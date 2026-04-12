Xuất khẩu ôtô Trung Quốc tăng tốc, doanh số nội địa lại giảm sút

Doanh số ôtô nội địa lao dốc kéo dài, buộc các hãng xe Trung Quốc phải đẩy mạnh xuất khẩu như một động lực tăng trưởng chính.

Bất chấp những gián đoạn vận chuyển do căng thẳng tại Trung Đông - một trong những thị trường xuất khẩu trọng điểm, ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc vẫn ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 3/2026, với xuất khẩu tiếp tục trở thành động lực then chốt trong bối cảnh thị trường nội địa suy yếu.

Số lượng xe Trung Quốc xuất khẩu tăng mạnh 73,7%

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), xuất khẩu ôtô của nước này trong tháng 3 đã tăng 73,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 700.000 xe. Mức tăng này cao hơn đáng kể so với tốc độ 54,1% ghi nhận trong 2 tháng đầu năm. Cần lưu ý thêm, đây là số lượng xe được các thương hiệu nước này xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài, và không phải doanh số phát sinh từ các thị trường này.

Ông Cui Dongshu, Tổng thư ký hiệp hội, nhận định: "Xuất khẩu ôtô đã bước vào giai đoạn tăng trưởng siêu cao, vượt ngoài kỳ vọng của chúng tôi". Trái ngược với sự bùng nổ ở thị trường quốc tế, doanh số trong nước tiếp tục lao dốc.

Trong tháng 3/2026, lượng xe tiêu thụ nội địa giảm 15,2% xuống còn 1,67 triệu chiếc, đánh dấu tháng giảm thứ 6 liên tiếp. Nguyên nhân đến từ việc giá nhiên liệu tăng cao khiến nhu cầu đối với xe động cơ đốt trong suy yếu, trong khi thị trường xe điện cũng chịu tác động từ việc cắt giảm các chính sách hỗ trợ giữa bối cảnh kinh tế phục hồi chậm.

Doanh số thị trường nội địa Trung Quốc tiếp tục suy giảm

Doanh số xe sử dụng động cơ đốt trong giảm 15,7%, mạnh hơn so với mức giảm 13,4% trong 2 tháng đầu năm. Dù vậy, Trung Quốc đã áp dụng trần giá nhiên liệu nhằm giảm bớt tác động từ việc giá dầu leo thang do xung đột tại Trung Đông.

Áp lực tồn kho tiếp tục đè nặng lên các đại lý, khi lượng xe chưa bán được gia tăng trong bối cảnh người tiêu dùng tỏ ra thận trọng hơn với xe điện, đặc biệt sau khi các ưu đãi như miễn thuế mua xe bị cắt giảm.

Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt tại thị trường nội địa, nơi doanh số xe thuần điện và xe PHEV giảm 14,4% so với cùng kỳ, BYD ghi nhận tháng giảm doanh số thứ 7 liên tiếp trong tháng này. Tuy nhiên, hãng vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh tại các thị trường quốc tế như châu Âu, nơi giá nhiên liệu tăng cao thúc đẩy nhu cầu xe điện.

Doanh số xe năng lượng mới (NEV) trong tháng 3/2026 của Trung Quốc đã lấy lại thị phần trên 50%.

Lãnh đạo BYD cho biết họ lạc quan về triển vọng xuất khẩu, với mục tiêu bán hơn 1,5 triệu xe ở thị trường nước ngoài trong năm nay. Diễn biến trái chiều giữa xuất khẩu và tiêu thụ nội địa cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng phụ thuộc vào thị trường toàn cầu để duy trì tăng trưởng, trong khi phải đối mặt với áp lực cạnh tranh và nhu cầu suy yếu ngay trên sân nhà.