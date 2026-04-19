Porsche 911 GT3 RS Manthey lập kỷ lục tốc độ tại Nurburgring

Porsche 911 GT3 RS Manthey Kit là phiên bản nâng cấp do Manthey Racing phát triển, đơn vị mà Porsche nắm giữ 51% cổ phần. Nhờ đó, các gói trang bị Manthey được xem là tùy chọn "chính hãng" từ Porsche.

Jörg Bergmeister tiếp tục được chọn làm tay nài chính thức trong nỗ lực phá vỡ giới hạn tốc độ. Trước đây, anh cũng là tay nài chuyên trị "Địa Ngục Xanh" của Porsche.

Vào ngày 15/4/2026, đội ngũ của hãng xe thể thao Đức đã chính thức công bố thành tích 6 phút 45,389 giây với cấu hình vòng đua dài 20,832 km, nhanh hơn gần 4 giây so với phiên bản thương mại lập vào năm 2022.

Tại thời điểm công bố, thành tích này chỉ đứng sau Mercedes-AMG One ( 6 phút 29,09 giây ) và Porsche 911 GT2 RS Manthey (6 phút 43,3 giây) trong bảng xếp hạng các mẫu xe thương mại nhanh nhất tại trường đua Nurburgring.

Với gói ngoại thất mới, chiếc xe có thể tạo ra lực ép xuống mặt đất hơn 1.000 kg ở vận tốc 285 km/h. Mức giá của Porsche 911 GT3 RS Manthey Kit lên đến 600.000 USD .

Tuy nhiên, niềm vui này của Porsche và Manthey không kéo dài. Mới đây, Ford đã chính thức công bố phiên bản hiệu năng cao hoàn toàn mới Mustang GTD Competition đã lập kỷ lục tại Nurburgring với thành tích 6 phút 40,835 giây.

