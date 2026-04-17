Porsche 911 GT3 S/C Street Style Package có gì mà giá gần 25 tỷ đồng?

Porsche 911 GT3 S/C là chiếc 911 GT3 đầu tiên trong lịch sử thương hiệu sở hữu cấu hình mui trần 2 chỗ ngồi, đặc biệt có mức giá lên đến 22,88 tỷ đồng - vượt xa các phiên bản 911 GT3, 911 GT3 Touring hay thậm chí là 911 GT3 RS .

Đây chỉ là mức giá khởi điểm của mẫu 911 mui trần này. Chủ nhân tương lai của chiếc xe có thể nâng cấp gói Street Style (phong cách đường phố) với giá 1,9831 tỷ đồng .

Nội thất của Porsche 911 GT3 S/C Street Style Package cũng khác biệt với chỉ khâu, tay nắm cửa, tay kéo ghế... màu đỏ Guards Red, ốp trang trí bảng taplo và logo 911 màu đỏ Pyro Red, chất liệu Race-Tex tại nhiều vị trí...

Điểm nổi bật nhất là bộ ghế Adaptive Sports 2 tông màu xám Slate Grey/đỏ Guards Red. Phần giữa của ghế và hộc găng tay được bọc bằng da bện 4 màu gồm xám Slate Grey, đỏ Guards Red, xám Magnesium Grey và Kalahari.

Tuy nhiên, phối màu này lại không khả dụng trên bộ ghế đua bucket seat. Tapi cửa của Porsche 911 GT3 S/C Street Style Package tối giản với tay kéo bằng sợi carbon.

Chủ nhân của chiếc 911 có thể lắp đặt tùy chọn hộc chứa đồ nhẹ phía sau có dung tích 80 L, khối lượng 10 kg. Cơ cấu này được bọc da với 2 nắp khóa và tay cầm bằng dây vải.

Đầu cần số được trang trí với ốp gỗ ép nhiều lớp, kết hợp sơ đồ sang số sàn 6 cấp màu đỏ Pyro Red. Với hệ dẫn động cầu sau, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây.

Việc sử dụng nhiều chất liệu nhẹ giúp xe chỉ nặng 1.497 kg. Phần mui mềm có thể hoạt động khi xe có tốc độ lên đến 50 km/h, và vận tốc đối đa của chiếc 911 này đạt 313 km/h.

Tại Việt Nam, Porsche GT3 S/C Street Style Package có giá từ 22,88 tỷ đồng . Khi đặt gói Street Style trị giá hơn 1,98 tỷ đồng , khách hàng phải đặt thêm ít nhất gói Chrono giá 19,4 triệu đồng, khiến giá xe hơn 24,882 tỷ đồng .

Như thường lệ, hãng xe này cung cấp mẫu đồng hồ Porsche Design Chronograph 911 GT3 S/C, vốn có thể được cá nhân hóa tương đồng với chiếc Porsche 911 GT3 S/C.

