Chi tiết sedan thuần điện Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric

Ra mắt toàn cầu tại một sự kiện được tổ chức ở Seoul (Hàn Quốc), Mercedes-Benz C-Class electric (W520) là phiên bản thuần điện đầu tiên của dòng sedan cỡ nhỏ này.
Mercedes-Benz C-Class electric sở hữu ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới của thương hiệu, đi kèm lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ các mẫu xe kinh điển như W111 hay W108.
Cụm đèn trước được trang trí với họa tiết ngôi sao 3 cánh, đồng thời bổ sung tùy chọn đèn thông minh Digital Light với công nghệ micro-LED, giúp mở rộng khoảng chiếu sáng độ nét cao thêm 40% nhưng giảm lượng điện tiêu thụ lên đến 50%.
Lưới tản nhiệt của mẫu sedan thuần điện này được thiết kế lớn với viền sáng và tổ hợp gồm nhiều điểm sáng dạng pixel, bổ sung hiệu ứng chào đón và tạm biệt người lái.
Xe có kích thước 4.883 x 1.892 x 1.503 mm, trục cơ sở 2.962 mm. Khối lượng của mẫu EV này lên đến 2.460 kg, nặng hơn 785 kg so với Mercedes-Benz C 300 (W206).
Khách hàng cũng có thể nâng cấp các gói ngoại thất như AVANTGARDE, AMG Line, AMG Line Plus hay Night Package, bên cạnh 10 màu sơn và 11 kiểu mâm từ 18" đến 20".
Màn hình MBUX Superscreen là trang bị tiêu chuẩn với bảng đồng hồ taplo 10.3 inch và 2 màn hình cảm ứng 14 inch. Khách hàng có thể nâng cấp tùy chọn MBUX Hyperscreen với kích thước 39.1 inch.
Với tùy chọn MBUX Hyperscreen, màn hình này có độ phân giải 8K và đạt tần số quét 120 Hz, đi kèm 11 phong cách giao diện khác nhau kết hợp với hệ thống đèn viền nội thất.
Ghế ngồi tiêu chuẩn được bọc da Softtorino, hoặc khách hàng có thể nâng cấp da Nappa cao cấp với họa tiết hình quả trám với tùy chọn mới màu nâu Tagua Brown.
Ốp nội thất cũng bổ sung nhiều tùy chọn phong phú như sợi tự nhiên với họa tiết tổ ong, gỗ Bạch Dương với bề mặt nhám hay sợi carbon mang phong cách thể thao.
Cửa sổ trời Panorama SKY CONTROL cho phép thay đổi độ trong suốt thông qua cơ cấu điện, đồng thời tích hợp họa tiết 162 ngôi sao 3 cánh độc đáo với hiệu ứng đặc trưng.
Dung tích khoang hành lý bên dưới nắp capo của mẫu EV này chỉ khoảng 101 L. Tuy nhiên, khoang hành lý phía sau có dung tích lên đến 470 L và có thể kết nối với nội thất.
Tại thời điểm ra mắt, hãng xe đến từ Đức chỉ giới thiệu duy nhất phiên bản Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric, vốn trang bị 2 động cơ điện PSM với công suất tối đa 489 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.
Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số tự động, giúp C 400 4MATIC electric có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.
Bộ pin Lithium-ion dung lượng 94 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường 592 - 762 km với một chu kỳ. Chức năng sạc nhanh DC công suất 330 kW cho phép sạc đầy 10% đến 80% trong 22 phút, hoặc bổ sung 325 km trong vòng 10 phút.
Hệ điều hành MB.OS mang đến giao diện người dùng MBUX thế hệ mới, tích hợp AI tạo sinh MBUX Virtual Assistant. Chức năng Energizing Comfort cũng mang đến nhiều chương trình thư giãn cho người lái.
Tùy chọn hệ thống treo AIRMATIC giờ đây sử dụng dữ liệu định vị từ Google Maps, giúp phát hiện sự thay đổi về địa hình như khu vực xây dựng, hầm chui, ùn tắc giao thông... nhằm điều chỉnh chiều cao phù hợp nhất.
Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric sẽ có mặt tại Mỹ vào đầu năm 2027. Mẫu sedan thuần điện này sẽ cạnh tranh trực tiếp với BMW i3 thế hệ mới vừa ra mắt trong tháng 3.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.