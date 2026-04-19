Xe điện Porsche Macan Turbo Electric rớt giá hơn 33.000 USD sau 1 năm

Các buổi đấu giá, trực tiếp lẫn trực tuyến, được xem là thước đo chính xác mức độ quan tâm của khách hàng cũng như giá trị thực tế của các mẫu xe so với giá niêm yết ban đầu.
Mới đây, chủ nhân của chiếc xe điện Porsche Macan Turbo Electric vừa nhận được một thực tế phũ phàng khi đấu giá mẫu SUV thuần điện này trên một nền tảng trực tuyến.
Theo mô tả của người bán, chiếc Porsche Macan Turbo Electric này thuộc đời 2025, sở hữu màu sơn ngoại thất xám Ice Grey Metallic, vốn có giá khởi điểm 105.300 USD.
Đi kèm là nhiều trang bị đắt giá như bộ mâm 22 inch RS Spyder Design trị giá 3.900 USD, tùy chọn sơn đen mâm 1.300 USD, hệ thống đèn Matrix LED giá 530 USD...
Trong khi đó, nội thất của chiếc SUV thuần điện Porsche Macan Turbo Electric mang màu da đen/đỏ Bordeaux Red, vốn cũng là một tùy chọn có giá 220 USD.
Ngoài ra, xe cũng được bổ sung nhiều tính năng như HUD tăng cường thực tế ảo 2.530 USD, gói Sport Chrono trị giá 980 USD, hệ thống âm thanh giả lập 500 USD...
Odo của xe mới chạm mốc 1.477 dặm (2.377 km). Chủ nhân hiện tại cho biết đã mua xe từ tháng 12/2025 và chỉ sử dụng xe thêm khoảng 100 dặm (161 km).
Porsche Macan Turbo Electric là phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV thuần điện này, được trang bị 2 động cơ điện và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian mạnh 639 mã lực.
Với tính năng Launch Control, mẫu xe điện này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 260 km/h.
Với nhiều tùy chọn cao cấp, mẫu xe điện này được đại lý Porsche công bố giá bán 121.855 USD. Tuy nhiên, mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả tại phiên đấu giá chỉ dừng ở con số 88.500 USD.
Con số này thấp hơn 33.355 USD, mặc dù xe còn trong tình trạng gần như hoàn hảo và đời xe cũng không quá sâu. Dưới bài đấu giá, nhiều người mua cũng để lại ý kiến xoay quanh mức độ đón nhận cũng như tình trạng mất giá của nhiều mẫu xe điện khác.
