Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Siêu xe Lamborghini Temerario hầm hố với gói độ của Zacoe

  • Chủ nhật, 19/4/2026 13:30 (GMT+7)
Lamborghini Temerario Zacoe sở hữu gói ngoại thất khí động học mạnh mẽ, lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua Temerario Super Trofeo hay Temerario GT3.

Ra mắt vào tháng 8/2024, siêu xe Lamborghini Temerario thay thế vị trí của "đàn anh" Huracan, tuy nhiên không còn được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên như trước.
Mới đây, hãng độ Zacoe Performance đã chính thức giới thiệu gói nâng cấp khí động học mới dành cho siêu xe này. Tuy nhiên, đây chỉ mới là những hình ảnh dựng kỹ thuật số.
Theo thông tin từ hãng độ, gói nâng cấp "Soft Kit" bằng sợi carbon gồm hơn 17 thành phần khác nhau, và có "độ chính xác dòng chảy bề mặt" lên đến 95%.
Lamborghini Temerario Zacoe sở hữu dáng vẻ mạnh mẽ và đậm chất khí động học. Hãng đã bổ sung bộ chia gió cản trước cũng như tinh chỉnh nắp capo với 2 khe gió lớn.
Ốp hông của xe được thiết kế dạng chữ Y, vốn là họa tiết quen thuộc của Lamborghini. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều thiết kế mâm khác nhau của Zacoe.
Khuếch tán sau của siêu xe này được nâng cấp đồng nhất với các chi tiết còn lại, giúp tối ưu dòng không khí di chuyển bên dưới gầm của chiếc Lamborghini Temerario.
Siêu xe này được bổ sung cánh gió cổ thiên nga cỡ lớn cùng họng lấy gió phía trên nắp máy, vốn lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua Temerario Super Trofeo hay Temerario GT3.
Zacoe không can thiệp vào hiệu suất vận hành của siêu xe này, vốn được trang bị động cơ V8 twin-turbo dung tích 4.0L, có công suất 800 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm.
Đi kèm là 3 động cơ điện, hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, Lamborghini Temerario có sức mạnh tối đa 920 mã lực, cao hơn 310 mã lực so với Huracan lúc ra mắt.
Siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,7 giây, tốc độ tối đa 343 km/h. Tuy nhiên, hiệu suất sau khi nâng cấp gói độ này không được công bố.
Mức giá của gói "Soft Kit" bằng sợi carbon của Zacoe Performance không được tiết lộ. Tại Việt Nam, Lamborghini Temerario có giá khởi điểm từ 19,6 tỷ đồng.

Việt Hà

Ảnh: Zacoe

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý