Thanh tra Lao động Brazil bị sa thải vì đưa BYD vào 'danh sách đen'

Brazil vừa sa thải người đứng đầu cơ quan Thanh tra Lao động sau khi ông này đưa hãng xe điện Trung Quốc BYD vào danh sách các doanh nghiệp bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng quyền lao động.

Theo 2 nguồn tin thân cận chia sẻ với Reuters, ông Luiz Felipe Brandao de Mello, Chánh Thanh tra Lao động Brazil, đã bị cách chức vì không tuân thủ chỉ đạo từ Bộ trưởng Lao động Luiz Marinho, vốn yêu cầu không đưa BYD vào "danh sách đen" các doanh nghiệp bị cáo buộc tạo điều kiện làm việc tương tự lao động cưỡng bức.

Brazil sa thải người đứng đầu Thanh tra Lao động

Quyết định sa thải được công bố chính thức trên công báo vào thứ Hai, đánh dấu diễn biến mới nhất trong căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva và đội ngũ Thanh tra Lao động vốn hoạt động độc lập.

Trước đó, Bộ trưởng Marinho từng bị chỉ trích vì can thiệp vào quá trình thanh tra nhằm tránh việc các tập đoàn lớn bị đưa vào danh sách này. Bộ Lao động Brazil cho biết việc miễn nhiệm là "một quyết định hành chính", song không cung cấp thêm chi tiết. Ông Mello cũng không phản hồi yêu cầu bình luận.

Hiệp hội Thanh tra Lao động Quốc gia Brazil (Anafitra) đã lên tiếng phản đối, cho rằng động thái này làm suy yếu nỗ lực chống vi phạm lao động và giảm hiệu quả của "danh sách đen", vốn được xem là công cụ mạnh mẽ trong việc xử lý các hành vi bóc lột. Anafitra nhấn mạnh: "Tín hiệu từ việc sa thải cho thấy sự leo thang can thiệp chính trị vào hoạt động thanh tra".

Tranh cãi xoay quanh BYD bắt nguồn từ vụ việc năm 2024, 163 lao động Trung Quốc làm việc cho một nhà thầu bị phát đang xây dựng nhà máy chủ lực của hãng tại Brazil trong điều kiện mà giới chức nước này mô tả là "tương tự lao động nô lệ".

Vụ bê bối đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của BYD, đồng thời khiến tiến độ xây dựng nhà máy tại Brazil - thị trường lớn nhất của hãng ngoài Trung Quốc, bị trì hoãn trong nhiều tháng. BYD chưa đưa ra bình luận mới, nhưng trước đó khẳng định không biết về các vi phạm cho đến khi truyền thông Brazil đưa tin vào cuối năm 2024.

Liệu có bao che từ chính phủ Brazil cho BYD?

Theo quy định, danh sách các doanh nghiệp vi phạm lao động phải được cập nhật mỗi 6 tháng, với hạn chót gần nhất là ngày 6/4. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Bộ trưởng Marinho đã yêu cầu trì hoãn việc đưa BYD vào danh sách mà không nêu lý do chuyên môn.

BYD được cho là có mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ cánh tả Brazil, với việc Tổng thống Lula từng tham dự lễ khánh thành nhà máy của hãng vào tháng 10/2025, ngay cả khi vụ việc vi phạm lao động vẫn chưa được giải quyết.

Chỉ 2 ngày sau, một tòa án đã chấp thuận yêu cầu khẩn cấp của BYD, tạm thời gỡ tên hãng khỏi danh sách, trong khi phán quyết cuối cùng vẫn đang chờ xử lý. Một nguồn tin cho biết ông Mello trước đó đã phản đối các quyết định này, và việc không tuân lệnh trong vụ BYD được xem là "giọt nước tràn ly", dẫn đến việc ông bị cách chức.

Ngoài thiệt hại về uy tín, các doanh nghiệp bị đưa vào "danh sách đen" còn bị hạn chế tiếp cận một số khoản vay từ các ngân hàng Brazil. Năm ngoái, Bộ trưởng Marinho cũng từng trực tiếp rà soát kết quả điều tra của thanh tra lao động để ngăn việc đưa một số công ty vào danh sách, bao gồm một đơn vị của tập đoàn chế biến thịt JBS.