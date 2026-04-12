Tesla được 'bật đèn xanh' chức năng tự lái tại Hà Lan

Việc Tesla được Hà Lan phê duyệt chức năng tự lái có giám sát không chỉ mở đường vào châu Âu mà còn có thể trở thành cú hích quan trọng cho tham vọng AI và doanh số của hãng.

Cơ quan quản lý Hà Lan đã chính thức phê duyệt việc sử dụng phần mềm tự lái có giám sát của Tesla trên cả đường cao tốc lẫn đường đô thị, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ này được chấp thuận tại châu Âu. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng của hãng xe điện Mỹ tại "lục địa già".

Chức năng tự lái FSD được thông qua tại Hà Lan

Chức năng Full Self-Driving Supervised (FSD Supervised) cho phép chiếc xe tự điều khiển vô lăng, chân ga và thắng nhưng vẫn yêu cầu tài xế giám sát liên tục. Quyết định được đưa ra sau hơn 18 tháng thử nghiệm và đánh giá của cơ quan quản lý phương tiện Hà Lan RDW.

Việc phổ cập FSD có ý nghĩa then chốt với chiến lược tăng trưởng của Tesla. Phần lớn mức định giá khoảng 1.000 tỷ USD của hãng gắn liền với cược lớn của CEO Elon Musk vào trí tuệ nhân tạo và dịch vụ robotaxi như nguồn doanh thu tương lai.

Tesla cũng kỳ vọng công nghệ tự lái sẽ thúc đẩy doanh số tại châu Âu, khu vực mà thương hiệu đang gặp khó do danh mục xe điện dần lỗi thời và những phát ngôn chính trị gây tranh cãi của vị tỷ phú người Mỹ. Dù vậy, doanh số của Tesla tại châu Âu đã tăng trở lại trong tháng 2 sau hơn một năm suy giảm.

RDW cho biết việc sử dụng đúng cách hệ thống hỗ trợ lái này "góp phần tích cực vào an toàn giao thông", đồng thời xác nhận sẽ đệ trình hồ sơ để mở rộng phê duyệt trên toàn Liên minh châu Âu (EU). Cổ phiếu Tesla tăng khoảng 0,7% trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm thứ Sáu, dù vẫn giảm 23% từ đầu năm, kém hơn mặt bằng chung thị trường Mỹ.

Bước đầu để Tesla phổ cập FSD cho thị trường châu Âu

Tesla cho biết sẽ sớm triển khai FSD Supervised tại Hà Lan và mở rộng sang các quốc gia châu Âu khác. Hiện phần mềm này đã được cung cấp theo hình thức thuê bao tại Mỹ, nhưng cũng đối mặt với các vụ kiện từ người tiêu dùng và các cuộc điều tra liên bang sau một số vụ tai nạn và vi phạm giao thông.

Đáng chú ý, RDW nhấn mạnh tiêu chuẩn an toàn của EU nghiêm ngặt hơn so với Mỹ, đồng nghĩa phiên bản FSD tại châu Âu "không thể so sánh" trực tiếp với phiên bản tại Mỹ, dù không nêu chi tiết khác biệt.

Hà Lan hiện là một trong những thị trường xe điện lớn của Tesla, với khoảng 100.000 xe Model 3 và Model Y đủ điều kiện sử dụng FSD. Trong khi nhiều hãng xe khác như Mercedes-Benz, Ford hay BMW đã triển khai công nghệ lái "rảnh tay" trên một số tuyến cao tốc với điều kiện hạn chế, giải pháp của Tesla là hệ thống đầu tiên có thể hoạt động trong phạm vi rộng hơn.

Tesla cho biết hãng kỳ vọng có thể nhận được sự chấp thuận trên toàn EU ngay trong mùa hè năm nay, một bước ngoặt có thể định hình lại cuộc đua công nghệ tự lái tại châu lục này.

RDW sẽ gửi hồ sơ lên Ủy ban châu Âu (EC) để xin phê duyệt trên toàn EU. Các quốc gia thành viên sẽ bỏ phiếu, và hệ thống cần đạt đa số trong ủy ban chuyên trách để được áp dụng rộng rãi. Trong trường hợp không đạt, từng quốc gia vẫn có thể tự quyết định cho phép sử dụng.

