Doanh số Porsche giảm mạnh trong quý I/2026

Việc doanh số sụt giảm, thị trường biến động và việc khai tử Macan động cơ đốt trong đang đẩy Porsche vào giai đoạn đầy thách thức.

Tình hình kinh doanh của Porsche đang trở nên kém khả quan hơn bao giờ hết. Sau khi thừa nhận lợi nhuận hoạt động năm 2025 lao dốc tới 93%, thương hiệu tiếp tục công bố kết quả quý I/2026 với doanh số giảm 15%, chỉ đạt 60.991 xe so với 71.470 xe cùng kỳ năm ngoái.

Porsche Macan chạy xăng bán chạy hơn Macan điện

Sự suy giảm này đã được dự báo trước, do việc kết thúc vòng đời dòng Porsche 718 (Cayman và Boxster) và sức mua dành cho Macan Electric hạ nhiệt sau giai đoạn ra mắt bùng nổ năm ngoái. Tuy nhiên, một vấn đề lớn hơn đang dần hiện rõ và có thể khiến tình hình xấu đi trước khi có dấu hiệu phục hồi.

Trớ trêu thay, Macan sử dụng động cơ đốt trong lại ghi nhận doanh số vượt trội so với phiên bản thuần điện Macan Electric, làm dấy lên lo ngại khi bản chạy xăng dự kiến sẽ bị khai tử trong năm nay.

Tâm điểm đáng lo ngại nằm ở chính dòng Porsche Macan, mẫu xe từng là "gà đẻ trứng vàng" của hãng. Trong quý I/2026, đã có 18.209 chiếc Macan được bàn giao tới tay khách hàng, giảm 23%. Đáng chú ý, hơn một nửa trong số đó (10.130 xe) vẫn là phiên bản động cơ đốt trong, trong khi bản thuần điện chỉ đạt 8.079 xe, giảm mạnh 43%.

Điều này đặt Porsche vào thế khó: phiên bản Macan chạy xăng sẽ chính thức bị khai tử vào mùa hè năm nay, trong khi mẫu xe thay thế hoàn toàn mới chưa thể ra mắt trong ít nhất vài năm tới. Việc mất đi trụ cột doanh số này có thể khiến tổng sản lượng của hãng chịu thêm áp lực lớn trong ngắn hạn.

Chỉ có Porsche 911 ghi nhận mức tăng trưởng doanh số tới 22%, đạt 13.889 xe. Trong khi đó, dòng Porsche 718, hiện gần như đã bị khai tử, chứng kiến doanh số lao dốc 60% xuống còn 1.792 xe.

Cayenne duy trì sự ổn định tương đối với 19.183 xe, chỉ giảm 4%, qua đó trở thành mẫu xe bán chạy nhất khi Macan suy yếu.

Phần lớn các dòng xe còn lại của Porsche đều ghi nhận kết quả kém tích cực trong quý I/2026. Mẫu xe điện Taycan giảm 19% xuống còn 3.420 xe, trong khi Panamera giảm sâu tới 42%, chỉ còn 4.498 xe - một phần do quá trình chuyển giao thế hệ, đặc biệt ảnh hưởng mạnh tại thị trường Trung Quốc. Dòng Porsche 718, hiện gần như đã khai tử, chứng kiến doanh số lao dốc 60%, chỉ còn 1.792 xe.

Doanh số Porsche giảm mạnh tại nhiều thị trường

Bắc Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của Porsche với 18.344 xe, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái, phần nào chịu tác động từ thay đổi chính sách ưu đãi và áp lực thuế quan. Khu vực châu Âu (ngoại trừ Đức) giảm 18% xuống 14.710 xe, trong khi các thị trường ngoài châu Âu giảm 20% còn 12.640 xe.

Các thị trường chủ lực như Bắc Mỹ, Trung Quốc và châu Âu cùng nhiều khu vực khác đều ghi nhận đà sụt giảm doanh số, trong khi riêng Đức tăng trưởng nhẹ 4%, đạt 7.778 xe.

Tại Trung Quốc, thị trường vốn đã gặp khó khăn từ trước, doanh số tiếp tục giảm 21% xuống 7.519 xe, khi các thương hiệu nội địa ngày càng chiếm ưu thế trong phân khúc xe cao cấp. Hãng xe cho biết đang tập trung vào "giá trị hơn là sản lượng" tại đây, nhưng thực tế cho thấy sản lượng đang suy giảm rõ rệt.

Tổng hợp các yếu tố trên, có thể thấy lời giải thích của Porsche về "chu kỳ sản phẩm" chỉ phản ánh một phần vấn đề. Thị trường xe điện đang hạ nhiệt, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, và đặc biệt là việc Macan bản động cơ đốt trong sắp rời cuộc chơi, tất cả đang tạo nên áp lực lớn cho hãng xe Đức. Trong bối cảnh đó, những quý tiếp theo có thể sẽ còn khó khăn hơn trước khi thương hiệu tìm lại được đà tăng trưởng.