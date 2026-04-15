Mercedes-Benz EQS 2026 tiếp tục chỉ là bản facelift

Ra mắt vào năm 2021, mẫu sedan thuần điện đầu bảng Mercedes-Benz EQS đã từng nhận được bản nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2024. Mới đây, hãng xe đến từ Đức tiếp tục bổ sung một số thay đổi cho đời xe 2026 trở về sau.
Mặc dù không thay đổi nền tảng khí động học, mẫu EV này được tinh chỉnh nhẹ ở phần gương ngoại thất, giúp chỉ số cản gió Cd chỉ còn 0,2 - một con số "trong mơ" đối với những mẫu xe thương mại.
Về ngoại hình, Mercedes-Benz EQS 2026 được thay đổi một số thiết kế như cụm đèn trước Digital Light tích hợp công nghệ micro-LED, giờ đây được thiết kế với họa tiết ngôi sao 3 cánh. Lưới tản nhiệt giả lập của phiên bản 2024 giờ đây được bổ sung thêm các họa tiết ngôi sao tương tự.
Xe được bổ sung 2 màu sơn Manufaktur mới là đen với hiệu ứng nhũ bạc và bạc nhám Verde Silver Magno, đi kèm chương trình cá nhân hóa Manufaktur Made to Measure với 125 lựa chọn ngoại thất.
Phần đuôi của mẫu xe điện này cũng được tinh chỉnh nhẹ với cụm đèn hậu LED bổ sung các họa tiết xoắn dạng helix, khuếch tán gió sau lớn hơn và bổ sung ốp chrome.
Vô lăng mới có thể thiết kế phẳng hơn nhờ công nghệ điều khiển điện steer-by-wire, kết hợp cùng màn hình MBUX Hyperscreen hơn 55 inch (gồm bảng đồng hồ taplo 12.3 inch, 2 màn hình 17.7 inch và 12.3 inch), giúp không gian nội thất của EQS hiện đại hơn.
Hệ điều hành MB.OS biến chiếc xe này thành một "siêu máy tính", tích hợp trí tuệ nhân tạo, điều khiển toàn bộ hệ thống và liên tục nâng cấp qua giao thức không dây OTA. Ngoài ra, ốp nội thất được bổ sung chất liệu gỗ Bạch Dương nhám, chất liệu bọc ghế không sử dụng da hay hệ thống âm thanh Burmester 3D Surround 15 loa công suất 710 W.
Tại thời điểm ra mắt, Mercedes-Benz EQS 2026 được phân phối tại châu Âu với 4 phiên bản EQS 400, EQS 450+, EQS 500 4MATIC và EQS 580 4MATIC, với công suất tối đa lần lượt là 367, 408, 476, 585 mã lực.
Trong khi EQS 400 chỉ được trang bị bộ pin 112 kWh với công suất sạc DC 330 kW, cả 3 phiên bản còn lại đều được trang bị bộ pin 122 kWh cùng khả năng sạc nhanh 350 kW.
Các phiên bản này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong lần lượt 6,2, 5,9, 4,5 và 4,1 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở 210 km/h. Khi được sạc đầy, các mẫu EV này có thể di chuyển tối đa 817 km, 926 km, 876 km và 876 km.
Tại Đức, mức giá của 4 phiên bản facelift này lần lượt là 94.403, 108.635, 123.284 và 134.732 Euro (dao động từ 111.000 đến 158.000 USD). Mercedes-Benz EQS phiên bản mới sẽ được lắp ráp tại nhà máy Sindelfingen ngay trong tháng 4/2026.
