màu Black Appearance Package, bao gồm các chi tiết sơn đen như tay nắm cửa, lưới tản nhiệt, ốp gương ngoại thất...
Khách hàng có thể lựa chọn giữa 5 kiểu thiết kế mâm sơn đen kích thước 17 inch khác nhau, bên cạnh 2 tùy chọn lốp đa địa hình A/T với kích thước 35 inch.
Ngoài ra, Ford cũng mang đến cho mẫu SUV mang thiết kế việt dã này khả năng cá nhân hóa phần mui xe, vốn thừa hưởng từ biến thể Outer Banks hay Raptor.
Nội thất của Ford Bronco Badlands Wildtrak chỉ có duy nhất phối màu đen Black Onyx với chất liệu tiêu chuẩn vinyl chuẩn hàng hải, hoặc phối hợp giữa da và chất liệu vinyl.
Ford Bronco Badlands Wildtrak chỉ có duy nhất tùy chọn động cơ V6 EcoBoost dung tích 2.7L, sản sinh công suất tối đa 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại 563 Nm.
Đi kèm là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4x4 từ gói Sasquatch, hệ thống treo HOSS 3.0 với bộ giảm chấn FOX với khoảng sáng gầm được nâng cao.
Trong lần nâng cấp này, Ford cũng bổ sung tính năng SecuriCode, cho phép người dùng nhập mật mã trên cửa thay vì mang theo chìa khóa trong túi trong các chuyến đi off-road.
Chủ nhân của những chiếc Bronco đời 2024 trở lên có thể tham gia chương trình Bronco Off-Roadeo, trang bị cho người lái kỹ năng điều khiển các mẫu xe 4x4 bởi những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm tại 1 trong 5 địa điểm ở Mỹ.
Mẫu SUV cỡ nhỏ Ford Bronco Badlands có giá khởi điểm từ 48.890 USD. Gói nâng cấp Wildtrak chỉ khả dụng trên phiên bản 4 cửa, đi kèm mức giá lên đến 11.945 USD.
