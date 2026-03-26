Skoda rút khỏi Trung Quốc, dồn lực sang Ấn Độ và Đông Nam Á

Skoda Auto sẽ chính thức rút khỏi thị trường Trung Quốc vào giữa năm 2026 sau nhiều năm chật vật trước làn sóng xe điện và cạnh tranh nội địa ngày càng khốc liệt.

Skoda rút khỏi Trung Quốc sau gần 20 năm

Trong thông báo ngày 25/3, thương hiệu thuộc tập đoàn Volkswagen cho biết sẽ tiếp tục bán xe tại Trung Quốc thông qua đối tác khu vực cho đến giữa năm 2026, trước khi chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh tại thị trường từng là lớn nhất của mình.

Skoda đã có mặt tại Trung Quốc từ những năm 1930. Đến năm 2007, hãng trở lại với thị trường này thông qua liên doanh SAIC Volkswagen. Vào năm 2020, thương hiệu đã xuất xưởng chiếc Skoda lắp ráp nội địa thứ 3 triệu tại nhà máy Ninh Ba.

Từng có giai đoạn hoàng kim tại Trung Quốc với hơn 300.000 xe bán ra mỗi năm trong giai đoạn 2016 - 2018, Skoda đã chứng kiến sự lao dốc mạnh mẽ khi doanh số chỉ còn khoảng 15.000 xe trong năm ngoái.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chuyển dịch nhanh chóng sang xe điện, trong khi các hãng xe nước ngoài gặp khó trong việc bắt kịp xu hướng công nghệ cũng như thị hiếu người tiêu dùng bản địa.

Hiện tại, Skoda đang phân phối các mẫu sedan như Octavia và Superb, cùng các mẫu SUV như Kamiq, Karoq và Kodiaq tại Trung Quốc. Tuy nhiên, danh mục sản phẩm này được cho là chưa đủ sức cạnh tranh trước các đối thủ nội địa đang tăng tốc mạnh mẽ trong mảng xe điện.

Skoda tập trung cho Ấn Độ và Đông Nam Á

Skoda sẽ chuyển trọng tâm sang các thị trường tăng trưởng cao như Ấn Độ và Đông Nam Á, nơi hãng ghi nhận tín hiệu tích cực trong năm 2025. Dù rút lui khỏi Trung Quốc, Skoda khẳng định vẫn duy trì dịch vụ hậu mãi cho khách hàng hiện hữu tại đây.

Không chỉ riêng Skoda, tập đoàn Volkswagen cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Trung Quốc. Các hãng xe nội địa như BYD và Geely đã vượt qua tập đoàn Đức về doanh số, chấm dứt nhiều năm thống trị của các thương hiệu phương Tây trong bối cảnh thị trường chuyển dịch mạnh sang xe điện và công nghệ.

Trong khi Skoda lựa chọn rút lui, các thương hiệu khác thuộc Volkswagen như Volkswagen và Audi vẫn đặt cược vào khả năng phục hồi tại Trung Quốc thông qua loạt sản phẩm mới và chiến lược nội địa hóa sâu hơn nhằm giành lại thị phần đã mất.