Xe điện Trung Quốc tăng tốc thâm nhập thị trường Hàn Quốc

Xe điện Trung Quốc đang tăng tốc thâm nhập thị trường Hàn Quốc, nhờ lợi thế giá và sản xuất, trong khi chính phủ bắt đầu siết chính sách để bảo vệ ngành ôtô nội địa.

Doanh số xe điện Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng tại Hàn Quốc, khi cả các thương hiệu nội địa Trung Quốc lẫn những mẫu xe sản xuất tại Trung Quốc ngày càng thu hút người tiêu dùng xứ sở kim chi.

BYD tăng trưởng mạnh tại thị trường Hàn Quốc

Theo BYD Korea, hãng xe Trung Quốc này đã bán được 10.075 chiếc tại Hàn Quốc tính đến cuối tháng 3/2026, chỉ sau 11 tháng kể từ khi bắt đầu giao xe vào ngày 14/4 năm ngoái. Trong đó, 79% khách hàng là cá nhân, với nhóm người ở độ tuổi 40 - 50 chiếm tới 65%.

BYD chính thức gia nhập thị trường xe Hàn Quốc vào tháng 1/2025. Trong chưa đầy 1 năm, hãng đã bàn giao hơn 10.000 chiếc và tiếp tục đặt ra mục tiêu doanh số hơn 10.000 xe vào năm 2026.

Điều này cho thấy thương hiệu chủ yếu hấp dẫn nhóm khách hàng trung niên ưu tiên tính thực dụng và giá trị sử dụng, thay vì những người mua xe lần đầu. Đáng chú ý, tốc độ bán hàng đang tăng nhanh.

Vào năm 2025, BYD Korea bán được 6.107 xe trong vòng 8 tháng, nhưng chỉ riêng quý I/2026 đã tiêu thụ thêm 3.968 xe. "Việc vượt mốc 10.000 xe trong 11 tháng là tốc độ nhanh nhất trên thị trường xe nhập khẩu", một đại diện BYD Korea cho biết, đồng thời đặt mục tiêu đạt doanh số 10.000 xe trong năm nay để gia nhập "câu lạc bộ 10.000 xe".

Trong đó, 79% khách hàng là cá nhân, với nhóm người ở độ tuổi 40 - 50 chiếm tới 65%, cho thấy thương hiệu chủ yếu hấp dẫn nhóm khách hàng trung niên ưu tiên tính thực dụng và giá trị sử dụng.

BYD đang phân phối bốn mẫu xe tại Hàn Quốc gồm Atto 3, Seal, Sealion 7 và Dolphin – mẫu xe mới nhất được bổ sung trong năm nay. Hãng cũng dự kiến ra mắt một mẫu xe PHEV trong nửa cuối năm 2026.

Xe điện "Made in China" được người Hàn ưa chuộng?

Nếu mở rộng khái niệm "xe Trung Quốc" sang các mẫu xe được sản xuất tại Trung Quốc, mức độ hiện diện còn rõ nét hơn. Theo Hiệp hội Công nghiệp Ôtô & Di động Hàn Quốc, trong tổng số 220.177 xe điện mới đăng ký tại nước này năm ngoái, có tới 74.728 xe được sản xuất tại Trung Quốc, chiếm 33,9% - tương đương cứ 3 xe điện mới thì có 1 xe "Made in China".

Không chỉ các thương hiệu Trung Quốc, những hãng xe phương Tây như Tesla cũng lựa chọn Trung Quốc làm nơi sản xuất các mẫu xe phân phối tại Hàn Quốc nhờ ưu thế về chuỗi cung ứng và vị trí địa lý.

Đóng góp lớn nhất đến từ mẫu Tesla Model Y, dòng crossover cỡ nhỏ này được sản xuất tại Trung Quốc và bán tại Hàn Quốc. Hiệp hội cho biết Tesla đã giảm giá các mẫu xe sản xuất tại Trung Quốc, trong khi các thương hiệu liên quan đến Trung Quốc như BYD hay Polestar vừa tạo ra sự dè dặt, vừa khơi gợi sự quan tâm từ thị trường.

Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, giá nhiên liệu tăng cao có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc. Báo cáo cũng liên hệ với các cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970, khi nhu cầu chuyển từ xe cỡ trung và lớn sang xe nhỏ gọn, giúp Nhật Bản vươn lên trở thành cường quốc ôtô toàn cầu.

Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, giá nhiên liệu tăng cao có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc, vốn sẽ mở rộng thêm thị phần nhờ lợi thế về giá và năng lực sản xuất.

Nếu giá dầu duy trì ở mức cao và nhu cầu EV tiếp tục tăng, các hãng xe Trung Quốc nhiều khả năng sẽ mở rộng thêm thị phần nhờ lợi thế về giá và năng lực sản xuất. Trước nguy cơ này, chính phủ Hàn Quốc cũng bắt đầu có động thái bảo vệ ngành công nghiệp nội địa.

Hàn Quốc tìm cách bảo vệ ngành công nghiệp xe điện nội địa

Kể từ năm 2026, Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường sẽ đánh giá các hãng xe, thay vì từng mẫu xe, để xét duyệt tham gia chương trình trợ giá EV. Những hãng không đạt tối thiểu 80/120 điểm theo các tiêu chí tổng hợp sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp.

Trước làn sóng xe điện Trung Quốc, chính phủ Hàn Quốc cũng bắt đầu có động thái bảo vệ ngành công nghiệp nội địa thông qua các quy trình đánh giá thương hiệu, vốn sẽ hạn chế các hãng xe trong việc tiếp cận nguồn trợ cấp EV.

Các tiêu chí đánh giá bao gồm phát triển công nghệ, dịch vụ hậu mãi và đóng góp cho ngành công nghiệp, dựa trên các yếu tố như đầu tư R&D, sở hữu bằng sáng chế, xây dựng mạng lưới dịch vụ, hỗ trợ nhà cung cấp nội địa và tỷ lệ nội địa hóa linh kiện.

Một nguồn tin trong ngành xe nhập khẩu nhận định cấu trúc này "bất lợi cho xe nhập khẩu, bởi bằng sáng chế thuộc về công ty mẹ và linh kiện được sản xuất ở nước ngoài". Bộ trưởng Kim Sung-hwan khẳng định mục tiêu của chính sách là đảm bảo nguồn trợ cấp từ ngân sách được sử dụng để hỗ trợ và bảo vệ ngành công nghiệp trong nước.

Giới chuyên gia cho rằng xu hướng bảo hộ không chỉ diễn ra tại Hàn Quốc mà còn đang diễn ra tại châu Âu hay Mỹ. Tuy nhiên, các hãng xe Hàn Quốc cũng phải cải thiện khả năng cạnh tranh về giá nếu không muốn bị bỏ lại.

Giới chuyên gia cho rằng xu hướng bảo hộ không chỉ diễn ra tại Hàn Quốc. "Liên minh châu Âu cũng đang mở rộng các chính sách bảo vệ ngành khi xe điện Trung Quốc lan rộng", giáo sư Lee Hang-gu từ Đại học Pyeongtaek nhận định. "Tuy nhiên, xe Trung Quốc vẫn vượt qua rào cản nhờ lợi thế giá. Nếu không cải thiện khả năng cạnh tranh về giá, các hãng xe Hàn Quốc sẽ gặp khó khăn trong dài hạn".