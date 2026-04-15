Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Ảnh thực tế siêu xe Ferrari 849 Testarossa Spider

  • Thứ tư, 15/4/2026 08:46 (GMT+7)
Thay thế cho SF90 Spider, Ferrari 849 Testarossa Spider mang phong cách cổ điển, lấy cảm hứng từ huyền thoại 512 S cùng mức giá khởi điểm gần 600.000 USD.

Bên cạnh 849 Testarossa, hãng siêu xe đến từ Italy còn ra mắt phiên bản mui trần Ferrari 849 Testarossa Spider, vốn thay thế cho "đàn anh" SF90 Spider.
Ngôn ngữ thiết kế của siêu xe này lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua Sports Prototypes của những năm 1970, kết hợp những đường nét hiện đại của thương hiệu.
Phần đầu xe với thanh ngang màu đen được cho là gợi lại phần nào cảm giác "retrofuturistic", nhưng lại không tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như cụm đèn pha pop-up của mẫu xe biểu tượng Ferrari Testarossa từ thế kỷ 20.
Điểm khác biệt so với bản coupe chính là phần mui cứng gấp gọn trong khoang sau, vốn chỉ mất 14 giây và có thể hoạt động khi xe có vận tốc lên đến 45 km/h.
Cản trước có tích hợp các tấm chắn nhỏ giúp tăng luồng không khí đến các cửa hút gió phía trước, đồng thời tạo ra xoáy khí hữu ích để hút luồng khí từ vòm bánh xe.
Ferrari sử dụng thiết kế đuôi kép lấy cảm hứng từ 512 S, với 2 cánh gió tận dụng luồng không khí mạnh mẽ để tạo ra 10% lực ép xuống cầu sau của chiếc siêu xe.
Cơ cấu này chuyển đổi giữa cấu hình lực cản thấp (LD) và lực ép xuống cao (HD) trong chưa đầy 1 giây. Ở cấu hình HD, lực ép tại cầu sau lên đến 100 kg khi xe đạt tốc độ 250 km/h, giúp tổng lực ép toàn xe đạt 415 kg.
Nội thất của chiếc Ferrari 849 Testarossa Spider là sự kết hợp giữa bố cục của một chiếc berlinetta với bảng điều khiển nằm ngang và khoang lái của một chiếc xe đua 1 chỗ ngồi.
Ghế ngồi có 2 phiên bản: phiên bản thoải mái, với thiết kế và kiểu dáng bọc ghế được tạo hình tinh tế phù hợp với hình dạng của buồng lái, và phiên bản ghế đua bằng sợi carbon, với các phần đệm bên hông thể thao giúp giữ vững tư thế.
Hệ thống chắn gió thu giữ luồng không khí đi vào phía trên cửa sổ bên thông qua các cửa hút gió tích hợp vào ghế, và thải ra sàn xe thông qua 2 lỗ thông hơi nhỏ phía dưới.
Với những trang bị trên, khối lượng khô của siêu xe này chỉ vào khoảng 1.660 kg với tỷ lệ phân bổ trước/sau là 45:55. Dung tích khoang hành lý phía trước chỉ có 68 L.
Ferrari 849 Testarossa Spider vẫn được trang bị động cơ V8 twin-turbo dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 830 mã lực và mô-men xoắn cực đại 842 Nm.
Đi kèm là 3 động cơ điện phụ trợ với tổng công suất 163 mã lực ở chế độ eDrive, hộp số ly hợp kép F1 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
Do đó, xe có tổng công suất 1.050 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,3 giây và tốc độ tối đa hơn 330 km/h. Hệ thống phanh nâng cấp cho phép người lái giảm tốc từ 100 km/h đến khi dừng hoàn toàn chỉ mất 28,5 m.
Ống xả Inconel có đường kính ống tăng 20% ​​và chiều dài tăng 10% để cải thiện hiệu suất, mang lại âm thanh đặc trưng của Ferrari mà không làm tăng khối lượng.
Bộ pin của siêu xe này có dung lượng chỉ 7,45 kWh, cho phép xe di chuyển với chế độ eDrive khoảng 25 km. Thành tích tại trường đua Fiorano của xe đạt 1 phút 18,1 giây, chỉ chậm hơn 0,6 giây so với biến thể coupe.
Tại Anh, Ferrari 849 Testarossa có giá từ 407.617 bảng (khoảng 551.000 USD), trong khi phiên bản mui trần 849 Testarossa Spider có giá từ 442.467 bảng (599.000 USD).

18:59 9/4/2026

Việt Hà

Ảnh: Ferrari

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý