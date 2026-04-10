Defender Trophy Edition ra mắt tại Thái Lan, sẽ sớm về Việt Nam

  • Thứ sáu, 10/4/2026 14:42 (GMT+7)
Phiên bản đặc biệt Defender 110 Trophy Edition đã chính thức có mặt tại Thái Lan với mức giá 7,799 triệu baht (hơn 242.000 USD).

Sau khi ra mắt toàn cầu vào giữa năm 2025, Defender 110 Trophy Edition đã chính thức có mặt tại Thái Lan với chỉ duy nhất tùy chọn động cơ PHEV.
Được phát triển từ biến thể X-Dynamic SE, Defender Trophy Edition có 2 tùy chọn ngoại thất là Trophy Edition 1 với ngoại thất vàng Deep Sandglow Yellow, bên cạnh Trophy Edition 2 mang màu xanh Keswick Green.
Chiếc SUV này nổi bật hơn với các chi tiết ngoại thất màu đen như nắp capo, vòm bánh xe, cản trước và sau, tai gương ngoại thất, ốp bảo vệ gầm...
Phiên bản việt dã này sở hữu bộ mâm "Alloy Dan" Style 9013 kích thước 20 inch được sơn đen bóng, mô phỏng các loại mâm sắt của chiếc xe tham gia Camel Trophy.
Defender Trophy Edition có kích thước tổng thể 4.758 x 2.008 x 1.967 mm, trục cơ sở 2.794 mm. Khoảng sáng gầm lên đến 291 mm, giúp xe có thể lội nước cao 900 mm.
Logo Trophy Edition xuất hiện tại nắp capo, ốp cửa sổ trang trí, cửa sau... Khách hàng có thể nâng cấp nhiều phụ kiện như baga mui Expedition Roof Rack, thang gấp, ống thở...
Nội thất của Defender 110 Trophy Edition thừa hưởng những nâng cấp từ bản facelift như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 13.1 inch.
Đặc biệt, thanh chịu lực bảng điều khiển hay tapi cửa được sơn cùng màu với ngoại thất vàng Deep Sandglow Yellow hoặc xanh Keswick Green.
Tương tự ngoại thất, huy hiệu Trophy Edition cũng xuất hiện tại nhiều vị trí nội thất như thanh chịu lực bảng điều khiển hay ốp bệ bước phát sáng.
Tại Thái Lan, Defender Trophy Edition được trang bị động cơ PHEV 4 xy-lanh dung tích 2.0L. Kết hợp với các motor điện, công suất của xe đạt mức tối đa 404 mã lực/640 Nm.
Đi kèm là hộp số 8 cấp tự động và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Phiên bản PHEV có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,6 giây, quãng đường di chuyển thuần điện 43 km.
Xe hỗ trợ sạc AC công suất 7 kW với thời lượng 2 giờ 30 phút. Với nguồn sạc nhanh DC công suất 50 kW, mẫu PHEV này chỉ mất 30 phút sạc từ 0 lên 80% dung lượng pin.
Tại Thái Lan, Defender 110 Trophy Edition có giá từ 7,799 triệu baht (hơn 242.000 USD) với số lượng giới hạn 10 chiếc. Với mỗi chiếc Trophy Edition được bán, quỹ bảo tồn voi tại Thái Lan sẽ được quyên góp 50.000 baht (khoảng 1.600 USD).
Trong khi đó, có ít nhất 2 chiếc Defender Trophy Edition chuẩn bị về Việt Nam với giá khởi điểm 6,079 tỷ đồng cho động cơ xăng 6 xy-lanh 3.0L, công suất 400 mã lực. Sau khi trang bị các tùy chọn, mức giá của xe lên đến 7,5 tỷ đồng.

Việt Hà

Ảnh: Autolife Thailand

