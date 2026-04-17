Sedan hiệu năng cao Hyundai Elantra N TCR Edition giá 40.000 USD

  • Thứ sáu, 17/4/2026 17:03 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Hyundai Elantra N TCR Edition chính thức được phân phối tại Mỹ với tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 8 cấp.

Ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2024, mẫu sedan hiệu năng cao Hyundai Elantra N TCR Edition đã chính thức chào sân thị trường Mỹ thông qua Hyundai Motor America.
Chiếc xe là lời tri ân dành cho 6 chiến thắng liên tiếp của đội đua Hyundai TCR Manufacturers tại thể thức IMSA Michelin Pilot Challenge. Hãng xe Hàn Quốc này cho biết Elantra N TCR Edition sẽ được phân phối với số lượng giới hạn.
Hyundai Elantra N TCR Edition được phân phối tại Mỹ với duy nhất màu sơn xanh Performance Blue, vốn là biểu tượng của các dòng xe hiệu năng cao Hyundai N.
Đi kèm là các chi tiết ngoại thất viền đỏ tương phản, bộ mâm forged 19 inch trọng lượng nhẹ được sơn đen, cùm phanh 4 piston sơn đỏ và đĩa phanh kép của TCR.
Điểm nổi bật của mẫu xe giới hạn này là cánh gió cổ thiên nga cỡ lớn bằng sợi carbon có thể điều chỉnh được, vốn lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Hyundai Elantra N TCR.
Nội thất của Hyundai Elantra N TCR Edition được trang bị bảng đồng hồ taplo và màn hình đồng kích thước 10.25 inch, vô lăng, cần số, thắng tay... bọc Alcantara, dây đai an toàn màu xanh Performance Blue, ốp bậc cửa nhôm N Performance...
Hyundai Elantra N TCR Edition vẫn được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.0L, sản sinh công suất tối đa 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 393 Nm tương tự Elantra N.
Khách hàng có thể lựa chọn giữa hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 8 cấp tích hợp lẫy chuyển số, bổ sung thêm chức năng N Grin Shift và N Power Shift.
Những chức năng trên giúp chiếc sedan hiệu năng cao này bổ sung thêm khoảng 10 mã lực trong thời gian khoảng 20 giây, nhờ tối ưu hiệu suất vận hành của bộ tăng áp.
Tại Mỹ, Hyundai Elantra N TCR Edition có giá từ 39.250 USD cho phiên bản sử dụng hộp số sàn, và 40.750 USD cho phiên bản sử dụng hộp số ly hợp kép.

Việt Hà

Ảnh: Hyundai

Hyundai Elantra N TCR Hyundai Elantra N TCR Edition mỹ tcr Hyundai Motor America hiệu năng cao hàn quốc Hyundai Elantra N TCR Hyundai Elantra N TCR Edition mỹ tcr Hyundai Motor America hiệu năng cao hàn quốc

