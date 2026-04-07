NHTSA kết luận các sự cố liên quan đến tính năng điều khiển xe từ xa của Tesla chỉ ở mức độ nhẹ, sau khi hãng đã cập nhật phần mềm khắc phục.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa khép lại một cuộc điều tra quy mô lớn liên quan đến tính năng triệu hồi/điều khiển xe từ xa của Tesla, sau khi xác định các sự cố chỉ xảy ra ở tốc độ thấp và không gây hậu quả nghiêm trọng.

Mỹ khép lại điều tra tính năng điều khiển từ xa của Tesla

NHTSA đã đóng hồ sơ điều tra đối với khoảng 2,6 triệu xe điện Tesla liên quan đến tính năng "Actually Smart Summon". Đây là hệ thống cho phép điều khiển xe di chuyển trong phạm vi ngắn tại bãi đậu hoặc khu vực riêng, thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Tính năng "Actually Smart Summon" cho phép người dùng điều khiển xe di chuyển trong phạm vi ngắn, chủ yếu tại bãi đỗ hoặc khu vực riêng, thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Cuộc điều tra được mở từ đầu năm 2025, sau khi xuất hiện một số báo cáo về va chạm khi sử dụng tính năng này. Tuy nhiên, kết luận của NHTSA cho thấy phần lớn các sự cố đều xảy ra ở tốc độ thấp, chủ yếu gây thiệt hại tài sản nhỏ và không ghi nhận thương vong. Tổng cộng có khoảng 100 vụ va chạm được báo cáo, nhưng không có trường hợp nào dẫn đến chấn thương hay tử vong.

Theo cơ quan này, các tình huống phổ biến bao gồm xe va vào vật cản như xe đỗ, cửa garage hoặc cổng, đặc biệt trong giai đoạn đầu của quá trình kích hoạt Summon, khi tầm nhìn hoặc khả năng nhận diện môi trường còn hạn chế. Đáng chú ý, không có vụ việc nào liên quan đến tai nạn nghiêm trọng, bung túi khí hay phải kéo xe khỏi hiện trường.

Đã có nhiều báo cáo từ người tiêu dùng về tính năng triệu hồi của Tesla, khiến xe bị hư hỏng nhẹ khi không thể phát hiện ra các chướng ngại vật xung quanh. Hãng cũng đã đưa ra các bản cập nhật phần mềm giúp tối ưu tính năng này.

NHTSA đánh giá tần suất và mức độ nghiêm trọng của các sự cố là thấp, không đủ để yêu cầu các biện pháp can thiệp sâu hơn. Tesla đã chủ động khắc phục thông qua loạt bản cập nhật phần mềm, nhằm cải thiện khả năng phát hiện vật cản, nhận diện camera bị che khuất và phản ứng với các vật thể động như cổng hoặc chướng ngại vật di chuyển, đồng thời giúp giảm thiểu lỗi do yếu tố môi trường, chẳng hạn như tuyết hoặc hơi nước, ảnh hưởng đến hệ thống camera.

NHTSA vẫn theo dõi sát sao các tính năng của Tesla

Dù khép lại cuộc điều tra này, NHTSA vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ các công nghệ hỗ trợ lái và tự lái của Tesla. Tháng trước, cơ quan này đã nâng cấp một cuộc điều tra riêng đối với hệ thống Full Self-Driving (FSD) lên mức "phân tích kỹ thuật" - giai đoạn cao hơn, thường là bước trước khi xem xét triệu hồi xe, và mở rộng phạm vi lên khoảng 3,2 triệu phương tiện.

NHTSA đã nâng cấp một cuộc điều tra riêng đối với hệ thống Full Self-Driving (FSD) lên mức "phân tích kỹ thuật" - giai đoạn cao hơn, thường là bước trước khi xem xét triệu hồi xe.

Vào tháng 10/2025, NHTSA cũng đã mở cuộc điều tra đối với 2,9 triệu xe trang bị FSD sau hơn 50 báo cáo vi phạm an toàn giao thông cùng một loạt vụ tai nạn. Cơ quan này cho rằng hệ thống có thể "khiến phương tiện vận hành theo cách vi phạm luật an toàn giao thông", đồng thời nhấn mạnh những lo ngại về khả năng hiển thị, cảnh báo người lái và hiệu suất trong điều kiện thực tế.

Trong thời gian gần đây, NHTSA và Tesla đã tiến hành nhiều cuộc làm việc liên quan đến các vấn đề nói trên, cho thấy áp lực giám sát đối với các công nghệ tự lái vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước đó, NHTSA đã bác kiến nghị triệu hồi hơn 2,2 triệu xe Tesla do không phát hiện lỗi an toàn về hệ thống bàn đạp ga thắng.