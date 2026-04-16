Lần đầu tiên trong lịch sử phát triển của thương hiệu, Porsche chính thức trình làng phiên bản 911 GT3 mui trần đầu tiên - chiếc Porsche 911 GT3 S/C đời 2026.
Tương tự Porsche 911 Speedster ra mắt năm 2019, Porsche 911 GT3 S/C là mẫu xe mui trần cấu hình 2 chỗ ngồi, nhưng không phải là phiên bản sản xuất giới hạn.
Porsche 911 GT3 S/C được phát triển trên nền tảng 911 GT3 (992.2), tuy nhiên mang triết lý thiết kế của 911 S/T như sử dụng nhiều chất liệu nhẹ như sợi carbon hay magnesium...
Tùy chọn đèn Matrix LED tích hợp toàn bộ chức năng chiếu sáng phía trước, cho phép loại bỏ đèn phụ ở cản trước, từ đó mở rộng khe hút gió và mang lại diện mạo hiện đại hơn.
Xe có kích thước 4.570 x 1.852 x 1.279 mm, trục cơ sở 2.457 mm. Với hệ thống treo lò xo, khoảng sáng gầm của mẫu xe thể thao này đạt 100 mm. Khách hàng có thể cá nhân hóa ngoại thất với chương trình Exclusive Manufaktur hay Sonderwunsch.
Mâm xe tiêu chuẩn magnesium màu vàng California Gold có kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau, vốn nhẹ hơn mâm tiêu chuẩn khoảng 9 kg. Chủ xe cũng có thể thay đổi bề mặt hoàn thiện cũng như màu cùm phanh.
Phần mui của Porsche 911 GT3 S/C là dạng mui mềm đóng/mở hoàn toàn tự động với kết cấu magnesium, có thể vận hành trong khoảng 12 giây ở tốc độ xe lên tới 50 km/h
Porsche 911 GT3 S/C được tối ưu khối lượng nhờ sử dụng hàng loạt vật liệu nhẹ như sợi carbon, magnesium... giúp xe có khối lượng không tải 1.497 kg, vốn chỉ nặng hơn 911 GT3 bản tiêu chuẩn khoảng 18 kg.
Tổng thể nội thất của Porsche 911 GT3 S/C được thiết kế theo phong cách tối giản, tập trung vào trải nghiệm lái với cấu hình 2 chỗ ngồi và bố cục hướng về người điều khiển.
Vô lăng bọc da đục lỗ tương tự 911 S/T đi cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số có chế độ Track Screen, hiển thị thông tin tối giản và hỗ trợ đèn báo sang số.
Không gian này cũng sử dụng nhiều vật liệu nhẹ cao cấp như thảm nhẹ, tapi cửa tối giản với tay kéo bằng sợi carbon, kết hợp bề mặt bọc da đen tiêu chuẩn.
Ghế Sports Seats Plus chỉnh điện 4 hướng được trang bị tiêu chuẩn, tùy chọn ghế bucket sợi carbon gập lưng, trong khi tapi cửa tối giản giúp giảm trọng lượng.
Porsche 911 GT3 S/C được trang bị tiêu chuẩn động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên 4.0L, sản sinh công suất tối đa 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm.
So với thế hệ 911 GT3 trước đó, đầu xy-lanh đã được cải tiến, và trục cam được thừa hưởng từ 911 GT3 RS đảm bảo khả năng truyền lực nhạy bén hơn ở dải vòng tua cao.
Đặc biệt, xe chỉ có duy nhất tùy chọn hộp số sàn 6 cấp, hệ dẫn động cầu sau và không cần trang bị thêm động cơ điện phụ trợ T-Hybrid, cho phép tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,9 giây, tốc độ tối đa đạt 313 km/h.
Cánh gió điều khiển điện phía sau cũng được bổ sung cơ cấu Gurney đặc trưng. Bộ pin lithium-ion 40 Ah nhẹ và nhỏ gọn góp phần làm giảm trọng lượng xe một cách ấn tượng, tiết kiệm khoảng 4 kg so với pin thông thường.
Tại Việt Nam, Porsche 911 GT3 S/C có giá khởi điểm từ 22,88 tỷ đồng. Con số này cao hơn nhiều so với 911 GT3, 911 GT3 Touring hay thậm chí là 911 GT3 RS, vốn có giá khởi điểm lần lượt 15,35 tỷ đồng, 15,35 tỷ đồng và 17,69 tỷ đồng.
