Tesla Roadster thế hệ mới phát triển cùng SpaceX, tăng tốc hơn siêu xe

Tesla Roadster thế hệ mới được phát triển cùng SpaceX, hứa hẹn phá vỡ mọi giới hạn hiệu năng với loạt công nghệ chưa từng có trên xe thương mại.

Tesla Roadster thế hệ mới đang dần lộ diện như một trong những mẫu EV thương mại tiên tiến nhất từng được chế tạo. Đáng chú ý, dự án này được đồng phát triển cùng SpaceX, hứa hẹn mang công nghệ hàng không vũ trụ lên mặt đường.

Ra mắt vào tháng 11/2017, Tesla Roadster thế hệ thứ hai được hứa hẹn ra mắt bản thương mại vào năm 2020. Tuy nhiên, mẫu EV này đã nhiều lần trễ hẹn.

Theo các thông tin mới nhất, Tesla Roadster mới có khả năng tăng tốc từ 0-60 dặm/giờ (0-97 km/h) trong chưa đầy 1 giây - một con số gần như phá vỡ mọi giới hạn của xe thương mại hiện nay. Đây sẽ là bước nhảy vọt so với các siêu xe điện lẫn xe động cơ đốt trong truyền thống.

Một trong những điểm đột phá nằm ở hệ thống lái điện tử (steer-by-wire) hoàn toàn, loại bỏ kết nối cơ học giữa vô lăng và bánh xe. Hệ thống này sử dụng bộ truyền động được cấp bằng sáng chế với góc xoay chỉ 340° nhưng đạt tỷ lệ đánh lái "chuẩn F1", giúp phản hồi nhanh và chính xác hơn đáng kể so với các hệ thống thông thường.

Tại buổi công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025, CEO Elon Musk đã chính thức xác nhận Roadster sẽ được ra mắt vào tháng 4/2026. Tuy nhiên, sự kiện giới thiệu đã bị dời từ đầu tháng xuống cuối tháng 4.

Bên cạnh đó, 2 bằng sáng chế mới của Tesla được công bố hé lộ thêm những công nghệ đầy tham vọng. Đầu tiên là hệ thống tạo lực ép chủ động (active downforce), có khả năng "hút" chiếc xe xuống mặt đường ở mọi dải tốc độ, cải thiện độ bám và độ ổn định khi vận hành.

Thứ hai là thiết kế ghế ngồi siêu nhẹ dạng nguyên khối, có thể linh hoạt biến dạng khi ngả lưng nhằm giảm trọng lượng tổng thể mà vẫn đảm bảo sự thoải mái cho người dùng.

Các thông tin bị rò rỉ tiết lộ Tesla Roadster sở hữu nhiều công nghệ phát triển cùng SpaceX. Sau 10 năm chờ đợi, liệu những tín đồ trung thành của thương hiệu có thể tận tay sờ vào mẫu xe thể thao này vào cuối tháng 4/2026 hay không?

Tesla dự kiến sẽ trình làng mẫu Roadster thế hệ mới vào cuối tháng 4/2026. Nếu đúng tiến độ, mẫu xe này có thể bước vào giai đoạn sản xuất sau đó từ 12 đến 18 tháng. Với những công nghệ mang tính cách mạng cùng hiệu năng vượt chuẩn siêu xe, Tesla Roadster mới đang được kỳ vọng sẽ tái định nghĩa giới hạn của ngành công nghiệp ôtô.