Porsche 911 GT3 RS Manthey lập kỷ lục tốc độ tại Nurburgring

  • Chủ nhật, 19/4/2026 16:42 (GMT+7)
Tuy đạt thành tích ấn tượng tại Nurburgring, niềm vui của đội ngũ Porsche 911 GT3 RS Manthey lại kéo dài chưa đầy một ngày.

porsche, 911, 911 gt3, 911 gt3 rs, manthey, duc, nurburgring, ford, mustang, mustang gtd anh 1

Porsche 911 GT3 RS Manthey Kit là phiên bản nâng cấp do Manthey Racing phát triển, đơn vị mà Porsche nắm giữ 51% cổ phần. Nhờ đó, các gói trang bị Manthey được xem là tùy chọn "chính hãng" từ Porsche.
porsche, 911, 911 gt3, 911 gt3 rs, manthey, duc, nurburgring, ford, mustang, mustang gtd anh 2

Jörg Bergmeister tiếp tục được chọn làm tay nài chính thức trong nỗ lực phá vỡ giới hạn tốc độ. Trước đây, anh cũng là tay nài chuyên trị "Địa Ngục Xanh" của Porsche.
porsche, 911, 911 gt3, 911 gt3 rs, manthey, duc, nurburgring, ford, mustang, mustang gtd anh 3

Vào ngày 15/4/2026, đội ngũ của hãng xe thể thao Đức đã chính thức công bố thành tích 6 phút 45,389 giây với cấu hình vòng đua dài 20,832 km, nhanh hơn gần 4 giây so với phiên bản thương mại lập vào năm 2022.
porsche, 911, 911 gt3, 911 gt3 rs, manthey, duc, nurburgring, ford, mustang, mustang gtd anh 4

Tại thời điểm công bố, thành tích này chỉ đứng sau Mercedes-AMG One (6 phút 29,09 giây) và Porsche 911 GT2 RS Manthey (6 phút 43,3 giây) trong bảng xếp hạng các mẫu xe thương mại nhanh nhất tại trường đua Nurburgring.
porsche, 911, 911 gt3, 911 gt3 rs, manthey, duc, nurburgring, ford, mustang, mustang gtd anh 5

Porsche 911 GT3 RS Manthey Kit vẫn sử dụng động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên dung tích 4.0L, công suất tối đa 525 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm.
porsche, 911, 911 gt3, 911 gt3 rs, manthey, duc, nurburgring, ford, mustang, mustang gtd anh 6

Với gói ngoại thất mới, chiếc xe có thể tạo ra lực ép xuống mặt đất hơn 1.000 kg ở vận tốc 285 km/h. Mức giá của Porsche 911 GT3 RS Manthey Kit lên đến 600.000 USD.
porsche, 911, 911 gt3, 911 gt3 rs, manthey, duc, nurburgring, ford, mustang, mustang gtd anh 7

Tuy nhiên, niềm vui này của Porsche và Manthey không kéo dài. Mới đây, Ford đã chính thức công bố phiên bản hiệu năng cao hoàn toàn mới Mustang GTD Competition đã lập kỷ lục tại Nurburgring với thành tích 6 phút 40,835 giây.

Siêu xe Ford GT Mk IV lập kỷ lục tại trường đua Nurburgring

Với thành tích 6 phút 15,977 giây, siêu xe Ford GT Mk IV là trở thành mẫu xe Mỹ nhanh nhất tại trường đua Nurburgring và xếp vị trí thứ ba trên danh sách tổng hợp.

15:34 5/4/2026

Việt Hà

Ảnh: Porsche

