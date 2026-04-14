Thấy gì khi Honda bán xe máy điện lắp ráp tại Việt Nam ở Nhật Bản?

Honda tận dụng chi phí sản xuất thấp tại Việt Nam để tung ra mẫu xe máy điện giá cạnh tranh, đối đầu trực tiếp các đối thủ Trung Quốc ngay trên sân nhà.

Theo Nikkei, Honda Icon e: đã chính thức được phân phối tại Nhật Bản kể từ ngày 23/3, với mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với làn sóng xe điện giá rẻ đến từ Trung Quốc.

Honda Icon e: chính thức mở bán tại Nhật Bản

Mẫu xe điện này có giá 220.000 yen (khoảng 1.380 USD ), thấp hơn khoảng 100.000 yen so với mẫu xe điện rẻ nhất tiếp theo của Honda. Mức giá này cũng giúp Icon e: trở thành một trong những mẫu xe máy rẻ nhất thị trường Nhật Bản, thậm chí cạnh tranh cả với xe chạy xăng của các hãng nội địa.

Việc đặt nhà máy tại Việt Nam giúp Honda tận dụng chi phí nhân công thấp. Cùng với lợi thế sản xuất quy mô lớn cho nhiều thị trường đang phát triển, điều này giúp hãng giữ giá bán ở mức thấp ngay cả trong bối cảnh đồng yen suy yếu.

Honda Icon e: dành cho thị trường Nhật Bản được sản xuất tại Việt Nam, nơi mẫu xe này đã được bán trước đó. Đây là thị trường thứ 4 phân phối dòng xe này. Động thái trên cũng phản ánh xu hướng của các thương hiệu Nhật Bản khi chuyển quy trình sản xuất các mẫu xe giá rẻ ra nước ngoài để duy trì khả năng cạnh tranh về giá.

Honda Icon e: được trang bị khả năng di chuyển tối đa 81 km, dài hơn khoảng 50% so với các mẫu xe điện khác của hãng. Xe thuộc phân khúc xe máy hạng nhẹ tại Nhật, nhỏ gọn và dễ điều khiển. Pin có thể tháo rời để sạc riêng hoặc sạc trực tiếp khi gắn trên xe, mang lại sự linh hoạt cho người dùng đô thị.

Lấp đầy phân khúc còn thiếu của Honda tại Nhật Bản

Khi các quy định khí thải ngày càng siết chặt, những mẫu xe máy chạy xăng giá rẻ tại Nhật đang dần bị loại bỏ. Điều này khiến lựa chọn cho người tiêu dùng trở nên hạn chế, và Honda Icon e: được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống này.

Honda Icon e: được định vị cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe điện 2 bánh giá rẻ của Trung Quốc. Trước đó, Yadea đã gia nhập thị trường Nhật từ tháng 11/2025 với sản phẩm chỉ có giá 217.800 yen.

Sự xuất hiện của Honda Icon e: diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các hãng Trung Quốc. Yadea Group Holdings, nhà sản xuất xe máy điện lớn nhất thế giới, đã gia nhập thị trường Nhật từ tháng 11/2025 với mẫu xe giá 217.800 yen (khoảng 1.370 USD ).

Yadea có lợi thế sản xuất tích hợp theo chiều dọc, từ pin đến xe hoàn chỉnh, giúp tối ưu chi phí. Hãng cho biết doanh số tại Nhật Bản vẫn khả quan dù ra mắt vào mùa thấp điểm. Mức giá của Honda Icon e: tương đương sản phẩm của Yadea, cho thấy cuộc cạnh tranh trực diện về giá.

Bài toán lợi nhuận của nhiều hãng xe Nhật Bản

Honda được xem là "người đến sau" trong cuộc đua xe điện. Tại Việt Nam, các đối thủ như Yadea và VinFast đang gia tăng doanh số nhờ các chính sách hạn chế xe xăng. Áp lực này đã khiến Honda phải đẩy nhanh kế hoạch, dự kiến ra mắt thêm một mẫu xe máy điện mới tại Việt Nam sớm hơn dự kiến, có thể là vào tháng 6/2026.

Trong những năm gần đây, lợi nhuận mảng xe máy luôn hỗ trợ cho mảng ôtô, đặc biệt trong năm 2025 khi mảng ôtô ghi nhận mức lỗ kỷ lục khi hủy bỏ hàng loạt dự án xe điện.

Mảng xe máy hiện đóng vai trò then chốt với Honda, chiếm khoảng 40% thị phần toàn cầu. Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2025, mảng này ghi nhận lợi nhuận hoạt động kỷ lục, trong khi mảng ôtô lại rơi vào thua lỗ.

Honda dự kiến đầu tư tới 7 nghìn tỷ yen vào điện hóa và phần mềm cho ôtô đến năm tài chính 2030. Tuy nhiên, nếu lợi nhuận từ xe máy suy giảm, nguồn lực cho mảng ôtô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Toyota hay Suzuki cũng đang tăng cường sản xuất tại Ấn Độ cho các mẫu xe phân phối tại Nhật Bản, một dấu hiệu cho thấy việc duy trì sản xuất trong nước ngày càng khó khăn do chi phí tăng cao.