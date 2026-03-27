Cổ đông 'vã mồ hôi' với chiến lược xe điện của Porsche

Porsche SE ghi nhận lợi nhuận 2025 suy giảm khi chi phí từ Volkswagen và Porsche AG tăng mạnh, trong bối cảnh chiến lược xe điện chững lại và nhu cầu tại Trung Quốc lao dốc.

Porsche SE - công ty mẹ nắm quyền kiểm soát Volkswagen - cho biết đã ghi nhận tác động tiêu cực tới lợi nhuận sau thuế năm 2025, chủ yếu do chi phí phát sinh tại tập đoàn ôtô Đức này và nhà sản xuất xe thể thao hạng sang Porsche AG.

Theo báo cáo vừa được công bố, Porsche SE ghi nhận lợi nhuận sau thuế điều chỉnh đạt 2,9 tỷ Euro ( 3,35 tỷ USD ), giảm khoảng 9% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, nợ ròng của tập đoàn đã giảm nhẹ xuống còn 5,1 tỷ Euro, cho thấy nỗ lực kiểm soát tài chính trong bối cảnh thị trường biến động.

Porsche SE, công ty đầu tư của gia tộc Porsche-Piëch, hiện là cổ đông lớn nhất của Volkswagen với 31,9% cổ phần và nắm giữ 53,3% quyền biểu quyết. Đồng thời, công ty cũng sở hữu 12,5% cổ phần tại Porsche AG, một trong những thương hiệu chủ lực của tập đoàn.

Porsche AG đối mặt với một năm 2025 đầy thách thức khi buộc phải hủy bỏ nhiều dự án xe điện trong bối cảnh nhu cầu EV toàn cầu suy giảm, đồng thời chứng kiến thị phần tại Trung Quốc đi xuống do áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các hãng xe nội địa.

Lợi nhuận của cổ đông lớn này bị ảnh hưởng đáng kể bởi hàng tỷ Euro chi phí phát sinh khi Porsche AG buộc phải giảm tốc kế hoạch triển khai xe điện, trước nhu cầu suy yếu trên toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc - nơi doanh số đang sụt giảm rõ rệt.

Tuy vậy, Porsche SE cho biết các khoản đầu tư quy mô nhỏ hơn đã mang lại lợi nhuận 193 triệu Euro trong năm qua, qua đó phản ánh nỗ lực đa dạng hóa danh mục đầu tư. Chủ tịch hội đồng quản trị Hans Dieter Pötsch nhấn mạnh: "Mạng lưới độc đáo của chúng tôi đã trở thành tài sản chiến lược quan trọng, đóng góp đáng kể vào hiệu quả tài chính mạnh mẽ của danh mục đầu tư".

Công ty này cho biết sẽ mở rộng đầu tư sang lĩnh vực quốc phòng nhằm giảm thiểu rủi ro và đa dạng nguồn thu.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô Đức đang chịu áp lực từ thuế quan, sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe Trung Quốc và chi phí lớn cho quá trình chuyển đổi sang xe điện, Porsche SE cho biết đang xem xét mở rộng sang lĩnh vực quốc phòng như một hướng đi mới nhằm giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa nguồn thu.