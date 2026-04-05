Đảng Dân chủ kêu gọi Tổng thống Trump chặn Trung Quốc làm xe tại Mỹ

Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cảnh báo rủi ro an ninh và cạnh tranh, kêu gọi Tổng thống Donald Trump mạnh tay chặn xe Trung Quốc vào thị trường Mỹ.

Ba thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump cấm các hãng xe Trung Quốc xây nhà máy tại Mỹ và ngăn xe lắp ráp từ Mexico hoặc Canada thâm nhập thị trường nước này, làm dấy lên tranh luận mới về an ninh và cạnh tranh trong ngành công nghiệp ôtô.

Đảng Dân chủ kêu gọi chặn nhà máy xe Trung Quốc tại Mỹ

Các thượng nghị sĩ Tammy Baldwin, Elissa Slotkin và Chuck Schumer đã gửi thư tới ông Trump vào ngày thứ Sáu, bày tỏ lo ngại trước phát biểu hồi tháng 1/2026 tại Detroit, khi đó ông cho biết sẵn sàng chào đón các hãng xe Trung Quốc xây dựng nhà máy tại Mỹ.

Mặc dù thường có nhiều đề xuất và chính sách đối nghịch nhau, một số Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump có những động thái hạn chế sự xuất hiện của xe Trung Quốc tại Mỹ.

Các nghị sĩ nhấn mạnh: "Chúng ta phải nhìn nhận việc cho phép các hãng xe Trung Quốc đặt cơ sở sản xuất tại Mỹ sẽ mang lại lợi thế kinh tế không thể vượt qua đối với các hãng xe nội địa, đồng thời có thể kích hoạt một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia không thể đảo ngược".

Phản hồi về vấn đề này, Nhà Trắng cho biết chính quyền luôn tìm cách thu hút đầu tư nhằm phục hồi công nghiệp Mỹ, song "không có chuyện đánh đổi an ninh quốc gia để lấy điều đó". Trong bài phát biểu tại Detroit Economic Club, ông Trump từng nói: "Nếu họ muốn vào Mỹ, xây dựng nhà máy và tuyển dụng người dân địa phương, tôi rất hoan nghênh điều đó".

Lưỡng đảng tại Mỹ đồng lòng chống xe Trung Quốc

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bernie Moreno cho biết ông sẽ đề xuất một dự luật nhằm "đóng kín" thị trường Mỹ, đảm bảo không có bất kỳ chiếc xe Trung Quốc nào - từ phần cứng, phần mềm đến các liên doanh - có thể gia nhập.

Các nghị sĩ Dân chủ cũng cảnh báo rằng dù việc xây dựng nhà máy tại Mỹ có thể tạo ra một số việc làm trong ngắn hạn, nhưng "sẽ không thể bù đắp cho những tổn thất việc làm lâu dài" đối với ngành công nghiệp ôtô nội địa.

Ngoài ra, họ cũng đề nghị chính quyền nhanh chóng xem xét đưa các hãng xe Trung Quốc, bao gồm BYD, vào danh sách các thực thể có liên hệ quân sự, sau khi hãng này từng bị đưa vào danh sách theo dõi trong thời gian ngắn hồi tháng 2/2026.

Trung Quốc kịch liệt phản đối đề xuất của Mỹ

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc chỉ trích Washington theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ thương mại và dựng lên các rào cản như chính sách trợ cấp mang tính phân biệt đối xử, gây khó khăn cho xe Trung Quốc tiếp cận thị trường Mỹ.

Trong khi các hãng xe Trung Quốc "bít đường" vào Mỹ, các thương hiệu của xứ sở cờ hoa thường được bắt gặp tại quốc gia châu Á này, đa phần là các sản phẩm liên doanh với các thương hiệu nội địa.

Hiện tại, xe Trung Quốc đã đối mặt với rào cản lớn tại Mỹ, bao gồm mức thuế lên tới khoảng 100%. Tuy vậy theo các khảo sát gần đây, người tiêu dùng Mỹ đang dần quan tâm hơn đến các mẫu xe đến từ Trung Quốc.

Vào tháng 1/2025, chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đã ban hành các quy định nghiêm ngặt, gần như cấm hoàn toàn xe du lịch Trung Quốc tại Mỹ, với lý do lo ngại về khả năng thu thập dữ liệu nhạy cảm từ người dùng.

Các biện pháp hạn chế xe Trung Quốc tiếp cận Mỹ được các hãng xe cũng như nhiều chính trị gia ủng hộ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và lợi nhuận của các thương hiệu lâu đời.

Các biện pháp này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các hãng xe Mỹ và hiệp hội ngành. Vào tháng trước, nhiều tổ chức đại diện cho gần như toàn bộ các nhà sản xuất ôtô lớn đã kêu gọi chính phủ tiếp tục giữ lập trường cứng rắn trước thềm cuộc gặp dự kiến vào tháng 5 giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.