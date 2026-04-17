Doanh số xe điện tại Mỹ giảm mạnh 27%

Doanh số xe điện tại Mỹ lao dốc sau khi ưu đãi thuế bị xóa bỏ, nhưng Toyota lại đi ngược xu hướng với mức tăng trưởng 79% nhờ dòng crossover cỡ nhỏ Toyota bZ.

Doanh số xe điện tại Mỹ trong quý I/2026 đã giảm mạnh 27% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh sau khi chính phủ chấm dứt ưu đãi thuế liên bang 7.500 USD . Tuy nhiên, giữa xu hướng đi xuống chung, Toyota lại nổi lên như một điểm sáng với mức tăng trưởng 79%.

Doanh số giảm mạnh - "bình thường mới" của xe điện?

Thị trường ghi nhận 216.399 xe điện mới đã được bán ra trên toàn nước Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2026. Con số này không chỉ giảm 27% so với quý I/2025 mà còn thấp hơn 7,8% so với quý IV/2025, cho thấy đà suy yếu vẫn tiếp diễn dù đã có dấu hiệu ổn định trở lại.

Việc doanh số EV sụt giảm được xem là điều khó tránh khỏi sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump quyết định loại bỏ khoản tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 USD vào cuối tháng 9 năm ngoái. Trước đó, thị trường đã chứng kiến cú lao dốc mạnh trong quý IV/2025, với doanh số giảm tới 36% so với cùng kỳ và 46% so với quý trước đó.

Dù vậy, mức giảm trong quý gần nhất không còn nghiêm trọng như giai đoạn trước, cho thấy thị trường có thể đã chạm đến trạng thái "bình thường mới". Theo bà Stephanie Valdez Streaty, Giám đốc phân tích của Cox Automotive, thị trường xe điện Mỹ đã bước sang một giai đoạn mới, nơi động lực tăng trưởng không còn phụ thuộc nhiều vào chính sách hỗ trợ mà chuyển sang các yếu tố nền tảng như giá bán hợp lý hơn, chiến lược định giá thông minh và đầu tư vào hạ tầng.

Toyota đứng ngoài xu hướng của thị trường xe điện tại Mỹ

Thực tế, phần lớn các hãng xe đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh về doanh số EV trong quý vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái. Audi giảm tới 89,6%, BMW giảm 63,3%, Dodge giảm 87,7%, Genesis giảm 89% và Honda giảm 65,3%.

Các thương hiệu lớn như Audi, BMW, Honda... ghi nhận doanh số xe điện giảm mạnh trong quý I/2026. Trong khi đó, Lexus hay Rivian ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.

Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ đáng chú ý. Lexus ghi nhận mức tăng trưởng 206,7% lên 4.456 xe, Rivian tăng 21,2% đạt 10.365 xe, Cadillac tăng 19,8%, trong khi Lucid Motors tăng nhẹ 3,5%.

Đáng chú ý nhất là Toyota với mức tăng trưởng 79%, đạt 10.042 xe điện bán ra trong quý I/2026. Thành công này chủ yếu nhờ nhu cầu đối với chiếc Toyota bZ bản nâng cấp, cho thấy chiến lược sản phẩm phù hợp vẫn có thể giúp các hãng đi ngược xu hướng chung của thị trường.

Do đó, các hãng xe hãy dừng than phiền việc thiếu trợ cấp từ chính phủ mà nên tập trung vào chiến lược bán hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trong bối cảnh ưu đãi chính sách không còn, diễn biến thời gian tới của thị trường xe điện Mỹ được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào năng lực cạnh tranh thực sự của từng hãng xe - từ giá bán, công nghệ đến trải nghiệm người dùng.