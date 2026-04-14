Tại sao Honda từ bỏ tham vọng xe điện?

Quyết định từ bỏ kế hoạch chuyển dịch dài hạn sang xe điện của Honda cho thấy tương lai ngành công nghiệp ôtô đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết, buộc hãng xe Nhật Bản phải chấp nhận nguy cơ tổn thất lên tới 2,5 nghìn tỷ yen (khoảng 15,7 tỷ USD ).

Tham vọng dẫn đầu phân khúc xe điện của Honda

Tham vọng điện hóa của Honda được khởi động mạnh mẽ dưới thời CEO Toshihiro Mibe, người tuyên bố vào năm 2021 rằng toàn bộ xe mới của hãng sẽ là xe điện hoặc pin nhiên liệu vào năm 2040. Đến năm 2024, hãng tiếp tục công bố kế hoạch đầu tư tới 62,8 tỷ USD vào xe điện và phần mềm đến năm tài khóa 2030, với niềm tin rằng chi phí có thể được thu hồi hoàn toàn.

Từng rất tự tin với kế hoạch chuyển đổi 100% sản phẩm thuần điện từ năm 2040, CEO Toshihiro Mibe "cay đắng" thừa nhận sai lầm chiến lược và hủy bỏ nhiều dự án xe điện còn đang dang dở.

Tuy nhiên, thực tế nhanh chóng đảo chiều. Đến tháng 5/2025, trước nhu cầu xe điện suy yếu do Mỹ cắt giảm các chính sách hỗ trợ, hãng buộc phải hạ mức đầu tư xuống còn 44 tỷ USD . Dù vậy, ông Mibe vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng dẫn dắt kỷ nguyên điện hóa.

Niềm tin đó tiếp tục được thể hiện khi Honda trình làng dòng 0 Series tại Japan Mobility Show vào tháng 10/2025. Nhưng cùng lúc, thị trường xe điện bắt đầu hạ nhiệt rõ rệt. Theo một công ty nghiên cứu Mỹ, doanh số EV tại thị trường này đã giảm tới 36% trong giai đoạn tháng 10 đến tháng 12/2025.

Honda đã rót khoảng 22 tỷ USD vào xe điện, khiến hãng đối mặt với nguy cơ thua lỗ lớn nếu EV không thể phổ biến như kỳ vọng. Các ông lớn như Ford, General Motors và Stellantis cũng chịu tổn thất tổng cộng hơn 55 tỷ USD vì các khoản đầu tư EV.

Áp lực gia tăng vào đầu năm 2026. Tại Mỹ, Honda phải tung ra các ưu đãi lên tới 12.500 USD mỗi xe để kích cầu. Nếu đạt mục tiêu bán 200.000 xe điện mỗi năm, chi phí ưu đãi có thể lên tới 2,5 tỷ USD . Đồng thời, các mức thuế nhập khẩu khiến hãng thiệt hại thêm 2,5- 3,1 tỷ USD mỗi năm. Tổng chi phí tăng gần 6,3 tỷ USD /năm, đe dọa tính bền vững của toàn bộ mảng ôtô.

Vỡ mộng xe điện, Honda thừa nhận thất bại với khoản lỗ khổng lồ

CEO Toshihiro Mibe tỏ rõ quyết tâm với giấc mơ xe điện khi thăm một viện nghiên cứu tại Tochigi: "Ngay cả khi phải sửa đổi kế hoạch, chúng tôi vẫn sẽ làm". Tuy nhiên, nội bộ của Honda lúc này đã có sự chia rẽ sâu sắc.

Các cuộc thảo luận kéo dài nhưng chưa đạt được đồng thuận. Tại buổi công bố kết quả tài chính ngày 10/2, CFO Eiji Fujimura cho biết các ý kiến vẫn chia rẽ và công ty đang cân nhắc về môi trường kinh doanh.

"Đòn chí mạng" đến chỉ 2 ngày sau đó, khi Mỹ công bố một trong những động thái nới lỏng quy định lớn nhất lịch sử, loại bỏ việc coi khí nhà kính là yếu tố gây hại và xóa bỏ các quy định khí thải ôtô. Điều này đồng nghĩa các hãng xe không còn bị phạt khi bán xe xăng, làm suy yếu động lực chuyển đổi sang xe điện.

Honda đã chính thức từ bỏ chiến lược điện hóa bằng thông báo hủy dự án xe điện "0 Series", mẫu crossover mang thương hiệu cao cấp Acura RSX EV và liên doanh Honda - Sony với chiếc Afeela 1.

Một bước ngoặt lớn xảy ra vào ngày 12/3, khi một nhà cung cấp linh kiện Nhật Bản tại Mỹ được thông báo rằng Honda đã hủy phát triển 2 mẫu thuộc dòng xe điện chủ lực "0 Series" cùng chiếc Acura RSX EV. Quyết định này khiến hãng gần như không còn mẫu xe điện mới nào đang được phát triển tại thị trường Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, nhà cung cấp nói trên đã gần hoàn tất đầu tư vào dây chuyền thiết bị liên quan đến xe điện tại bang Ohio, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất dự kiến từ năm 2027. Đối tác này cho biết: "Chúng tôi đã đầu tư một số tiền khổng lồ. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột".

Trước thay đổi mang tính nền tảng này, Honda buộc phải thừa nhận "thất bại" và tiến hành đại tu chiến lược EV, chấp nhận khoản lỗ lên tới 15,7 tỷ USD trong 2 năm, bao gồm khoảng 10,7 tỷ USD bồi thường cho các nhà cung cấp.

Honda điều chỉnh lại chiến lược điện hóa

Một lãnh đạo Honda thừa nhận quyết định đến muộn vì "niềm tự hào của một hãng xe lớn". Dù biết lợi nhuận thấp, hãng vẫn muốn đẩy mạnh EV để chuẩn bị cho tương lai, nhưng việc phụ thuộc vào ưu đãi lại có nguy cơ làm tổn hại hình ảnh thương hiệu.

Khó khăn không chỉ ở Mỹ mà còn tại Trung Quốc, nơi hãng đang bị các đối thủ nội địa vượt trội về giá gây sức ép mạnh mẽ. Thương hiệu đang phải xem xét lại toàn bộ chiến lược EV tại thị trường này.

Hệ quả tài chính là rất lớn. Honda dự kiến ghi nhận khoản lỗ ròng hợp nhất lên tới 4,3 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2026, mức lỗ đầu tiên kể từ khi niêm yết, thậm chí vượt qua khoản lỗ kỷ lục 4,2 tỷ USD của Nissan trong năm trước.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch sáp nhập với Nissan đã đổ vỡ từ tháng 2/2025, còn thỏa thuận hợp tác cũng chưa thể triển khai. Tương quan giữa hai bên vì thế đã thay đổi, khiến khả năng hợp tác trong tương lai trở nên khó đoán hơn.

Trước mắt, Honda đặt mục tiêu tăng doanh số xe hybrid lên 2,2 triệu xe vào năm tài khóa 2030, gấp đôi so với kế hoạch 2025. Tuy nhiên, việc dồn lực cho EV trước đây khiến số lượng mẫu xe hybrid đang phát triển không nhiều, đặt dấu hỏi về khả năng đạt mục tiêu.

Dù vậy, triết lý của ông Mibe vẫn không thay đổi: "Chúng ta không thể dẫn đầu thế giới nếu không dám chấp nhận rủi ro". Honda dự kiến sẽ công bố chiến lược quản lý mới vào tháng 5/2026, mở ra một chương tiếp theo sau cú "quay xe" đầy tốn kém trong cuộc đua EV.