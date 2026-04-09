Xe cơ động bộ binh Mỹ M1301 được bán đấu giá

  • Thứ năm, 9/4/2026 18:59 (GMT+7)
Mẫu xe cơ động bộ binh Mỹ GM Defense M1301 ISV-U là phiên bản quân sự đầu tiên được bán ra thị trường dân sự, với toàn bộ số tiền thu được dành để đóng góp cho quỹ hỗ trợ cựu quân nhân.

Tại sự kiện Palm Beach 2026, GM Defense sẽ hợp tác cùng Barrett-Jackson để đấu giá mẫu xe cơ động bộ binh M1301 ISV-U nhằm mục đích từ thiện. Đây là phương tiện đầu tiên thuộc dòng xe cơ động quân sự M1301 được bán cho thị trường dân sự ở Mỹ.
So với phiên bản ISV tiêu chuẩn có thể chở được 9 người, GM Defense M1301 ISV-U là biến thể 5 chỗ ngồi với khoang tải sau cỡ trung, có thể được điều chỉnh cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm hậu cần, hỗ trợ hỏa lực, trinh sát...
Nắp capo của chiếc xe này được trang trí bằng hình ảnh huân chương Medal of Honor của 3 quân chủng Không Quân (Air Force), Hải Quân (Navy) và Lục Quân (Army).
Mẫu M1301 ISV-U này được trang bị mâm hợp kim 2 mảnh, lốp BFGoodrich KM3 với chức năng run-flat 315/70 R17. Vòm bánh xe ghi chú áp suất lốp khuyến nghị từ nhà sản xuất.
Xe được phát triển trên dòng bán tải hiệu năng cao Chevrolet Colorado ZR2 với khối lượng dưới 2.232 kg. Khoang tải phía sau có kích thước 1.695,5 x 1.241,5 mm đối với phiên bản ISV-4, và 1.694 x 1.199 mm với phiên bản ISV-5.
Khoang lái M1301 được thiết kế tối giản, mang phong cách chiến thuật không gian mở với cấu hình 2+2 hoặc 2+3. Người ngồi bên trong được bảo vệ bởi khung chống lật ROPS.
GM Defense M1301 ISV-U được trang bị động cơ diesel 4 xy-lanh thẳng hàng 2.8L GM Duramax, đi kèm hộp số 6 cấp GM Hydro-Matic 6L50 và hộp số phụ 2 cấp GM AutoTrac.
Với khối lượng khoảng 2,2 tấn, M1301 ISV-U có thể "nhảy dù" từ các máy bay vận tải như Boeing C-17 Globemaster, Lockheed C-130 Hercules hay Airbus A400M Atlas.
Kết cấu thân trên được chế tạo từ thép gia cường, kết hợp cùng các tấm thân xe bằng thép và nhôm, nhằm tối ưu khả năng chịu lực cũng như kiểm soát khối lượng tổng thể.
Ngoài ra, mẫu xe đa dụng này có thể được chuyên chở bằng trực thăng CH/MH-47 Chinook, CH-53E Super Stallion, CH-53K King Stallion hay UH-60 Blackhawk.
Toàn bộ số tiền đấu giá thành công của chiếc GM Defense M1301 ISV-U tại sự kiện này sẽ được chuyển cho quỹ hỗ trợ cựu binh Medal of Honor (Huân chương Danh dự).

Việt Hà

Ảnh: Barrett-Jackson

