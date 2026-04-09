Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Huyền thoại làng golf được tặng chiếc Mercedes-Benz S-Class hàng thửa

  • Thứ năm, 9/4/2026 14:04 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Nhà vô địch Masters Bernhard Langer đã được hãng xe đến từ Đức trao tặng chiếc Mercedes-Benz S-Class nhằm kỷ niệm lần tham gia giải đấu cuối cùng của ông với tư cách khách mời.

Nhà vô địch Masters Bernhard Langer là đại sứ thương hiệu của Mercedes-Benz trong suốt hơn 4 thập kỷ. Mới đây, ông tiếp tục nhận được món quà tri ân đến từ hãng xe Đức khi tham dự giải Masters lần cuối cùng với tư cách khách mời.
Món quà dành cho tay golf người Đức là chiếc Mercedes-Benz S-Class bản nâng cấp giữa vòng đời, vốn đã ra mắt vào đầu năm 2026. Chiếc xe là phiên bản cá nhân hóa bởi chương trình MANUFAKTUR Made to Measure.
Bên cạnh màu sơn đen MANUFAKTUR Black Sparkling với hiệu ứng pha lê lấp lánh, nội thất được bọc da màu xanh Lake Green gợi nhớ đến chiếc áo khoác xanh "Green Jacket" dành riêng cho nhà vô địch Masters. Tựa đầu được thêu họa tiết hoa đỗ quyên, loài hoa biểu tượng của sân Augusta National Golf Club.
Đặc biệt hơn, ông Bernhard Langer còn được Mercedes-Benz tặng thêm chiếc ghế patron, một biểu tượng văn hóa gắn liền với giải Masters. Chiếc ghế này được làm từ chất liệu da cao cấp MANUFAKTUR Made to Measure tương tự nội thất, đồng thời thêu biệt danh của ông "Mr. Consistency" (Quý ông Nhất Quán).
Tại Đức, Mercedes-Benz S-Class 2026 có giá từ 109.221 Euro (127.700 USD), và lên đến 112.326 Euro (131.300 USD) cho phiên bản kéo dài trục cơ sở.
Vào năm 2025, Mercedes-Benz cùng dành tặng cho nhà vô địch Masters 2 lần một chiếc S-Class MANUFAKTUR mang màu sơn xanh Emerald Green trước khi ông giải nghệ, cũng như các mẫu xe nghệ thuật tri ân tay golf 68 tuổi.

Việt Hà

Ảnh: Mercedes-Benz

mercedes mercedes-benz s-class golf Bernhard Langer masters đức mercedes mercedes-benz s-class golf Bernhard Langer masters đức

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý