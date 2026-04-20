Chiến lược xe sang có cản bước Mercedes-Benz tại Trung Quốc?

Nhà đầu tư cảnh báo chiến lược xe sang của Mercedes-Benz có thể khiến hãng hụt hơi tại Trung Quốc, khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên công nghệ hơn là danh tiếng thương hiệu.

Theo Reuters, các nhà đầu tư đã gây sức ép lên Mercedes-Benz về kế hoạch phục hồi tại thị trường Trung Quốc, cảnh báo rằng việc quá tập trung vào phân khúc xe sang có thể làm suy giảm khả năng giành lại khách hàng tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Cổ đông hoài nghi về chiến lược sản phẩm của Mercedes-Benz

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Mercedes-Benz, BMW và Audi đang đánh mất thị phần vào tay các hãng nội địa Trung Quốc như BYD, NIO và Li Auto. Những thương hiệu này đang ghi điểm nhờ các mẫu xe điện cao cấp tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến nhưng có mức giá cạnh tranh hơn.

Tại đại hội cổ đông thường niên, các nhà đầu tư đã đặt câu hỏi liệu hãng xe có trụ sở tại Stuttgart đã làm đủ để đáp ứng tiêu chuẩn công nghệ ngày càng cao của người tiêu dùng Trung Quốc hay chưa.

Ông Moritz Kronenberger từ Union Investment, 1 trong 20 cổ đông lớn nhất của Mercedes-Benz, nhận định: "Khách hàng tại Trung Quốc hiện nay mua sự đổi mới, không phải truyền thống. Bất kỳ ai không phải là người dẫn đầu công nghệ sẽ trở thành biểu tượng của một thời đã qua".

Các cổ đông chỉ trích chiến lược phát triển sản phẩm của Mercedes-Benz khi đi từ dòng S-Class xuống, thay vì tiếp cận thị trường đại chúng giống các đối thủ Trung Quốc.

Đồng quan điểm, bà Tanja Bauer từ Deka Investment cảnh báo về "rủi ro của việc tập trung quá hẹp vào phân khúc xa xỉ".

Mercedes-Benz sẽ ra mắt 7 mẫu xe mới, hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc

Đáp lại, Mercedes-Benz cho biết hãng đang lên kế hoạch cải tổ danh mục sản phẩm tại Trung Quốc với 7 mẫu xe mới từ nay đến năm 2027, đồng thời triển khai các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến hợp tác phát triển cùng công ty công nghệ Trung Quốc Momenta.

Giám đốc Điều hành Ola Kaellenius nhấn mạnh đây là "chiến dịch sản phẩm và công nghệ lớn nhất trong lịch sử tập đoàn", được hỗ trợ bởi hoạt động phát triển nội địa và các quan hệ đối tác chiến lược. Ông nói: "Điều này giúp chúng tôi tăng tốc đổi mới, phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng Trung Quốc".

Tuy nhiên, áp lực vẫn hiện hữu khi doanh số của Mercedes-Benz tại Trung Quốc giảm 19% trong năm ngoái xuống còn 552.000 xe, và tiếp tục lao dốc 27% trong quý I/2026. Giám đốc Tài chính Harald Wilhelm cho biết công ty đã đặt ra các mục tiêu "rõ ràng, tham vọng nhưng thực tế" cho thị trường này, với kỳ vọng đạt doanh số thường niên từ 500.000 đến 600.000 xe trong trung hạn.