Siêu môtô Ducati Superleggera V4 Centenario bản kỷ niệm 100 năm

Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, thương hiệu môtô thể thao đến từ Italy đã chính thức trình làng phiên bản đặc biệt Ducati Superleggera V4 Centenario.
Mẫu siêu môtô này gây chú ý khi hàng loạt chi tiết được chế tác từ sợi carbon, đồng thời tích hợp nhiều công nghệ lần đầu xuất hiện trên một sản phẩm thương mại.
Bộ tem GP26 kết hợp màu sơn đỏ nhám Rosso Centenario lấy cảm hứng từ giải đua MotoGP, kết nối giữa di sản trăm năm của Ducati với tương lai của phân khúc superbike.
Xe được trang bị bộ cánh gió trên Ducati Panigale V4 R thi đấu tại WorldSBK và sidepod của chiếc Ducati Desmosedici GP vô địch MotoGP, giúp tối ưu hiệu quả khí động học cả khi chạy thẳng lẫn ở góc nghiêng lớn.
Khung sườn bằng sợi carbon của Ducati Superleggera V4 Centenario đóng vai trò nền tảng, không chỉ giúp tối ưu trọng lượng mà còn gia tăng độ cứng vững, qua đó nâng cao độ ổn định và khả năng kiểm soát của xe ở tốc độ cao.
Đây là mẫu siêu môtô đầu tiên trong lịch sử dụng trang bị đĩa phanh carbon-ceramic Hyction đường kính 340 mm và cùm phanh liền khối Brembo GP4-HY.
Cơ cấu này có ưu điểm trọng lượng nhẹ, độ cứng cao và khả năng ổn định nhiệt vượt trội, qua đó mang lại lợi thế rõ rệt về khối lượng và quán tính so với thép truyền thống.
Phuộc trước Öhlins NPX25/30 là cơ cấu đầu tiên trên thế giới được chế tác lớp vỏ ngoài bằng carbon, giúp giảm khoảng 10% trọng lượng so với công nghệ hiện tại và mang lại cảm giác kiểm soát phần đầu xe vượt trội.
Tên gọi của phiên bản đặc biệt "Superleggera V4 Centenario" cũng như số thứ tự của mẫu superbike này được được khắc laser trên chảng ba.
Bình xăng và yên xe được trang trí bằng họa tiết "100" và "1926 - 2026" độc quyền của phiên bản Centenario.
Bên cạnh đó, bộ gắp sau cũng được làm từ sợi carbon giúp khối lượng giảm 21% so với cấu hình tiêu chuẩn. Mâm bằng sợi carbon cũng giúp xe giảm khoảng 0,3 kg.
Xe được trang bị sên DID ERV7, vốn cũng được các đội đua Superbike Factory sử dụng, và đĩa Ergal. Sự thay đổi này giúp chiếc Superleggera V4 Centenario nhẹ hơn Panigale V4 S khoảng 0,7 kg.
Hệ thống phuộc sau Öhlins TTX36 GP LW thừa hưởng công nghệ van từ MotoGP, bên cạnh các thanh liên kết làm từ titanium giúp tăng cường khả năng bám đường của bánh sau, cải thiện khả năng kiểm soát khi gặp các va chạm nhỏ.
Thay vì động cơ V4 Desmosedici Stradale R 998 cc, Ducati Superleggera V4 Centenario sở hữu khối động cơ hoàn toàn mới Desmosedici Stradale R 1100, dung tích 1.103 cc.
Nhờ vào việc kéo dài hành trình piston từ 48,41 mm lên 53,5 mm, động cơ này tạo ra mô-men xoắn và lực đẩy lớn hơn ở vòng tua trung bình mà không làm giảm khả năng tăng tốc.
Khi sử dụng hệ thống ống xả Akrapovič tiêu chuẩn, chiếc xe có khả năng tạo ra công suất tối đa 228 mã lực nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải Euro 5+.
Hơn thế nữa, nếu sử dụng hệ thống ống xả đua titanium của Akrapovič và nhớt Ducati Corse Performance, công suất của xe được đưa lên mức cực đại 247 mã lực.
Động cơ này còn sử dụng ốc titanium và ly hợp khô STM Revo với nắp che lộ thiên bằng sợi carbon, nhẹ hơn 3,6 kg so với cơ cấu 1.103 cc trên Ducati Panigale V4.
Mỗi khối động cơ Desmosedici Stradale R 1100 đều được ký tên xác nhận sau khi hoàn tất quá trình canh chỉnh hệ thống trục cam desmodromic thủ công bởi một kỹ sư của Ducati.
Xe sử dụng hộp số Ducati Racing Gearbox với số mo nằm dưới số 1, thay vì nằm giữa số 1 và 2, đồng thời bổ sung chức năng khóa số mo (Ducati Neutral Lock - DNL) tại tay lái, loại bỏ khả năng vô tình vào số mo và mất đi lực phanh động cơ.
Với những nâng cấp này, mẫu superbike bản kỷ niệm 100 năm nặng 173 kg, và chỉ còn 167 kg với cấu hình đua, mang đến tỷ lệ công suất/khối lượng ấn tượng: 1,48 mã lực/kg.
Ducati Superleggera V4 Centenario chỉ được sản xuất giới hạn 500 chiếc với mức giá được đồn đoán khoảng 150.000 Euro (khoảng 173.000 USD).
Trong khi đó, biến thể Ducati Superleggera V4 Centenario Tricolore, vốn chỉ được sản xuất giới hạn 100 chiếc, có mức giá lên đến 200.000 Euro (230.000 USD).
Mỗi chiếc xe sẽ đi kèm cùng chiếc nón bảo hiểm hàng thửa mang thương hiệu Arai do nhà thiết kế Aldo Drudi chấp bút, bộ quần áo bảo hộ Ducati SuMisura với công nghệ D-air được đo may đúng theo chỉ số nhân trắc học của chủ xe.
Đặc biệt hơn, chỉ có 26 suất trải nghiệm MotoGP Experience dành cho chủ nhân của những chiếc Superleggera V4 Centenario tại trường đua Misano, với cơ hội được cầm lái mẫu xe đua Desmosedici GP 26 của Marc Márquez hay Francesco Bagnaia.
