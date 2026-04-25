Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule giới hạn 630 chiếc toàn cầu

Tại sự kiện Milano Design Week 2026, Lamborghini tiếp tục ra mắt một phiên bản giới hạn mới: chiếc Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule với phối màu độc quyền.
Dự án Lamborghini Capsule này được chấp bút bởi Lamborghini Centro Stile cùng bộ phận cá nhân hóa Ad Personam Studio với hơn 70 cấu hình khác nhau.
Phiên bản này có 6 màu sơn cơ bản gồm cam Arancio Xanto, trắng Bianco Asopo, xám Grigio Telesto, tím Viola Pasifae, vàng Giallo Tenerife và xanh Verde Mercurius.
Nóc xe, ốp hông, cột A, viền cánh gió và ống xả... được sơn màu đen Nero Shiny, đi kèm các chi tiết tương phản màu cam Arancio Borealis, trắng Bianco Monocerus, vàng Giallo Auge, xám Grigio Nimbus, đỏ Rosso Mars và xanh Verde Mantis.
Khách hàng có thể lựa chọn nhiều kiểu mâm khác nhau có kích thước từ 21 inch đến 23 inch, kết hợp cùng lốp Pirelli P Zero hoặc Scorpion Winter 2. Hốc bánh trước có thể được trang trí với họa tiết "63", gợi nhớ đến năm thành lập thương hiệu.
Nội thất của siêu xe này mang tông màu đen Nero Ade, kết hợp các chi tiết tương phản màu tím Viola Acutus, trắng Bianco Leda, vàng Giallo Quercus, cam Arancio Dryope, xanh Verde Viper và xám Grigio Octans.
Ngoài ra, có tới 12 màu sắc dành riêng cho các tùy chọn họa tiết thêu trên ghế, tựa đầu và bọc ghế, hoàn thiện chương trình cá nhân hóa toàn diện dành cho Urus SE.
Bên cạnh đó, khách hàng có thể nâng cấp các chi tiết ngoại thất và nội thất được làm từ sợi carbon, kết hợp nhiều vị trí được bọc bằng chất liệu Dinamica và Corsa-Tex.
Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule vẫn sở hữu động cơ V8 twin-turbo dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 620 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.
Động cơ điện phụ trợ có công suất 192 mã lực và mô-men xoắn 483 Nm, giúp Lamborghini Urus SE có công suất tối đa lên đến 800 mã lực và mô-men xoắn 950 Nm.
Mẫu siêu SUV này có khả năng tăng tốc 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,4 giây, vận tốc tối đa 312 km/h. Với chế độ thuần điện, xe di chuyển tối đa 135 km/h với quãng đường 60 km.
Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule chỉ được sản xuất giới hạn 630 chiếc toàn cầu với mức giá chưa được tiết lộ. Tại Việt Nam, mẫu SUV hiệu năng cao này được phân phối chính hãng với giá khởi điểm 15,599 tỷ đồng.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.