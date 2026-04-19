Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Xe điện Porsche Macan Turbo Electric rớt giá hơn 33.000 USD sau 1 năm

  • Chủ nhật, 19/4/2026 09:29 (GMT+7)
Mới lăn bánh được 1 năm, chiếc Porsche Macan Turbo Electric đời 2025 với odo chưa đến 2.400 km lại được đấu giá thấp hơn giá trị ban đầu 33.355 USD.

porsche, macan, macan electric, xe dien, thuan dien, suv, macan turbo electric, porsche macan turbo electric, dau gia anh 1

Các buổi đấu giá, trực tiếp lẫn trực tuyến, được xem là thước đo chính xác mức độ quan tâm của khách hàng cũng như giá trị thực tế của các mẫu xe so với giá niêm yết ban đầu.
porsche, macan, macan electric, xe dien, thuan dien, suv, macan turbo electric, porsche macan turbo electric, dau gia anh 2

Mới đây, chủ nhân của chiếc xe điện Porsche Macan Turbo Electric vừa nhận được một thực tế phũ phàng khi đấu giá mẫu SUV thuần điện này trên một nền tảng trực tuyến.
porsche, macan, macan electric, xe dien, thuan dien, suv, macan turbo electric, porsche macan turbo electric, dau gia anh 3

Theo mô tả của người bán, chiếc Porsche Macan Turbo Electric này thuộc đời 2025, sở hữu màu sơn ngoại thất xám Ice Grey Metallic, vốn có giá khởi điểm 105.300 USD.
porsche, macan, macan electric, xe dien, thuan dien, suv, macan turbo electric, porsche macan turbo electric, dau gia anh 4

Đi kèm là nhiều trang bị đắt giá như bộ mâm 22 inch RS Spyder Design trị giá 3.900 USD, tùy chọn sơn đen mâm 1.300 USD, hệ thống đèn Matrix LED giá 530 USD...
porsche, macan, macan electric, xe dien, thuan dien, suv, macan turbo electric, porsche macan turbo electric, dau gia anh 5

Trong khi đó, nội thất của chiếc SUV thuần điện Porsche Macan Turbo Electric mang màu da đen/đỏ Bordeaux Red, vốn cũng là một tùy chọn có giá 220 USD.
porsche, macan, macan electric, xe dien, thuan dien, suv, macan turbo electric, porsche macan turbo electric, dau gia anh 6

Ngoài ra, xe cũng được bổ sung nhiều tính năng như HUD tăng cường thực tế ảo 2.530 USD, gói Sport Chrono trị giá 980 USD, hệ thống âm thanh giả lập 500 USD...
porsche, macan, macan electric, xe dien, thuan dien, suv, macan turbo electric, porsche macan turbo electric, dau gia anh 7

Odo của xe mới chạm mốc 1.477 dặm (2.377 km). Chủ nhân hiện tại cho biết đã mua xe từ tháng 12/2025 và chỉ sử dụng xe thêm khoảng 100 dặm (161 km).
porsche, macan, macan electric, xe dien, thuan dien, suv, macan turbo electric, porsche macan turbo electric, dau gia anh 8

Porsche Macan Turbo Electric là phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV thuần điện này, được trang bị 2 động cơ điện và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian mạnh 639 mã lực.
porsche, macan, macan electric, xe dien, thuan dien, suv, macan turbo electric, porsche macan turbo electric, dau gia anh 9

Với tính năng Launch Control, mẫu xe điện này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 260 km/h.
porsche, macan, macan electric, xe dien, thuan dien, suv, macan turbo electric, porsche macan turbo electric, dau gia anh 10

Với nhiều tùy chọn cao cấp, mẫu xe điện này được đại lý Porsche công bố giá bán 121.855 USD. Tuy nhiên, mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả tại phiên đấu giá chỉ dừng ở con số 88.500 USD.
porsche, macan, macan electric, xe dien, thuan dien, suv, macan turbo electric, porsche macan turbo electric, dau gia anh 11

Con số này thấp hơn 33.355 USD, mặc dù xe còn trong tình trạng gần như hoàn hảo và đời xe cũng không quá sâu. Dưới bài đấu giá, nhiều người mua cũng để lại ý kiến xoay quanh mức độ đón nhận cũng như tình trạng mất giá của nhiều mẫu xe điện khác.

Việt Hà

Ảnh: Cars & Bids

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý