Tòa án Brazil tạm thời gỡ BYD khỏi 'danh sách đen' lao động cưỡng bức

Tòa án Brazil tạm thời gỡ tên BYD khỏi "danh sách đen" về lao động cưỡng bức, trong khi chờ phán quyết cuối cùng về trách nhiệm của hãng trong vụ việc gây tranh cãi năm 2024.

Một tòa án tại Brazil đã ra phán quyết tạm thời yêu cầu gỡ tên hãng xe Trung Quốc BYD khỏi danh sách các doanh nghiệp bị cáo buộc liên quan đến điều kiện lao động mang tính cưỡng bức.

Trong chiến lược mở rộng ra các thị trường quốc tế, Brazil giữ vai trò then chốt khi là thị trường lớn nhất của BYD ngoài Trung Quốc; đồng thời hãng cũng đặt nhà máy tại Campinas, bang São Paulo.

Lệnh này do Thẩm phán tòa Lao động Luiz Fausto Marinho de Medeiros ban hành, có hiệu lực tạm thời cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Theo nội dung quyết định, việc đưa BYD vào "danh sách đen" (dirty list) của chính phủ Brazil có thể là không hợp pháp, do dựa trên giả định rằng hãng xe này là người sử dụng lao động trực tiếp của các công nhân liên quan. Quyết định này vẫn có thể bị kháng cáo.

BYD bị đưa vào danh sách trên sau một vụ việc xảy ra năm 2024, trong đó một nhà thầu của hãng đã tuyển dụng 163 lao động. Một số hợp đồng bị phát hiện có các điều khoản gây tranh cãi, như yêu cầu người lao động giao nộp hộ chiếu, cho phép phần lớn tiền lương được chuyển trực tiếp về Trung Quốc, và phải đặt cọc gần 900 USD chỉ được hoàn lại sau 6 tháng làm việc.

Bê bối bắt nguồn từ việc 163 công nhân Trung Quốc, được tuyển dụng thông qua nhà thầu Jinjiang Group, bị cáo buộc là nạn nhân của hành vi buôn người và các hợp đồng lao động mang tính bóc lột.

Các công nhân này được bố trí sinh sống trong những điều kiện mà giới chức Brazil mô tả là "xuống cấp và thiếu nhân phẩm" tại bang Bahia. Khi đó, cơ quan chức năng cho rằng BYD phải chịu trách nhiệm cuối cùng do có nghĩa vụ giám sát hoạt động của các nhà thầu.

Việc bị đưa vào "danh sách đen" không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp mà còn khiến các công ty bị hạn chế tiếp cận một số khoản vay từ các ngân hàng tại Brazil.

Các công ty chỉ bị đưa vào danh sách đen sau khi đã hết mọi quyền kháng cáo ở cấp chính phủ. Một khi đã bị liệt kê, doanh nghiệp sẽ phải ở lại danh sách trong vòng 2 năm.

Phía BYD chưa đưa ra bình luận ngay sau phán quyết mới nhất. Trước đó, hãng cho biết không hề hay biết các vi phạm cho đến khi truyền thông Brazil đưa tin vào cuối tháng 11/2024. Chính phủ Brazil cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận liên quan đến quyết định của tòa án.