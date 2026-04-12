Lâm Chí Dĩnh mua siêu xe Ferrari F80 đầu tiên tại châu Á

Là một ngôi sao điện ảnh và ca sĩ nổi tiếng, Lâm Chí Dĩnh còn được biết đến với niềm đam mê tốc độ khi sở hữu dàn siêu xe đẳng cấp như McLaren Senna, Mercedes-Benz SLR McLaren, Ferrari LaFerrari...
Vào tháng 2/2026, anh đã đến nhà máy của Ferrari tại Maranello (Italy) để nhận bàn giao mẫu hypercar Ferrari F80. Theo một số nguồn tin, đây là chiếc F80 đầu tiên tại châu Á.
Lâm Chí Dĩnh cho biết niềm đam mê với Ferrari đã nhen nhóm từ khi còn trẻ. Vào năm 23 tuổi, anh sở hữu siêu xe Ferrari 348, đồng thời đây cũng là mẫu xe thể thao đầu tiên trong bộ sưu tập của minh tinh người Đài Loan này.
Sở hữu siêu phẩm LaFerrari, anh là một trong những khách hàng VIP của thương hiệu và dễ dàng xuất hiện trong danh sách những người có suất đặt hàng mẫu hypercar F80.
Giống như các mẫu Ferrari trong bộ sưu tập, Lâm Chí Dĩnh lựa chọn Rosso TRS - sắc đỏ 4 lớp pha hiệu ứng ánh bạc kim loại, vốn cũng là màu sắc may mắn của bản thân.
Chiếc xe còn được trang trí bằng bộ tem đua màu trắng/bạc chạy dọc theo chiều dài thân xe, kết hợp tùy chọn huy hiệu Ferrari dạng khiên được sơn trực tiếp lên hai bên thân vỏ.
Ferrari F80 có kích thước kích thước 4.840 x 2.060 x 1.138 mm, chiều dài cơ sở 2.665 mm. Xe được phát triển từ khung gầm sợi carbon với khối lượng khô chỉ 1.525 kg.
Ngoài ra, chủ nhân chiếc xe còn nâng cấp gói ngoại thất sợi carbon tại bộ chia gió cản trước và sau, cánh gió khí động học... kết hợp bộ mâm 5 chấu cũng bằng chất liệu này.
Cơ cấu bản lề trục xoay kép cho phép cửa mở theo chiều dọc với góc gần 90°, vốn là một trong những đặc điểm thiết kế của các mẫu xe đầu bảng như Enzo hay LaFerrari.
Lâm Chí Dĩnh đã lựa chọn chất liệu Alcantara màu xanh Azzurro Dino cho ghế ngồi chính. Trong khi đó, ghế phụ vốn tích hợp vào khoang lái vẫn được bọc Alcantara màu đen.
Cấu hình "1+" này giúp tăng tầm quan sát của người lái ở phía trước và hai bên thân, đồng thời giảm bề ngang và khối lượng của phương tiện, cũng như tăng khả năng khí động học.
Điểm đặc biệt trên siêu xe này là không trang bị màn hình trung tâm cảm ứng. Tuy nhiên, Lâm Chí Dĩnh đã bổ sung tùy chọn màn hình phụ trợ cho ghế hành khách.
Ferrari F80 sử dụng động cơ đốt trong V6 dung tích 3.0L với công nghệ e-turbo mang mã F163CF, cho ra công suất tối đa 900 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm.
Kết hợp 3 động cơ điện: 2 tại cầu trước (e-4WD) và 1 tại cầu sau (MGU-K) với công suất 300 mã lực, Ferrari F80 có sức mạnh tối đa lên đến 1.200 mã lực.
Công suất được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp F1 DCT. Đây cũng là mẫu Ferrari mạnh mẽ nhất từng được chế tạo tính đến thời điểm hiện tại.
Thiết kế của Ferrari F80 có thể tạo ra một lực ép xuống mặt đường lên đến 1.000 kg ở vận tốc 250 km/h. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h của siêu xe này đạt 2,15 giây, trước khi chạm mức tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở 350 km/h.
Mặc dù là một tay đua chuyên nghiệp, nam tài tử này cũng từng gặp tai nạn nghiêm trọng khi cầm lái chiếc xe điện Tesla Model X vào tháng 7/2022. Phải mất hơn nửa năm, tài tử người Đài Loan này mới có thể hồi phục và sinh hoạt bình thường.
Tại thời điểm ra mắt, Ferrari cho biết chỉ sản xuất giới hạn 799 chiếc F80 với mức giá khởi điểm từ 3,9 triệu USD. Đối thủ lớn nhất của siêu xe này chính là chiếc McLaren W1.
