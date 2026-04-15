Rolls-Royce Nightingale giới hạn 100 chiếc, giá hơn 9,5 triệu USD

  • Thứ tư, 15/4/2026 16:27 (GMT+7)
Là mẫu xe mở màn cho chương trình Coachbuild Collection, Rolls-Royce Nightingale chỉ được sản xuất giới hạn 100 chiếc toàn cầu với mức giá khởi điểm từ 9,5 triệu USD.

Coachbuild Collection là một chương trình cá nhân hóa mới vốn chỉ dành cho những khách hàng được tuyển chọn, có sự am hiểu sâu sắc và gắn bó với thiết kế của Rolls-Royce trong việc tạo ra những thiết kế theo đơn đặt hàng riêng.
Rolls-Royce Nightingale là mẫu xe mở màn cho chương trình này, vốn phát triển dựa trên nền tảng EV Architecture of Luxury mà không phải từ một mẫu xe có sẵn của thương hiệu.
Ngoại hình của Rolls-Royce Nightingale được lấy cảm hứng từ phong cách Streamline Moderne của thời kỳ Art Deco, đặc biệt là các mẫu xe thử nghiệm "EX" của Rolls-Royce thập niên 1920 như 16EX và 17EX.
Lưới tản nhiệt mới có 24 nan và chiều rộng gần 1 m, tạo cảm giác như được tạc từ một khối thép không gỉ nguyên khối. Biểu tượng Spirit of Ecstasy không đặt nổi truyền thống mà được tích hợp vào phần trên của lưới tản nhiệt.
Có chiều dài tổng thể lên đến 5,76 m, Rolls-Royce Nightingale sở hữu kích thước tương đương với Phantom, nhưng sở hữu cấu hình mui trần 2 chỗ ngồi.
Chiếc xe được ra mắt với màu sơn ngoại thất xanh Côte d’Azur Blue, kết hợp hiệu ứng các hạt tán sáng màu đỏ, vốn gợi nhớ đến logo của những chiếc Rolls-Royce 17EX.
Đi kèm là bộ mâm có kích thước 24 inch - lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu Rolls-Royce. Thiết kế của bộ phận này lấy cảm hứng từ chân vịt du thuyền nhìn từ dưới nước.
Các mảng khối được tạo hình phồng lên quanh vòm bánh sau, mang đến cảm giác bề thế và cơ bắp, qua đó cân bằng với vẻ thanh lịch tổng thể của thiết kế.
Cụm đèn hậu của Rolls-Royce Nightingale có thiết kế siêu mảnh, rơi gần như vuông góc từ mặt trên xuống dưới, tạo nên hiệu ứng thị giác sắc nét và đầy tính chính xác.
Nắp khoang hành lý dạng "Piano Boot" mở ngang kiểu cantilever, vừa gợi hình ảnh chiếc grand piano vừa biến thao tác đóng mở thành một nghi thức đầy tính trình diễn.
Tính tối giản được đề cao thông qua 5 núm điều khiển chính, bao gồm cụm điều khiển Spirit of Ecstasy dạng xoay được giấu dưới bệ tỳ tay, khi mở cửa sẽ tự động trượt ra.
Ghế ngồi được bọc da cao cấp với tông màu xanh pastel Charles Blue kết hợp trắng Grace White, điểm xuyết các chi tiết màu xanh Deep Navy và hồng Peony Pink.
Rolls-Royce Nightingale được phát triển dựa trên nền tảng thuần điện Architecture of Luxury của thương hiệu, tuy nhiên các thông số vận hành chưa được tiết lộ.
Xe được trang bị bộ khuếch tán gió Aero Afterdeck bằng sợi carbon giúp đảm bảo độ ổn định ở tốc độ cao mà không cần cánh gió. Mui mềm sử dụng vật liệu gồm cashmere, vải và composite giúp không gian yên tĩnh khi đóng mở.
Rolls-Royce Nightingale sẽ được sản xuất giới hạn 100 chiếc trên toàn cầu, với giá khởi điểm từ 9,5 triệu USD. Những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao cho các nhà sưu tập được thương hiệu lựa chọn vào đầu năm 2028.

Việt Hà

Ảnh: Rolls-Royce

