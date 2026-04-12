Thấy gì sau triển lãm BIMS 2026 tại Thái Lan?

Bangkok International Motor Show 2026 ghi nhận kỷ lục 132.951 đơn đặt hàng, trong đó xe thuần điện bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự dịch chuyển rõ nét của thị trường ôtô Thái Lan.

Triển lãm Bangkok International Motor Show lần thứ 47 tại Thái Lan (BIMS 2026) đã khép lại với một cột mốc lịch sử khi ghi nhận tổng số đơn đặt hàng lên tới 132.951 xe, tăng trưởng 71,8%. Đây là mức cao nhất kể từ khi sự kiện được tổ chức, phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt trong hành vi tiêu dùng, đặc biệt là đối với dòng xe thuần điện.

Xe thuần điện "bùng nổ" tại Thái Lan với các thương hiệu Trung Quốc

Đáng chú ý, phần lớn lượng đơn đặt hàng tại sự kiện đến từ nhóm xe thuần điện. Động lực ngắn hạn thúc đẩy xu hướng này được cho là xuất phát từ cuộc khủng hoảng giá năng lượng toàn cầu, khi giá dầu tăng mạnh do tác động từ xung đột tại Trung Đông. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu leo thang, người tiêu dùng có xu hướng tìm đến các giải pháp tiết kiệm hơn, trong đó xe điện trở thành lựa chọn nổi bật.

BYD "tự hào" dẫn đầu tại Thái Lan sau BIMS 2026, tuy nhiên tập đoàn này lại tính chung doanh số cả nước thay vì những đơn hàng phát sinh tại sự kiện. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức hút của các thương hiệu Trung Quốc tại sự kiện này.

Phân tích top 10 thương hiệu có lượng đặt hàng cao nhất tại sự kiện cho thấy sự áp đảo của các nhà sản xuất Trung Quốc, với 8/10 vị trí, trong khi các thương hiệu Nhật Bản chỉ chiếm 2 vị trí còn lại. Điều này đánh dấu sự thay đổi lớn so với 5 năm trước, khi các hãng Nhật thường chiếm ưu thế. Sự trỗi dậy của các thương hiệu Trung Quốc, vốn tập trung gần như hoàn toàn vào xe thuần điện, cho thấy mức độ đón nhận ngày càng mạnh mẽ của thị trường đối với dòng xe này.

Trong số các thương hiệu Nhật, Toyota tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 nhờ danh mục sản phẩm đa dạng từ xe du lịch, SUV đến bán tải, cùng công nghệ hybrid nhấn mạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu và đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Chiến lược ra mắt sản phẩm mới kết hợp các chương trình tài chính linh hoạt đã giúp hãng duy trì sức cạnh tranh.

Toyota và Honda là 2 hãng xe Nhật Bản hiếm hoi xuất hiện trong top 10 thương hiệu có đơn đặt hàng cao nhất tại BIMS 2026. Một số hãng không tham gia triển lãm năm nay như Leapmotor, Wuling, Subaru, Jaguar Land Rover, Lamborghini, McLaren hay Lotus.

Trong khi đó, Honda với danh mục chủ lực là xe hybrid vẫn duy trì được tệp khách hàng trung thành, đồng thời tận dụng hiệu quả các chương trình ưu đãi để gia tăng sức hút, qua đó góp mặt trong top 10.

Ngành công nghiệp xe điện Thái Lan vẫn đối mặt nhiều thách thức

Theo ông Krisada Uttamote, cố vấn danh dự của Hiệp hội Xe điện Thái Lan, lượng đặt hàng xe tại BIMS 2026, đặc biệt là xe thuần điện, phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu tiêu dùng, chủ yếu đến từ lo ngại về giá nhiên liệu liên tục leo thang. Bên cạnh đó, việc các hãng tung ra nhiều mẫu xe mới với mức giá và trang bị hấp dẫn cũng góp phần thúc đẩy quyết định mua hàng.

Tại BIMS 2026, các hãng xe Nhật Bản và Trung Quốc đã tung ra hàng loạt sản phẩm xe thuần điện hoàn toàn mới đến khách hàng Thái Lan và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng những bất ổn tại Trung Đông có thể trở thành yếu tố rủi ro lớn đối với chuỗi cung ứng ôtô toàn cầu. Chi phí logistics gia tăng, nguồn nguyên liệu khan hiếm và giá năng lượng biến động mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian giao hàng cũng như chi phí sản xuất, đặc biệt đối với xe điện, vốn phụ thuộc nhiều vào linh kiện nhập khẩu từ nhiều khu vực.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Sanwut Theerapanich, CEO của MGC-ASIA, nhận định rằng nguy cơ "cú sốc dầu mỏ" trong bối cảnh địa chính trị hiện nay hoàn toàn có thể xảy ra. Doanh nghiệp đã chủ động đánh giá rủi ro và xây dựng các kịch bản ứng phó, từ việc sức mua suy giảm đến giá nhiên liệu tăng cao. Ông cho rằng trong năm nay, nguồn cung xe điện có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Xe điện thành công tại Thái Lan nhờ phân khúc giá rẻ

Về tổng thể, thị trường xe điện Thái Lan được dự báo sẽ tăng trưởng vượt kỳ vọng. Năm trước, doanh số xe điện đạt khoảng 120.000 xe, nhờ các chính sách hỗ trợ từ chính phủ và tác động của giá nhiên liệu tăng cao. Một điểm đáng chú ý là phân khúc xe điện phổ biến hiện nay chủ yếu nằm trong khoảng giá 400.000 - 600.000 baht (12.400 - 18.600 USD ), mức giá được xem là dễ tiếp cận và phù hợp để người tiêu dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Được mệnh danh là "Detroit của Đông Nam Á", thị trường ôtô Thái Lan phản ánh sự chuyển mình của ngành công nghiệp trong khu vực. Nhưng sau những ưu đãi về chính sách hay giá bán, liệu xe điện có còn là lựa chọn cuối cùng của người tiêu dùng?

Xe hybrid vẫn giữ được sức hút nhờ tính linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, việc vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khiến dòng xe này phần nào bị lép vế về mặt tâm lý người tiêu dùng trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh.

Tổng kết lại, BIMS 2026 đã phác họa rõ nét một cuộc cạnh tranh mới trong ngành công nghiệp ôtô Thái Lan, nơi xe thuần điện, đặc biệt từ các thương hiệu Trung Quốc, đang nhanh chóng mở rộng thị phần. Trong khi đó, các hãng xe Nhật Bản với thế mạnh hybrid vẫn nỗ lực bảo vệ vị thế. Cuộc đua không còn chỉ xoay quanh giá bán hay doanh số, mà đang chuyển dịch sang năng lực quản trị chuỗi cung ứng - yếu tố then chốt quyết định khả năng biến đơn hàng thành xe giao thực tế trong một thế giới đầy biến động.