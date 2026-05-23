Siêu xe Lamborghini Revuelto NA63 giới hạn 63 chiếc tại Bắc Mỹ

Khách hàng có thể lựa chọn 4 màu sơn ngoại thất chủ đạo là xanh Blu Marinus, xám Grigio Serget, trắng Bianco Sideralis và xám Grigio Acheso, kết hợp với bộ tem lấy cảm hứng từ quốc kỳ của Mỹ và Canada .

Huy hiệu số 63 cùng cặp sừng bò tót gợi nhớ đến năm thành lập 1963, cũng như biểu tượng và cũng là cung hoàng đạo Kim Ngưu của nhà sáng lập Ferruccio Lamborghini .

Nội thất của mỗi chiếc Lamborghini Revuelto NA63 được trang trí bởi huy hiệu "1 di 63" (1 trong 63 chiếc), thể hiện đây là phiên bản giới hạn dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ.

Lamborghini Revuelto có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 350 km/h. Với chế độ thuần điện, xe chỉ có thể di chuyển tối đa 10 km.

Người lái có thể lựa chọn 13 chế độ khác nhau, đồng thời sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua công nghệ kiểm soát lực kéo Lamborghini Dinamica Veicolo 2.0.

Tại Mỹ , Lamborghini Revuelto có giá khởi điểm từ 664.799 USD , và lên đến 44 tỷ đồng tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức giá của Lamborghini Revuelto NA63 chưa được tiết lộ.

