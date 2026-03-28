Lợi nhuận của BYD lần đầu giảm sau 4 năm

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt, BYD đang đứng trước bài toán khó: cân bằng giữa tăng trưởng doanh số, duy trì lợi nhuận và tiếp tục đầu tư công nghệ để không bị tụt lại trong cuộc đua xe điện toàn cầu.

Lợi nhuận ròng của BYD trong năm qua giảm 19%, xuống còn 32,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,72 tỷ USD ). Đây là lần đầu tiên lợi nhuận thường niên của hãng đi xuống sau 4 năm, đồng thời thấp hơn đáng kể so với mức giảm trung bình 12,1% mà các nhà phân tích dự báo. Đây là tín hiệu kém tích cực khi lợi nhuận sụt giảm mạnh hơn dự báo, phản ánh tác động ngày càng rõ của cuộc chiến giá trong thị trường xe điện.

BYD đối mặt áp lực cạnh tranh và nhu cầu suy yếu

Các chuyên gia nhận định triển vọng lợi nhuận của BYD trong năm 2026 có thể còn đối mặt nhiều thách thức khi cạnh tranh ngày càng gay gắt và nhu cầu nội địa suy yếu, dù tăng trưởng ở thị trường nước ngoài vẫn được duy trì. Từng được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ các dòng xe giá rẻ như Dynasty và Ocean, thương hiệu đang mất dần lợi thế khi các đối thủ như Leapmotor và Geely thu hẹp khoảng cách công nghệ.

Dù vẫn là hãng xe lớn nhất Trung Quốc trong năm 2025, BYD đã tụt xuống vị trí thứ tư trong giai đoạn tháng 1 và 2/2026 do doanh số giảm mạnh nhất kể từ đại dịch Covid-19. Doanh thu của hãng chỉ tăng 3,5% - mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Đồng thời, BYD cũng cắt giảm 10,2% nhân sự, xuống còn 869.622 người vào cuối năm 2025.

Trong quý IV/2025, lợi nhuận của BYD giảm tới 38,2% so với cùng kỳ, còn 9,3 tỷ nhân dân tệ, đánh dấu quý giảm thứ ba liên tiếp. Biên lợi nhuận gộp từ mảng ôtô và sản phẩm liên quan, vốn chiếm 80,7% doanh thu, cũng giảm xuống còn 20,5%, thấp hơn 1,8% so với năm trước. Dù vậy, cổ phiếu BYD vẫn tăng 3,7% tại Hong Kong trước khi công bố kết quả và chốt phiên tăng 2,1% tại Thâm Quyến.

Cuộc chiến giá đẩy BYD vào "vòng loại trực tiếp"

Sự sụt giảm lợi nhuận sau nhiều năm tăng trưởng nhanh đang làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì đà sinh lời của BYD, đồng thời phản ánh góc nhìn thận trọng hơn đối với ngành xe điện tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

CEO Wang Chuanfu (Vương Truyền Phúc) thừa nhận ngành xe năng lượng mới đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, giống như một "vòng loại trực tiếp". Ông cũng tái khẳng định chiến lược đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế.

Theo ông Eugene Hsiao, chuyên gia của Macquarie, việc tập trung vào nâng cấp công nghệ sẽ giúp BYD cải thiện sức cạnh tranh thay vì chỉ dựa vào giảm giá, trong khi mở rộng thị trường nước ngoài và nội địa hóa vẫn là động lực tăng trưởng chính.

Thách thức từ chính sách và cấu trúc sản phẩm

BYD, vốn chỉ sản xuất xe thuần điện (BEV) và plug-in hybrid (PHEV), chịu tác động mạnh từ việc chấm dứt ưu đãi miễn thuế mua xe năng lượng mới. Ngoài ra, chính sách trợ cấp mới ưu tiên các mẫu xe giá cao cũng khiến doanh số của hãng bị ảnh hưởng.

Thương hiệu chịu tác động mạnh từ việc chấm dứt ưu đãi miễn thuế mua xe năng lượng mới tại Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng danh mục sản phẩm giá cao khó có thể thúc đẩy doanh số trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn ưu tiên xe giá rẻ.

Dựa trên dữ liệu từ nền tảng DATADIC, hơn 61% doanh số nội địa của BYD trong tháng 11/2025 đến từ các mẫu xe có giá dưới 150.000 nhân dân tệ (khoảng 21.699 USD ).

Để kích cầu, BYD đã ra mắt 11 mẫu xe mới với công nghệ sạc nhanh hơn và cam kết mở rộng mạng lưới sạc. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng danh mục sản phẩm giá cao khó có thể thúc đẩy doanh số trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn ưu tiên xe giá rẻ.

BYD đặt cược vào thị trường quốc tế và kiểm soát chi phí

BYD cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng ra những thị trường ngoài Trung Quốc. Doanh thu từ xe và các sản phẩm liên quan đã tăng 5% trong năm qua, chủ yếu nhờ tăng trưởng mạnh tại các thị trường quốc tế với biên lợi nhuận tốt hơn.

Sở hữu đội tàu vận chuyển riêng, BYD hướng đến việc mở rộng phạm vi kinh doanh tại nhiều thị trường trên thế giới như châu Á, châu Âu, Nam Mỹ và thậm chí là châu Phi.

Hãng cũng đối mặt áp lực thanh khoản khi phải tuân thủ quy định mới yêu cầu thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp trong bối cảnh ngành công nghiệp phụ trợ chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến giá. Vốn lưu động của BYD vẫn âm 97 tỷ nhân dân tệ, dù đã cải thiện so với mức âm 122,7 tỷ vào giữa năm.

Trong khi đó, các đối thủ nội địa lại ghi nhận kết quả khả quan hơn: Geely báo cáo lợi nhuận cốt lõi tăng 36% trong năm 2025, còn Xpeng lần đầu ghi nhận lợi nhuận theo quý.