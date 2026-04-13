Giá xe điện tại Mỹ giảm, hãng xe 'tái mặt' gồng lỗ

Giá xe điện tại Mỹ đang giảm nhanh nhờ ưu đãi mạnh tay, nhưng phía sau là khoản lỗ gần 8.000 USD mỗi đầu xe mà các hãng phải chấp nhận để giữ chân người mua.

Theo Carscoops, giá xe điện đang giảm nhanh tại Mỹ, thu hẹp đáng kể khoảng cách với xe xăng, nhưng đằng sau đó là một thực tế ít ai thấy: các hãng xe đang chấp nhận "hy sinh" hàng nghìn USD lợi nhuận trên mỗi đầu xe bán ra để kích cầu.

Các thương hiệu phải giảm gần 8.000 USD trên mỗi chiếc xe điện bán ra

Theo dữ liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Cox Automotive, giá xe điện mới đã giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 54.508 USD , đánh dấu tháng giảm thứ 3 liên tiếp.

Mức ưu đãi trung bình dành cho EV hiện đã lên tới 14,6% giá giao dịch, tương đương gần 8.000 USD mỗi xe. Nhờ vậy, khoảng cách giá giữa xe điện và xe chạy xăng hiện chỉ còn khoảng 5.800 USD .

Nhờ vậy, khoảng cách giá giữa xe điện và xe chạy xăng hiện chỉ còn khoảng 5.800 USD , mức thấp nhất từ trước đến nay. Dù vẫn là con số đáng kể, nhưng với những người sử dụng xe nhiều, khoản chênh lệch này hoàn toàn có thể được bù đắp nhờ tiết kiệm chi phí nhiên liệu.

Trong khi đó, giá xe xăng và hybrid lại khá ổn định. Giá giao dịch trung bình trong tháng 3/2026 đạt 49.275 USD , tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng gần như không đổi so với tháng trước. Điều này cho thấy xe động cơ đốt trong không có xu hướng giảm giá để "đuổi kịp" xe điện.

Giá niêm yết xe mới trung bình đã chạm mức 51.456 USD , đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp vượt ngưỡng 50.000 USD . Đà tăng giá theo năm cũng đã tăng tốc trong 4 tháng liên tiếp, phản ánh áp lực chi phí và chiến lược định vị sản phẩm cao cấp hơn của các hãng.

Xe điện không đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng Mỹ

Một yếu tố quan trọng khác nằm ở thị hiếu tiêu dùng. Người Mỹ vẫn chuộng các mẫu xe cỡ lớn, và phần lớn trong số đó chưa phải là xe điện. Xe bán tải cỡ lớn hiện có giá quanh mức 66.000 USD , trong khi SUV cỡ lớn tiệm cận 80.000 USD . Ngược lại, phân khúc xe cỡ nhỏ tăng trưởng rất chậm, chỉ tăng 1,1% theo năm và vẫn dưới mốc 28.000 USD , cho thấy ngày càng mất dần sức hút.

Dữ liệu theo thương hiệu cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Porsche ghi nhận mức giá trung bình tăng mạnh 12,4% lên 128.447 USD , cho thấy nhóm khách hàng cao cấp ít bị ảnh hưởng bởi áp lực chi tiêu. Cadillac cũng tăng 11,6% lên 84.139 USD .

Ở chiều ngược lại, một số hãng đang chủ động giảm giá để duy trì sức cạnh tranh. Mercedes-Benz giảm 3,4% xuống còn 75.886 USD , trong khi Tesla tiếp tục chiến lược cắt giá âm thầm với mức giảm 2,6%, còn 53.142 USD .

Không chỉ riêng xe điện, toàn thị trường cũng đang chứng kiến mức ưu đãi gia tăng. Các chương trình khuyến mại trung bình đã tăng lên 7,2% giá giao dịch, so với 6,9% trong tháng 2. Điều này cho thấy dù giá niêm yết vẫn cao, các hãng xe đang phải nỗ lực nhiều hơn phía sau hậu trường để giữ chân người mua.

Thị trường ôtô Mỹ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh đặc biệt: giá xe điện giảm nhanh để thu hút khách hàng, nhưng cái giá phải trả là lợi nhuận của các hãng bị bào mòn. Trong cuộc đua chuyển dịch sang điện hóa, người tiêu dùng có thể là bên hưởng lợi trước mắt, còn các nhà sản xuất vẫn đang “đốt tiền” để giành vị thế lâu dài.