Xe điện Afeela 90.000 USD của Honda và Sony bị khai tử

Liên doanh Sony Honda Mobility giữa 2 tập đoàn Nhật Bản Sony và Honda thông báo sẽ ngừng phát triển dòng xe điện Afeela, đánh dấu bước lùi đáng chú ý trong tham vọng gia nhập thị trường EV của các tân binh công nghệ.

Dự án xe điện Afeela của Honda và Sony bị khai tử

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Honda điều chỉnh lại chiến lược điện hóa. Trước đó, hãng xe Nhật cho biết sẽ ghi nhận khoản chi phí suy giảm giá trị (writedown) lên tới 2,5 nghìn tỷ Yen (tương đương khoảng 15,7 tỷ USD ) khi thu hẹp kế hoạch xe điện. Động thái này có thể khiến Honda ghi nhận khoản lỗ thường niên đầu tiên sau gần 70 năm niêm yết.

Tại CES 2020, Sony giới thiệu mẫu xe concept Sony Vision-S và tại CES 2023, liên doanh Sony Honda Mobility chính thức giới thiệu chiếc Afeela 1 và được rất nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên gia và người tiêu dùng.

Bối cảnh thị trường toàn cầu cũng không thuận lợi. Tại Mỹ, các chính sách hỗ trợ xe điện đã bị thu hẹp, trong khi nhu cầu tại châu Âu tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng. Điều này buộc nhiều ông lớn như Ford và Stellantis phải ghi nhận các khoản giảm giá trị tài sản lớn liên quan đến chiến lược EV.

Với Sony, việc khai tử Afeela khiến hãng trở thành cái tên mới nhất trong làn sóng các công ty công nghệ truyền thống rút lui khỏi lĩnh vực xe điện, một thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt với sự thống trị của Tesla cùng các đối thủ Trung Quốc phát triển nhanh.

Trước đó, Apple cũng đã dừng dự án xe điện kéo dài suốt một thập kỷ, trong khi Xiaomi đi ngược xu hướng khi tung ra mẫu SU7 và YU7 sau nhiều năm chuẩn bị. Cả 2 mẫu EV đều nhận được sự săn đón của người tiêu dùng với doanh số kỷ lục.

Quyết định dừng sản xuất Afeela không ảnh hưởng đến Honda và Sony?

Sony Honda Mobility cho biết việc hãng xe có trụ sở tại Tokyo thay đổi định hướng đã khiến liên doanh không còn con đường khả thi để đưa Afeela ra thị trường, do không thể tiếp tục sử dụng các công nghệ và tài sản dự kiến từ nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai Nhật Bản.

Afeela 1 Origin có mức giá khởi điểm từ 89.900 USD và 102.900 USD cho phiên bản cao cấp Afeela 1 Signature. Tuy nhiên, chủ nhân của những chiếc xe điện này sẽ nhận lại tiền đặt cọc sau thời gian dài chờ đợi.

Liên doanh này cũng xác nhận sẽ hoàn tiền đầy đủ cho các khách hàng tại California đã đặt cọc mẫu Afeela 1, sản phẩm đầu tiên dự kiến của hãng. Trước đó, mẫu xe này được mở đặt hàng từ năm ngoái với giá khởi điểm 89.900 USD , và kế hoạch giao xe dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay. Một mẫu xe thứ hai, phát triển từ nguyên mẫu mới hơn, từng được kỳ vọng ra mắt sớm nhất vào năm 2028.

Dù vậy, cả hai bên đều trấn an nhà đầu tư. Trong hồ sơ công bố, Honda cho biết việc dừng dự án sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến dự báo tài chính hợp nhất cho năm tài khóa kết thúc trong tháng này. Sony cũng đưa ra đánh giá tương tự, khẳng định quyết định này không tác động trọng yếu đến tình hình tài chính của tập đoàn.

Từng được kỳ vọng khi sở hữu công nghệ vận hành của Honda và hệ thống giải trí tiên tiến của Sony, Afeela 1 đã bị khai tử trước khi được đưa vào sản xuất, cùng chung số phận với 2 mẫu EV khác là Honda 0 Saloon và Honda 0 SUV.

Sony Honda Mobility được thành lập với mục tiêu kết hợp năng lực kỹ thuật và sản xuất của Honda với thế mạnh phần mềm và giải trí của Sony nhằm bắt kịp các đối thủ trong kỷ nguyên điện hóa. Việc dự án Afeela bị hủy bỏ cho thấy những rào cản lớn đối với các tân binh khi bước vào một thị trường ngày càng khốc liệt, đòi hỏi nguồn lực khổng lồ và nhu cầu xe điện đang suy giảm.