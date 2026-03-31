BYD 'tự tin' bán được 1,5 triệu xe tại thị trường quốc tế vào năm 2026

BYD tự tin đẩy mạnh toàn cầu hóa khi đặt mục tiêu đạt 1,5 triệu xe bán ra ở nước ngoài vào năm 2026, bất chấp áp lực cạnh tranh và lợi nhuận suy giảm tại thị trường nội địa.

Hãng xe Trung Quốc BYD bày tỏ "rất tự tin" sẽ đạt, thậm chí vượt mục tiêu doanh số 1,5 triệu xe tại thị trường quốc tế vào năm 2026, theo các nhà phân tích trong cuộc họp sau báo cáo tài chính mới đây.

Theo hai nguồn tin độc lập, BYD cho biết thị trường nước ngoài về lâu dài có thể đóng góp tới một nửa tổng doanh số của hãng. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 1/2026, BYD đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 1,3 triệu xe trong năm nay, thấp hơn so với mức kỳ vọng lên tới 1,6 triệu xe mà ban lãnh đạo từng chia sẻ với Citi vào tháng 11/2025. Dù vậy, tỷ trọng doanh số quốc tế trong tổng lượng bán đã tăng mạnh, từ 22,7% trong năm 2025 lên khoảng 50% chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026.

Động lực tăng trưởng từ thị trường nước ngoài càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hãng vừa công bố lợi nhuận năm 2025 giảm sâu hơn dự kiến. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cuộc chiến giá khốc liệt tại thị trường nội địa Trung Quốc, cùng với nhu cầu suy yếu và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Chiến lược nội địa hóa của BYD tại nhiều nước có phát huy tác dụng?

Để thúc đẩy mở rộng toàn cầu, BYD đang đẩy mạnh chiến lược nội địa hóa sản xuất. Các nhà máy của hãng tại châu Âu và Indonesia dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào tháng 3 hoặc tháng 4/2026, qua đó giúp cải thiện năng lực cung ứng và giảm chi phí vận chuyển.

Nhờ vào chiến lược nội địa hóa sản phẩm, hãng xây mới nhiều nhà máy tại các thị trường trọng điểm ở châu Á, châu Âu và thậm chí là Nam Mỹ nhằm tận dụng nguồn lao động địa phương.

Đáng chú ý, BYD nhấn mạnh không muốn tham gia vào các cuộc đua giảm giá, thay vào đó tập trung vào công nghệ và đổi mới, với việc duy trì đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D).

Ở chiều ngược lại, chính phủ Trung Quốc cũng đang siết chặt tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh tại thị trường ôtô. Gần đây, các cơ quan chức năng đã đưa ra hướng dẫn về giá nhằm hạn chế việc bán xe dưới giá thành trong chuỗi cung ứng, qua đó góp phần ổn định thị trường.

Trong bối cảnh thị trường Trung Quốc dần bão hòa, chiến lược "đem chuông đi đánh xứ người" được xem là một trong số ít hướng đi khả thi để thương hiệu duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay.

Những tín hiệu từ nội bộ cho thấy BYD đang đặt cược lớn vào thị trường quốc tế như một trụ cột tăng trưởng dài hạn, trong bối cảnh "sân nhà" ngày càng trở nên chật chội. Theo nguồn tin của Znews - Tri Thức, đã có 3.709 xe BYD được đăng ký mới tại Việt Nam trong năm 2025, với 2 sản phẩm chủ đạo là mẫu MPV thuần điện M6 (1.348 xe) và mẫu SUV hybrid Sealion 6 (1.125 xe).